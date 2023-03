Margaret Atwood, divertida e irreverente en su reciente colección de cuentos

"Old Babes in the Wood" llega una década después de publicar la última colección de cuentos.

La escritora y novelista canadiense Margaret Atwood ha consolidado una exitosa carrera literaria durante seis décadas. A principios de marzo 2023 ha publicado su primer texto de ficción desde “Los Testamentos”. Se trata de “Old Babes in the Wood”, un libro compuesto por 15 cuentos, en el que no solo presenta sus ya clásicas distopías futuristas, sino que también incluye relatos sobre el amor, la reproducción y la viudez.

Algunos de los cuentos incluidos en este nuevo lanzamiento fueron previamente publicados en The New Yorker y en la revista de The New York Times. La colección de “Old Babes in the Wood” se divide en tres partes. El primer cuento, Tig & Nell, y el último, Nell & Tig se centran en los miembros de una pareja, quienes se encargan de analizar lo que han hecho y sentido las personas que les han dejado huella y hasta sus pensamientos.

En estos cuentos, lejos de aquellas historias que la han caracterizado, se encarga de explorar las minucias de la vida mediante una miranda profunda y sincera de cada relato. En Freeforall, un nuevo virus azota al mundo, en medio de ese panorama apocalíptico se obliga a los no infectados a reproducirse en matrimonios arreglados.

"Old Babes in the Wood" fue editado originalmente en inglés bajo el sello Penguin Random House.

Para la segunda parte, Atwood presenta My Evil Mother, un apartado que destaca entre el los demás porque la autora reúne ocho cuentos de voces, temas y formato diferentes. La escritora construye los relatos a partir de entrevistas imaginarias, historias contadas por seres extraterrestres y hasta el círculo de la vida o un caracol atrapado en el cuerpo de una mujer. Estos cuentos confirman que el espíritu juguetón e irreverente de Atwood sigue intacto a sus 83 años de edad.

En Morte de Smudgie presenta la muerte de un gato, un relato a través del cual realiza un retrato de lo que sigue tras la pérdida de una mascota. En My Evil Mother, se encarga de seguir la relación madre e hija a lo largo de los años y muestra cómo en la adultez muchas personas regresan con sus padres.

En el cuento The Death Interview, la escritora canadiense sostiene una “entrevista” con el autor George Orwell a través de un médium en trance. Un tributo que, al paso de las declaraciones, se transforma en la propia deconstrucción de Orwell, al que muestra como un hombre divertido con el que trata temas como la cancelación, lis antivacunas e incluso de un golpe de estado.

Margaret Atwood habló en el Sanders Theatre sobre su nueva colección de cuentos.

Por otro lado, en Impatient Griselda, un ser semejante a un pulpo, pero de origen extraterrestre, toma el protagonismo. Atwood explora en la voz traducida de este ser el sentimiento de extrañamiento y la falta de comunicación; Bad Teeth, sigue la amistad de dos ancianos, mientras uno de ellos insiste en preguntar por qué su amigo tuvo una aventura con otro hombre de mala dentadura, algo que nunca sucedió.

Los cuentos de Old Babes in the Wood rozan vidas de extraños y conocidos, como el que está protagonizado por Hipatia de Alejandría. En Death by Clamshell ella se encarga de relatar su propio asesinato, al tiempo que reflexiona sobre la evolución de sus pensamientos a lo largo de los siglos; en Metempsicosis, el narrador es un caracol cuya alma saltó a un cuerpo humano, el de una mujer, un relato en el que la autora expone el sentirse fuera de lugar y vivir del pasado.

Los cuentos rozan los límites del realismo y la ficción, se acercan de forma inteligente a la sociedad moderna, abordan temas recurrentes del siglo XXI como el amor, la importancia del lenguaje, el cambio de paradigma. Pero también atraviesa realidades como la maternidad desde el espectro político y social. Old Babes in the Wood llega una década después de la última colección de cuentos, pero Antwood demuestra que no ha perdido el toque.

