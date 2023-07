Cuando la pobreza y el prejuicio agotan las esperanzas: así es vivir entre la violencia y el juicio social

Vivir en la violencia, la hostilidad social, la pobreza y la delincuencia

Con tan solo ocho años, la española Care Santos dio sus primeros pasos en el mundo de la literatura y, como si de una promesa de vida se tratara, ganó su primer concurso literario a los catorce. Así emprendió un camino que la ha llevado a escribir para niños, jóvenes y adultos.

Entre sus propuestas figura el libro Verdad, la continuación del bestseller Mentira, una novela que se desarrolla en un mundo marcado por la delincuencia, las drogas, la reinserción, la lucha de un joven por defender su derecho a pensar distinto, la violencia y el amor. Si bien se trata de una novela juvenil, su trama puede atraer lectores de diferentes generaciones.

Verdad presenta la historia de un joven que cumple una condena por un crimen del cual asegura no ser responsable, a partir de allí el relato de la española busca esclarecer quién es Eric, el protagonista de esta historia, acusado de asesinato a los 14 años y que ahora deberá enfrentar al mundo.

“Verdad” de Care Santos

“¡Eric González Pascual!

No sé qué sentí cuando el vigilante de seguridad pronunció mi nombre. Fue raro. Miré la hora en el reloj de la sala común. Eran las cuatro y media de la tarde. Lo primero que pensé fue en Xenia. Me había dicho que estaría fuera, esperándome. Tenía muchas ganas de verla. Y, sobre todo, tenía ganas de verla en un lugar que no fuera ni el cuarto de visitas de la cárcel ni la sala donde se celebró el juicio de revisión de mi caso”. (Tomado de Verdad)

Esta es la entrada a una historia que plantea la posibilidad de comprobar la inocencia de Eric y su camino a la redención. Después de pasar algún tiempo en la cárcel de menores, el joven está dispuesto a cambiar su vida, pero sabe que la reinserción a un mundo cruel que lo señala no será un proceso fácil.

Con sumo detalle, Care Santos describe de forma realista una sociedad que da la espalda, la hostilidad de quienes no conocen una historia y aun así están más que dispuestos a ser de los primeros en dar sus opiniones, el juicio social de los hipócritas.

Eric busca limpiar su nombre y, con ello, conseguir la redención, esta vez desde la verdad. La tan anhelada salida de Eric con Xenia, su gran amor que ha estado esperándolo, quizá no salga como él espera.

Lo cierto es que su vida no ha sido fácil. Eric ha pasado largos años de su vida en un barrio conflictivo en el que la delincuencia es el pan de cada día. Creció en medio de una familia quebrada donde la ausencia ocupó gran parte de su tiempo. Las condiciones parecen dadas para que naturalmente se cultive en el pecho la frustración, la ira, la carencia, el desprecio, pero lo cierto es que el corazón de Eric es increíblemente noble… a pesar de todo.

Ante tales condiciones, caer en la delincuencia figura como uno de los caminos con mayores probabilidades, pero Eric está dispuesto a darle un giro a su vida. ¿Logrará hacerlo?

Sobre la autora: Care Santos

Care Santos (Xavier Torres-Bacchetta)

♦ Nació en Mataró, Barcelona en el año 1970

♦ Es autora, ensayista y crítica literaria.

♦ Estudió Derecho y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona.

♦ Se ha desempeñado como periodista.

♦ Ha escrito libros para niños, jóvenes y adultos.

♦ Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas.

♦ Ha obtenido reconocimientos como: Premio Edebé, Premio el Gran Angular, Premio el Protagonista Jove, que otorgan los lectores y lectoras, Premio Ramon Llull de las Letras Catalanas y Premio Cervantes Chico, entre otros.

♦ Algunos de sus libros: Mentira, Miedo, Ben, El loco de los pájaros, La tercera máscara, Por, El baile de los muertos, Hot dogs, Inbox, Diamante azul, Se vende mejor amigo, entre otros.

