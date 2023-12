Mujeres bravas, romance y guerra, en la nueva trilogía de Gabriela Margall

Gabriela Margall: "Hoy puedo decir que finalmente aquel anhelo de niña se cumplió. Ahora cuando me preguntan a qué me dedico puedo decir: soy escritora”. (Daniela Castillo)

Las chicas Margall son fuertes y están dispuestas a todo. Pelean por un mundo nuevo donde la libertad no tenga fronteras. Y lo hacen cueste lo que cueste. Porque ser libre no tiene precio y mucho más cuando se trata de la independencia de un país o de un continente.

La historiadora y autora Gabriela Margall propone un conjunto de relatos -con intenso condimento romántico- donde la mujer es el motor, la que hace que las cosas sucedan. Se arremanga por una causa y llega hasta el final. No tiene miedo. Puede ser en medio de las invasiones inglesas o de las guerras napoleónicas. Donde sea y como sea. Porque las heroínas de Margall son de armas tomar. Y no paran.

En diálogo con Infobae Leamos, la autora, que se declara fanática de Jane Austen, dice: “Paula, Jimena y Julieta, las protagonistas de cada uno de mis libros, tienen que decidir sobre los destinos de una Argentina naciente y también el de ellas mismas. Son apasionadas. Actúan por sí solas y son el motor de mis novelas. Mis protagonistas aman, trabajan, no son simples espectadoras de la historia, algunas hasta son militares combatiendo a los ingleses en las invasiones inglesas”.

"La viajera del sur", de Gabriela Margall, editado por Del Fondo.

Hace 17 años, Gabriela inauguró la trilogía con la primer novela, Si encuentro tu nombre en el fuego, una historia de amor durante la primera de las invasiones británicas, en 1806. Con solo nombrarte fue la continuación, con la segunda guerra contra los ingleses como telón de fondo, en la Buenos Aires de 1807. Y el último volumen de la saga se hizo esperar, pero al final llegó y se presentó el 6 de diciembre pasado, en la librería El Ateneo Grand Splendid.

“La viajera del Sur vino muchos años después, como un cierre de las 2 historias anteriores y también de mis años de aprendizaje como escritora”, cuenta. La protagonista principal del último libro es Julieta Torres, la hija de una familia de comerciantes de Buenos Aires. Pero, además, es espía, militar y vive un romance apasionado con James Wesley, el multifacético irlandés al servicio de la corona británica, que deberá unirse al ejército inglés para pelear contra Napoleón. Un intríngulis importante, te diré. ¿Podrán seguir juntos cuando los objetivos son tan opuestos? Tal vez sí. Tal vez no. Lo mejor será entrar de lleno en la historia y averiguarlo por tu cuenta.

Mientras tanto puedo decirte que la propuesta literaria de la autora, oriunda de La Matanza y dueña de Darcy, su gato, que la acompaña hace 12 años, es de fácil lectura, entretenida y logra trasladar al lector a la realidad de una colonia virreinal. Un siglo XIX -el preferido de Margall- donde la figura femenina tenía poca y difícil capacidad de maniobra, siempre a la sombra de alguna figura masculina. ¿Será por eso que las chicas Margall cautivan desde el principio tanto por su coraje como por su inteligencia y audacia?

Cada tomo no supera las 300 páginas y se puede leer de manera independiente. Tanto en la descripción de los hechos como en los testimonios de la época, se nota la impronta de la profesora de historia que identifica a Margall desde sus inicios.

“Siempre había soñado con ser escritora, pero no sabía cómo se hacía, por eso estudié una disciplina que tiene mucho que ver con eso. Al principio, en los comienzos de mi carrera como autora, me preguntaban a qué me dedicaba y respondía: soy profesora de historia de la UBA. Y me sonaba mejor que decir soy escritora, porque me parecía algo muy grande de alcanzar. Hoy puedo decir que finalmente aquel anhelo de niña se cumplió. Ahora cuando me preguntan a qué me dedico puedo decir: soy escritora”.

La autora publicó su primer título en 2006. Y desde aquel momento no paró , al igual que las protagonistas de sus historias. Continuará.

Quién es Gabriela Margall

♦ Nació en Rafael Castillo, Partido de La Matanza, Argentina, en 1977.

♦ Estudió la carrera de Historia en la UBA. Y ejerció como profesora allí , durante varios años.

♦ Desde 2006 escribe y publica ficción dentro del género de la novela romántica, la novela histórica y del ensayo histórico.

♦ Algunos de sus títulos son: El secreto de Jane Austen, La institutriz, La historia argentina contada por mujeres, Lo que no se nombra y Los que esperan la lluvia, entre otros.