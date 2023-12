Los mejores cinco libros de Economía y Negocios de 2023

Libros de economía: un kit de supervivencia en un año complicado.

Año complicado este 2023… como la mayoría de los de las últimas décadas en Argentina.

Y otra vez la economía fue protagonista absoluta, junto a la política, claro. El país tiene nuevo Presidente y ya se viven tiempos de fuertes cambios. A nivel global, pasa lo mismo: la tecnología y sus personajes plantean nuevos interrogantes, temores y muchos mitos en momentos fascinantes.

Esta selección de algunos de los mejores libros de Economía y Negocios del año, busca algo de equilibrio entre la vertiginosa economía local, lo que para muchos es la biografía global del año, temas muy cantantes y desafiantes, como la inteligencia artificial. Y hay un lugar para un sector que empuja y siempre busca hacer: los emprendedores.

Elon Musk

Walter Isaacson lo hizo otra vez. El periodista y escritor estadounidense que fue presidente de la CNN y editor gerente de la revista Time, el mismo que escribió biografías monumentales de Leonardo Da Vinci, Henry Kissinger, Steve Jobs y Albert Einstein, entre otros, esta vez se zambulló en la vida de Elon Musk, el polémico genio que hizo y vendió Paypal cuando era muy joven; el multimillonario que promete revolucionar la industria automotriz, con sus autos eléctricos y autónomos Tesla, los viajes espaciales con SpaceX y las redes sociales con la polémica compra de Twitter.

El libro se llama Elon Musk y fue editado por Debate. Abarca toda la vida del hombre más rico del mundo –según Forbes, su patrimonio personal es de USD 250.400 millones–, a lo largo de 736 páginas y 95 capítulos. Desde la vida de sus padres y su nacimiento en Pretoria, Sudáfrica, hasta su “locura” por los viajes espaciales.

La lectura es más que llevadera, una verdadera aventura página tras página. Aunque el nivel de detalles puede abrumar por momentos. Isaacson no solo retrató a Musk: habló con decenas de personas de su familia y entorno y mantuvo largas horas de charlas con el propio protagonistas de su libro.

Se trata de una historia apasionante y llena de aristas. Los abusos de la infancia y su actual pelea con su padre, Errol; su eterna atracción por el riesgo; sus 11 hijos, varios de los cuales se habla por primera vez en el libro; la vida de los humanos en Marte, algo que ve como una posibilidad concreta; y su fascinación por la inteligencia artificial.

Escribe Isaacson: “«Yo creo que no sabe relajarse, saborear el éxito y oler las flores —señala Claire Boucher, la artista conocida como Grimes, que es la madre de otros tres de sus hijos—. Creo que fue condicionado en su niñez para asumir que la vida es dolor». Musk está de acuerdo. «Me modeló la adversidad —afirma—. Mi umbral de dolor llegó a ser muy alto»”.

Si Elon sigue con la intensidad que se le ve a diario y con nuevo proyectos, algo que va a pasar, es muy probable que en unos años el autor tenga que hacer una segunda parte.

Ficha

Título: Elon Musk

Autor: Walter Isaacson

Editorial: Debate

Páginas: 736

Precio (en Argentina): Papel: $ 18999 Ebook: $ 3235,99

El fin de la inflación

Es la “Biblia” de Javier Milei… o al menos lo era cuando recién arrancaba la campaña electoral que lo llevó hasta el Sillón de Rivadavia.

Editado por Planeta en mayo, El fin de la inflación muestra desde la tapa a un autor que promete “eliminar el Banco Central, terminar con la estafa del impuesto inflacionario y volver a ser un país en serio”.

A gran escala, es una defensa irrestricta de la dolarización, un eje central del plan Milei que ahora parece haber quedado de lado, aunque de tanto en tanto el mandatario asegura que sigue siendo la meta final.

“El Estado está mal. No se puede avalar su existencia. Se puede eliminar de modo instantáneo: NO. Pero ello no quita que trabajemos para llevarlo a la mínima expresión, ya que cuanto menor sea el tamaño del Estado, habrá mayor libertad, y la lucha por la libertad no es negociable”, concluye el Presidente.

La obra está dividida en tres grandes partes: “Aspectos básicos de teoría monetaria. Dinero, precios y tipo de cambio”; “El fin de la inflación”; y “Competencia de monedas, dolarización y reformas estructurales para una Argentina mejor”. El prólogo lo rubricó Manuel Adorni, su actual vocero. Será, sin dudas, el texto con el que muchos evaluarán y juzgarán la gestión y decisiones del Presidente.

Ficha

Título: El fin de la inflación

Autor: Javier Milei

Editorial: Planeta

Páginas: 184

Precio (en Argentina): Papel: $ 13700 Ebook: $ 3999,99

La Argentina en el Fondo

Sin dudas, Argentina en el Fondo (publicado por Edhasa) es uno de los libros argentinos del año. Por contenido, por timing y porque la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional está siempre en el eje de la discusión político-económica del país. Mucho más en estos años. Martín Kanenguiser, editor de Infobae, y Alejandro Werner, ex director del Hemisferio Occidental del FMI durante los últimos tres gobiernos del país, se meten en una crónica –que es la voz en primera persona de Werner– para reflejar un momento histórico de un vínculo siempre en tensión.

Werner nació en Buenos Aires, pero creció en México. Estudió Economía en el MIT de Estados Unidos y ahora es director del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown, en Washington. Fue el encargado de negociar el cuestionado préstamo que le dio el FMI al Mauricio Macri, en 2018. Y en este libro hace una defensa de esa gestión y cuenta secretos de la negociación con los funcionarios argentinos. También compara la situación local con la de otros países de la región, con los que también trabajó.

“A través de las décadas, el FMI, al ser la última institución en acompañar a la Argentina en las etapas más peligrosas de su montaña rusa financiera, se encontró en la posición en la que sus últimos desembolsos fueron percibidos como el factor determinante para terminar de hundir al país o, en caso de concretarse, como el puente necesario para alcanzar el otro lado del río”, escribió Werner.

Por estas horas cobran otra dimensión los pasajes en los que describe la relación con Luis “Toto” Caputo, actual ministro de Economía y, en 2018, ministro de Finanzas y luego presidente del Banco Central. Caputo se fue de ese cargo en pocos meses luego de fuertes cruces con el FMI por si el país debía intervenir o no para controlar al dólar. “La designación de Caputo fue otro gran error de Macri”, opinó el economista.

“El ‘Messi de las finanzas’, tal como rotuló Peña a Caputo –y como él se autodefinió en una de las primeras conversaciones que tuvimos–, se animó a emitir un bono a cien años, un anhelo casi de cualquier funcionario que ocupa ese cargo. Sin embargo, a principios de 2018 percibió en el exterior cierto hastío por los activos argentinos, combinado con una premonición, porque la Reserva Federal subiría ese año cuatro veces la tasa de interés de referencia, complicando las emisiones de deuda de los mercados emergentes”, describieron los autores.

Ficha

Título: La Argentina en el Fondo

Autor: Alejandro Werner y Martín Kanenguiser

Editorial: Edhasa

Páginas: 236

Precio (en Argentina): Papel: $ 10.900 Ebook: $ 3250

Artificial

Es uno de los temas del año a nivel global. La Inteligencia Artificial “explotó” este año y generó centenares de debates sobre su impacto en nuestras vidas.

El neurocientífico Mariano Sigman y el tecnólogo Santiago Bilinkis se subieron a la ola con un trabajo redondo de lectura obligatoria en estos tiempos. El libro se titula Artificial. La nueva inteligencia y el contorno de lo humano, y lo editó Debate.

A lo largo de sus 256 páginas no solo expone ideas, ejemplos, mitos y reflexiones sobre IA y lo que puede venir con las máquinas pensantes, sino que también tiene el gran aporte de la mirada de dos expertos que saben y reflexionan en medio de la fascinación que genera la IA. Detallan su génesis y su impacto en la educación, el mundo del trabajo y la vida misma, incluso en la moral de las personas.

“¿Y si todo sale mal? ¿Y si realmente creamos una superinteligencia muy superior a la nuestra y eso lleva a la extinción de la raza humana? El sentido de la extinción nos alerta de que al otro lado está el abismo y hacemos bien en respetarlo. Pero también conviene recordar la frase de Carl Sagan: “Somos polvo de estrellas”, o su versión más reciente en el poema de Jorge Drexler. “No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa, tan sólo en la edad del cielo”, reflexionan los autores hacia el final del texto.

Ficha

Título: Artificial. La nueva inteligencia y el contorno de lo humano

Autor: Mariano Sigman y Santiago Bilinkis

Editorial: Debate

Páginas: 256

Precio (en Argentina): Papel: $ 9999 Ebook: $ 3285,99

GPS Emprendedor

GPS emprenedor, un camino.

GPS Emprendedor. Transformá tu negocio emocional en uno profesional, el libro que escribieron la psicóloga Luciana Goldstein y la administradora de empresas Joy Klinko –editó AZ–, no es una guía más para emprendedores. Ya desde la bajada de la tapa da en la tecla con uno de los grandes problemas que tienen quienes se lanzan a la aventura de emprender, casi un deporte de alto riesgo en Argentina: cómo transformar un negocio emocional en uno profesional. O sea, que ese proyecto que es como un “bebé” para quienes lo llevan adelante, sea sustentable, genere ganancias y, sobre todo, sobreviva en el tiempo.

“Este libro te ayudará a repensar todos los aspectos de tu negocio, a realizar un diagnóstico sobre dónde estás ahora y a definir hacia dónde vas, además de brindarte herramientas prácticas para alcanzar tu objetivo. Te acompañarán siempre desde una mirada profesional, pero sin olvidar el aspecto emocional que implica emprender”, dijeron las autoras.

Los tres ejes de la obra son más que elocuentes: “¿Dónde estoy”, ¿Adónde quiero llegar?” y “¿Cómo llego”. Incluye un diagnóstico de las áreas con mayores dificultades, preguntas/disparadores para evitar acciones y decisiones que se realizan en modo automático, propone la idea del cuadro de resultados para decidir caminos a tomar, se mete de lleno con estrategias de comercialización y estrategia y pone foco en la importancia de la red.

Es una guía práctica de verdad. Y moderna. Está escrito de manera dinámica, con elementos gráficos y tiene mucho de redes y marketing digital.

“Uno de los problemas del ‘como me gusta, no siento que esté trabajando’ y del apego al proyecto es que dificultan poner el negocio en perspectiva. Si supieras que tu negocio no es rentable, quizá no seguirías haciéndolo con la misma pasión. Este amor por el negocio funciona basado en el desconocimiento de lo que sostenés a diario. Cuanto más subjetiva sea la mirada y cuanto menos información objetiva poseas, más difícil va a ser poner las cartas sobre la mesa”, escribieron Klinko y Goldstein.

Ficha

Título: GPS Emprendedor. Transformá tu negocio emocional en uno profesional

Autoras: Luciana Goldstein y Joy Klinko

Editorial: AZ

Páginas: 304

Precio (en Argentina): Papel: $ 9500

* Sebastián Catalano es el Editor General de Infobae Económico.