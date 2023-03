Tras la cancelación, tres libros de Roald Dahl para aprovechar los descuentos

El escritor británico Roald Dahl, uno referentes de la literatura infantil y juvenil cuyas obras están llenas de humor e imaginación.

El novelista británico Roald Dahl, autor de clásicos infantiles, irreverentes y desopilantes como Charlie y la fábrica de chocolate, Las brujas y Matilda fue el centro de la polémica hace algunas semanas. ¿Qué sucedió? La ola cancelatoria llegó a la literatura para los jóvenes lectores cuando la editorial Puffin Books anunció que las nuevas ediciones de los libros más emblemáticos de Dahl se editarían con cambios para adecuar su obra a los tiempos que corren.

Por ejemplo, entre los cambios, ya no habrá adjetivos como “feo”, “gordo” o “negro”, incluso cuando refieren a objetos o animales en las ediciones en inglés. Estas revisiones fueron pensadas para no herir sensibilidades y “para el disfrute de todos los menores”. Así, las nuevas ediciones han eliminado o alterado expresiones consideradas potencialmente ofensivas.

La polémica por la “corrección política” en la literatura infantil y juvenil no se hizo esperar. El escritor británico Salman Rushdie, por ejemplo, señaló en Twitter que aunque Dahl no era “ningún ángel” y que esto es una “censura absurda”. Hasta el primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró que hay que defender la libertad de expresión y dijo que “es importante que las obras de literatura y los trabajos de ficción se preserven y no se editen”.

Las ediciones en español corrieron otra suerte: tras el revuelo, fuentes de la editorial Alfaguara -que tiene los derechos en habla hispana- informaron que, tanto en España como en Latinoamérica, las ediciones no serán retocadas.

Este fenómeno no es nuevo. El debate sobre la modificación o prohibición de antiguos libros de literatura infantil y juvenil tuvo otro punto álgido en 2021 con la quema de casi 5 mil libros en escuelas de Canadá, entre ellos cómics de Tintín, Astérix y Lucky Luke, por considerar que propagaban estereotipos sobre indígenas.

Ahora, Bajalibros ofrece más del 30% de descuento en libros seleccionados de Roald Dahl hasta el 2 de abril. A continuación, los tres libros que pueden conseguirse con rebajas en sus ediciones digitales:

“Charlie y el ascensor de cristal”

Charlie y el ascensor de cristal es la continuación del famoso clásico de la literatura infantil y juvenil Charlie y la fábrica de chocolates. Publicado en 1972, el libro narra qué sucede con Willy Wonka, Charlie y su familia tras heredar la inmensa fábrica. En estas páginas, las aventuras suceden en el espacio exterior.

Allí irán al primer hotel espacial y serán sorprendidos por criaturas extrañas del universo llamadas Knidos Vermiciosos, quienes los mantendrán cautivos, pero logran escapar. Todos logran hacer regresar a la Tierra a través del ascensor, soltando la cápsula conmutadora y aterrizando en el tejado de la fábrica de chocolate.

Al regreso, Willy Wonka les muestra unas pastillitas llamadas Vita-Wonka, las cuales permiten rejuvenecer 20 años por cada pastilla que se ingiere y las aventuras seguirán, tanto, que hasta el señor Wonka recibe una carta del presidente de Estados Unidos en la que lo invita junto a Charlie y su familia a hospedarse en la Casa Blanca durante unos días.

“El gran gigante bonachón”

“El gran gigante bonachón”.

El gran gigante bonachón es otro de los grandes clásicos de Roald Dahl. El libro narra la historia de Sofía, una niña huérfana que vive en un orfanato de Londres. Una noche ve a través de su ventana una extraña y enorme figura en la calle. Es un gigante con una maleta y una extraña trompeta que se está asomando a las casas de la vecindad.

El gigante entra por la ventana del orfanato, envuelve a la pequeña Sofía en una sábana y se la lleva al país de los gigantes. En esas tierras, hay otros gigantes, los malos. Sofía y el gigante bonachón saldrán a la calle a hacerles frente. ¿Cuál es la ayuda insólita? La reina de Inglaterra.

“Cuentos en verso para niños perversos”

“Cuentos en verso para niños perversos”.

En Cuentos en verso para niños perversos, Dahl reinventa seis de sus cuentos favoritos. El gran autor de la literatura infantil hace una particular revisión de cuentos clásicos en la que Cenicienta acaba “casada con un señor que hacía mermelada”, los tres osos se comen a Rizos de Oro y Caperucita Roja se hace un abrigo con el lobo y… ¡con los tres cerditos!

¿Sabías que Blancanieves era la jefa de una banda de enanos apostadores? ¿Y que el lobo feroz pretendía hacer volar la casa de los tres cerditos... con dinamita? Un libro divertidísimo de un autor muy querido por los niños.

