Cumpleaños de Borges: las revelaciones familiares de los herederos

La torta de Borges. En la celebración día del Lector y el homenaje a María Kodama. (Romina Santarelli / Ministerio de Cultura de la Nación).

La tarde nublada del jueves otorgó el clima ideal para celebrar el un nuevo aniversario del nacimiento de Jorge Luis Borges que, como todos los 24 de agosto, también significó un homenaje al lector en su día. Qué mejor lugar para hacerlo, entonces, sino en una biblioteca. Y no cualquier biblioteca, sino el viejo edificio de la Biblioteca Nacional de la calle México, en San Telmo, donde Borges ocupó el cargo de director entre 1955 y 1973. La antigua construcción había sido fundada en 1901 y su primer director fue el francés Paul Groussac, a cuya sombra presente en las salas del edificio Borges dedicó un poema.

La media tarde sirvió para el primer festejo, ya que se presentó el Espacio Borges, que tiene su sede en el histórico edificio de San Telmo y que abrirá al público sus puertas en los próximos meses luego de una refacción, renovación y preservación de los libros que Borges llevó a su despacho de director y que forman parte de un legado destinado a la exhibición al público, pero principalmente a los estudiosos de la obra borgeana tanto del país como del mundo. El proyecto, inspirado por el fallecido ex director de la Biblioteca Nacional Horacio González, nació en 2015 pero las obras edilicias llegan a su fin debido a la conjunción de trabajos del ministerio de Cultura y de Obras Públicas de la Nación.

“Es un día de profunda emoción -dijo Tristán Bauer, ministro de Cultura-; una vez vinimos acá con María Kodama, vimos el estado de deterioro, de destrozo y de abandono. Agradezco a la familia de María que está aquí presente, que nos acompañó en todo este proceso de reconstrucción, lamentablemente no lo pudo ver terminado pero vio estados importantes de avance”. Luego Bauer no evitó pronunciarse sobre la situación política: “Ahí están los que hablan de dinamitar o presentan el ‘plan motosierra’, la motosierra es una herramienta diseñada para destruir, concretamente para talar la vida de los árboles, la destrucción, nosotros proponemos lo antagónico, la construcción y la valoración de la vida”.

El escritorio en forma de herradura de Jorge Luis Borges. (Silvina Frydlewsky - Ministerio de Cultura de la Nación)

Más proselitista se mostró el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, que llamó a salir a ganar cada voto para las elecciones de segunda vuelta de octubre en un discurso de campaña.

Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional cuya sede central queda en Barrio Norte sobre la calle Agüero, dijo: “Una de las prioridades de Tristán cuando asumió era recuperar este edificio que para nosotros es el edificio histórico de la Biblioteca Nacional, esta es la sede histórica de la Biblioteca, siempre lo debió ser y así lo será, entonces sentimos que volvemos a casa”.

Las palabras fueron aplaudidas por trabajadores del área de Cultura, miembros de la Fundación Jorge Luis Borges, los sobrinos y herederos de María Kodama (y por lo tanto legatarios de la sucesión Borges) e invitados que pudieron recorrer las refacciones del edificio que lograron brindarle un esplendor que se había perdido tras años de abandono. El escritorio con forma de herradura del escritor más importante de la Argentina y de la literatura en general, la gran sala de lectura con un espíritu recobrado de viejas épocas, las vitrinas con los libros de Borges, con sus marcas de lectura. Todas formas significativas de la recuperación del espacio dedicado al escritor, para hoy y para el futuro.

Germán Álvarez, codirector del Espacio Borges, dice a Leamos: “Creo que para diciembre va a estar abierto el Espacio Borges para recibir al público y a todos los investigadores nacionales e internacionales que se congregan alrededor de la figura de Borges. Con mi compañera Laura Rosato nos tomamos muy a pecho la tarea de realizar este trabajo y es una satisfacción verlo las etapas finales de su conclusión. Me emociona el cierre del ciclo de los libros de Borges, desde que los llevó anotados desde su biblioteca personal y los llevó a esa sala de la Biblioteca Nacional histórica donde hoy se exhiben. Con esos libros a mano Borges culminó la edición de la primera edición de sus Obras Completas, que se terminó de escribir en su escritorio y en estas salas”.

Borges al sur

Un par de horas después comenzaría en la cúpula del CCK, a pocas cuadras del sur de los arrabales que tanto gustaba a Borges, el homenaje que se celebró por partida doble, tanto al escritor como a María Kodama, fallecida el 26 de marzo de este año. La cúpula, ubicada en el noveno piso, fue el escenario para una mesa en la que participaron Fernando Flores, por la Fundación Internacional Jorge Luis Borges; Laura Rosatto, por el Espacio Borges; el ministro Bauer y en su primera aparición pública Victoria Kodama, sobrina de María Kodama, que habló en representación suya y de sus hermanos, a la vez que fue recientemente elegida como presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, tal como lo había sido su tía.

Flores recordó a Kodama en los varios viajes que realizó por el mundo junto a Borges y contó una anécdota particular, cuando en un encuentro con la pareja, Flores preguntó a Borges si no tenía temor a pronunciarse por la cuestión de los desaparecidos, tal como el escritor venía haciendo, si no tenía miedo a que lo ligaran con la izquierda. La respuesta fue taxativa: “A mí no me van a hacer nada. Hablo sobre los desaparecidos, entonces, puedo y debo hacerlo. Otros no pueden porque estarían en verdadero riesgo”. Flores propuso que se recopilaran en libro las diferentes ponencias que Kodama ofreció en disertaciones sobre Borges alrededor del mundo. Rosatto señaló la satisfacción y el significado de la restauración del Espacio Borges, en la antigua Biblioteca sobre la calle México y se refirió a Kodama como uno de esos personajes entrañables de Buenos Aires que había ganado ese lugar en el imaginario de los porteños.

Victoria Kodama, una de los herederos del legado de Borges, en el homenaje a su tía María. (Romina Santarelli / Ministerio de Cultura de la Nación).

Victoria Kodama reafirmó la responsabilidad de la Fundación para difundir el legado del máximo exponente de la literatura argentina. Se presentó como hija de Jorge Kodama, el hermano de María, quienes a lo largo de su vida habían tenido un trato de cariño fraternal y respeto mutuo. Contó cómo su padre le narraba a ella y sus hermanos postales de una infancia feliz en la que María estaba presente con sus gatos Twiggy y, luego, Odin y cómo María mostraba su temprana vocación de educadora cuando daba clases a sus muñecas. reveló que María llamaba a su hermano menor “Simio”, cariñosamente, y que Jorge le decía “Oso”. Uno de los libros de Kodama está dedicado a Simio.

También contó, con emoción, en las celebraciones familiares de cuando los hermanos eran niños, la tía María llegaba de la mano de Borges.

Luego Victoria Kodama leyó la carta a de recomendación que Borges escribió a favor de María Kodama para la obtención de una beca otorgada por Japón que le permitiera continuar con la difusión de la cultura japonesa en la Argentina. Y también leyó el contenido de uno de los papeles encontrados en el departamento de María: una servilleta con la rúbrica de tres comensales, Borges, Kodama y uno más, en la que demandaban la invención de nuevos signos de puntuación que señalaran estados de certeza, ironía, incertidumbre, y proponían que se usaran figuras geométricas existentes para realizarlos. Victoria Kodama se preguntó si no había sido esa tertulia testigo del nacimiento de los emoticones que todo el mundo usa hoy.

Sala Jorge Luis Borges, en la Biblioteca Nacional. (Silvina Frydlewsky - Ministerio de Cultura de la Nación)

Para finalizar, Bauer recordó que conoció a Kodama cuando decidió hacer una película sobre Borges y destacó siempre la generosidad y el espíritu de libertad que atravesaban a María. Libertad que volvería a sus charlas cuando Kodama le contó acerca del libro que estaban escribiendo junto a Claudia Farías Gómez La divisa punzó, que trata sobre Juan Manuel de Rosas. Recordó cómo al conocer la afición de Kodama a los dinosaurios la invitó a Tecnópolis y la fascinación que había visto en su semblante al recorrer la muestra de dinosaurios en el lugar. El último encuentro tuvo lugar en el hotel donde Kodama pasó sus últimos días, una semana antes del final. Bauer remarcó el extraordinario trato que Kodama recibía por parte de los suyos y la emoción sentida al saber que se despedía de una amiga. El ministro contó que luego de la muerte de María Kodama había comenzado una relectura más de algunas obras de Borges y de cómo vio sus conferencias en youtube. Resaltó que, como decía Borges, más importante que leer es todavía releer y señaló que era un buen leitmotiv para un día del lector como ese.

Para finalizar, como a Borges no le gustaba que le cantaran el Feliz Cumpleaños, seis grandes tortas con las letras que forman su nombre subieron al escenario al son de Another brick in the wall, de Pink Floyd, para terminar la jornada de festejos como se debe, entre copas y tortas de chocolate, frutillas y dulce de leche.

Seguir leyendo