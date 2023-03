Cataplum, nominada a mejor editorial infantil de América Latina en la Feria del libro de Bolonia: “Editar libros para niños es un trabajo muy noble”

María Fernanda Paz Castillo es la directora y fundadora de Cataplum Libros, venezolana de nacimiento, lleva en Colombia cerca de dos décadas. Cortesía.

Del 6 al 9 de marzo de 2023, la Feria del Libro Infantil de Bolonia celebra su sexagésima edición, en la que reunirá a los más reconocidos ilustradores, autores, traductores, editores, agentes y críticos de la literatura para niños y jóvenes a nivel mundial. También regresa el premio a la mejor editorial de libros para niños, al que está nominada, en representación de Colombia, Cataplum Libros, que desde 2016 ha apostado por este tipo de literatura.

En esta sexagésima edición de la Feria del libro de Bolonia, la editora María Fernanda Paz Castillo —directora y fundadora de Cataplum Libros— además de participar en el evento de premiación, liderará la comitiva de la editorial que llega a la feria con un cátalogo de 30 títulos de autores e ilustradores colombianos y de toda Latinoamérica como Jairo Buitrago, Paula Ortiz, Triunfo Arciniegas, Pilar Posada, entre otros.

Cataplum Libros inicia su historia en 2016 con Adiós, un poema de Candelario Obeso ilustrado por Juan Camilo Mayorga. Hoy seis años despues, están ad portas de ser nombrados como la mejor editorial de libros para niños del Caribe, Centro y Suramérica. A propósito de la nominación al premio, Infobae conversó con María Fernanda Paz Castillo, directora y fundadora de la editorial, sobre la nominación, la diferencia entre literatura para niños y literatura infantil y lo que se viene para 2023. Anunció dos novedades.

El catálogo de la editorial cuenta con 30 títulos, que reúnen a autores e ilustradores colombianos y de toda Latinoamérica como Jairo Buitrago, Paula Ortiz, Triunfo Arciniegas, Pilar Posada, entre otros. Cortesía.

Para empezar, felicidades por la nominación, y ¿de dónde viene el nombre de la editorial?

Mira, realmente cuando fundamos la editorial estábamos, pues el espíritu digamos de la editorial está muy vinculado con el juego, o sea, con la palabra y con la palabra desde distintas aristas, digamos de la tradición oral, desde la poesía, desde la narrativa; entonces estábamos buscando una palabra, digamos que estuviera en el inconsciente colectivo, pero también pensamos en una onomatopeya, porque son muy fuertes, con palabras, que como con mucho significado distintos para todo el mundo. Entonces encontramos cataplum, nos gustó mucho, nos pareció que, como te digo, resume el espíritu de la editorial, que es el el juego con el lenguaje, ¿no?, sobre todo, desde distintos lugares, pero es como la esencia de la editorial no solamente con el lenguaje también con la imagen, ¿no?

La editorial lleva desde el 2016 y ha estado parte la primera vez que participa en la feria del libro de Bolonia, ¿Cómo fue llegar por primera vez esta serie y y que ha significado para ustedes participar en esta feria en estas oportunidades?

Sí, la editorial ha estado en la Feria de Bolonia, y yo como editora, había estado también yendo a la Feria de Bolonia desde mucho antes, porque, bueno es la feria de venta de derechos más importantes en el campo de la literatura infantil, de los libros para niños y para jóvenes.

Yo pienso que, sobre todo la Feria de Bolonia ha sido muy formadora, en el sentido de poder tener contacto con los mejores editores, de ver los trabajos, de poder contrastar, de ver cómo se ven tus libros ahí, de ver las distintas corrientes, las tendencias, de conocer, sobre todo, ilustradores. Entonces, ha sido, sobre todo en el campo formativo, como de la formación como editores, imprescindible en ese sentido.

¿Cómo se enteraron de la nominación? ¿Lo sabían? Y luego de la nominación, ¿qué se viene para Cataplum?

Mira, la verdad es que no. Fue una sorpresa absoluta. Vemos que, en la página de la Feria del libro de Bolonia, dice que asociaciones de promotores de lectura, bibliotecarios fueron quienes recomendaron a las editoriales que estamos digamos nominadas por América Latina, porque al lado de Catapluma hay cuatro editoriales más—dos chilenas y dos Argentinas—.

Bueno, primero fue una sorpresa absoluta, porque no lo saben pues ni idea, o sea, la verdad, es que fue una sorpresa total con mucha alegría porque demás las editoriales que también están nominadas, son editoriales amigas y hemos transitado, de alguna manera, juntas muchas ferias y digamos como un espaldarazo el trabajo que estamos haciendo. O sea, como con mucha humildad y y viviendo que estamos como en el camino que es nuestro camino y que ese camino pues resulta interesante también en otros continentes, en otros espacios y para los mediadores de distintos países.

María Fernanda, ¿por qué se habla de literatura para niños y no literatura infantil? ¿Hay una diferencia?

Es que es una difernecia, digamos de, te podría decir que muy personal y dependiendo de con quién hables. porque hay mucha gente que habla de literatura infantil todaví. A mí me gusta hablar de literatura para niños porque el término infantil, a mi modo de ver, infantiliza un poco la literatura. Entonces le da como una connotación, digamos sí, de infantilización de la literatura infantil y muchas personas hasta creen que por ser literatura infantil la pueden escribir también los niños. Entonces hay como toda una nueva corriente que prefiere hablar de literatura para niños y para jóvenes y no de literatura infantil o juvenil; pero como te digo es una postura personal y profesional, a mí me gusta hablar de libros para niños, de literatura para niños, para niños y niñas.

Este es uno de los títulos que hace parte del catálogo de la editorial, que es de 30 libros. Cortesía.

¿Por qué especializarse en este tipo de literatura en la editorial?

Bueno, mira, yo pienso que en mi caso, lo que tiene que ver conmigo ya como profesional, tiene que ver en en el interés de formar lectores, en un interés que tengo deformar lectores y entendiendo que, pues estos son los primeros libros que llegan a la vida de los niños y de las niñas, y que tienen una importancia, digamos que exponencial, porque en la medida en que los niños tienen contacto con buenos libros, con buenos textos, con buenas imágenes, en esa medida, pues, está formando lectores con todo lo que la formación de lectores conlleva.

Entonces digamos que tengo una afinidad especial por los niños. Me gustan los niños. He estado muy en contacto siempre con niños, me parece que son, además, unos lectores increíbles porque ven cosas que... No tienen prejuicios en el momento de acercarse a un libro entonces, pues es muy sorprendente. Yo digo que lo más chévere, que lo más interesante, que lo más importante del después de hacer el libro. Cuando ese libro llega a manos de los lectores todo lo que pasa entre los lectores y esos libros, porque la verdad es que las respuestas son impresionantes y también las cosas que hacen los niños a partir de los libros o las reflexiones que tienen a partir de los libros, o sea, editar libros para niños es un trabajo muy noble y un trabajo muy enriquecedor, porque son libros que dan mucho trabajo y a veces hay equipos muy grandes detrás de cada libro entonces, pues también son trabajos enriquecedores en ese sentido, y también está por otro lado. La respuesta de los lectores que es que es increíble y como te digo en cataplum, sí tenemos una línea muy clara en la importancia de acompañar a los niños en su formación como lectores, por eso en cataplum tenemos libros para niños que están digamos dejando el cartoné y están ya empezando a pasar las páginas en papel hasta niños y niñas más grandes que pueden leer, que son más autónomos en sus lecturas.

Estamos hablando de más o menos unos 30 títulos en el catálogo, ¿cómo ha sido ese proceso para acercarse los a los autores y para descubrir qué es lo que quieren leer niños y niñas leer?

Nosotros, la verdad, vamos a la inversa. Nosotros no publicamos lo que los niños quieren leernos. Nosotros publicamos lo que nos lo que la experiencia nos dice que debería estar en el repertorio de lectura de los niños y de las niñas. Nosotros eso lo promovemos, lo acercamos, tratamos de proponer, cosas distintas, libros distintos, o quizás libros más tradicionales; como te digo la variedad es muy importante para nosotros, pero nosotros proponemos lecturas, porque también entendemos que los lectores se forman de esa manera. No solamente darle lo que les gusta es muy importante, pero también proponerles nuevas cosas es muy importante y hay muchas editoriales dedicadas a hacer lo que los niños quieren leer, pero ahí es donde entra el importante papel que tenemos los adultos en la formación de los niños y de las niñas como lectores y es en acercarles, no acercarles nuevos tipos de nuevos libros nuevos géneros literarios nuevos personajes.

El número 30 es para nosotros increíble, es un catálogo hecho con mucho esfuerzo, le dedicamos a cada libro mucho trabajo, muchísimo trabajo, hay libros que tienen detrás tres y cuatro años de trabajo. Entonces si es un número, para nosotros, bastante significativo por todo el trabajo que hay atrás, no solamente desde la editorial porque nosotros trabajamos con una directora de arte, con un productor, sino también de los autores.

Este es uno de los títulos que hace parte del catálogo de la editorial, que es de 30 libros. Cortesía.

Luego de su paso por la Feria del Libro de Bolonia, se vienen la Fería Internacional del Libro de Bogotá y las ferias regionales, ¿qué tienen preparado para 2023?

Sí, vamos a participar en varias series regionales, eso todavía estamos y vamos a participar con un aliado en algunas. En la Feria del Libro de Bogotá vamos con un programa súper interesante, vienen varios autores de Cataplum, como puede ser bueno de los internacionales Mariana Massarani, Roger Melo, Micaela Chiris, Ana Palmero, que también, eh? Hace de directora de arte de cataplum y que es una experta en en en temas de dirección de arte de Cataplum y que es una experta en dirección de arte, diseño de libros para niños.

Vienen también de autores locales viene Pilar Posada, viene Pablo Ortiz, Triunfo Arciniegas, entonces claro, organizando actividades, tratando de organizar en librerías; en la feria tendremos una un evento para mediadores con Triunfo Arcinegas, tendremos firmas de libros los fines de semana en el stand y vamos y lo que es como la la guinda de la torta es que vamos con dos novedades espectaculares, que que ya van a estar pronto en librerías y que bueno y que te doy la primicia un libro, se llama uno se llama Esopo dijo que era el burro de de Triunfo Arciniegas y Juan Palomino, y un libro que se llama Quiero ser que es de Andres Letría una traducción del portugués.