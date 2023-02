"Una oportunidad", la novela del argentino Pablo Katchadjian, llega a España de la mano de la editorial Sexto Piso. (Ana Jiménez/La Vanguardia).

Quien narra esta historia está embrujado. No puede hacer ciertas cosas porque el embrujo se lo impide. Si quiere ir en la búsqueda de una bruja para que le quite el embrujo, no puede. Siempre guarda en alguno de sus bolsillos un papelito con los números de teléfono de tres brujas; De nada le sirven, porque no hay forma de que se quite el embrujo.

Por momentos, el lector no alcanza a entender si el embrujado es el que narra o el que escribe, con sus reflexiones y su disciplina, las copas de vino que pasan de mano en mano; los viajes, los interrogatorios, los encuentros con periodistas; los fantasmas.

Toda lógica narrativa queda subvertida aquí, señala la editorial sobre la más reciente novela del escritor argentino Pablo Katchadjian. Una historia divertida, graciosa, delirante y oscura en ciertos pasajes, especialmente esos en los que trae a cuento eso que llamamos indecisión y que, a decir verdad, está más presente en nuestras vidas que la propia capacidad de decidir.

El narrador de esta novela va por la vida intentando dar con el antídoto que lo cure de su embrujo, entrando a bares que sirven blends, procurando dejar atrás su trance fantasmagórico, su lenta vida en control remoto. “No quería dejar de querer hacer las cosas que no podía hacer. Me daba cuenta de que existía la posibilidad de que sin el hechizo me sintiera… ¿Qué? Aburrido. No. Apagado. No del todo. Débil. Débil en relación con las cosas, como quien no desea que las cosas lo reclamen. Yo, me di cuenta de repente, sentía que las cosas me reclamaban, y eso me ponía en actividad”.

Portada del libro "Una oportunidad", del argentino Pablo Katchadjian. (Editorial Sexto Piso).

Al interior de estas páginas, quien cuenta la historia se propone desenredarlo todo, lo que le pasa y le pasó. Esa es la razón por la que escribe, por la que decide contar. Lo que quiere es entender, y de repente, todo parece un sueño: brujas, fantasmas, gitanos, bestias; guerras, aventuras, un mundo de caos.

Pero, ¿cuál es la historia? Esa es la pregunta que se harán los lectores cuando entren en el universo que propone Katchadjian en “La oportunidad”, una novela en donde todo pasa y a la vez no pasa nada. De principio a fin así será: ¿Qué es esto?

El narrador embrujado, que no sabe por qué está embrujado pero es consciente de que lo está, se mofa de sí mismo, de lo que le pasa, y, sin embargo, sufre con su devenir. En varios pasajes del libro suspende la narración ,para reflexionar sobre las decisiones que toma como narrador: “Ahora mismo, por ej., veo lo que acabo de escribir y veo que, aunque quizá no se note, es una escritura desesperada”.

Con una ternura que no tiene lugar, pero que termina ajustándose al caso, ironiza alrededor de esa realidad suya que es inexplicable, como todas, y espera ese momento en que todo se vaya a la mierda, pero, de alguna manera, no pasa, y un poco empieza a tomarse todo en serio, y los lectores con él.

“Si Beckett existiera, seguro sería su fan”, escribe la cantante Julieta Venegas sobre la escritura de Katchadjian, quien es, para muchos, uno de los autores de culto de la literatura latinoamericana actual. Lo respalda César Aira, quien dice que es un autor genial. “Hago bien en copiarme de él”, escribió una vez.

La historia que se cuenta en “Una oportunidad” pareciera imitar el aroma de los libros de autoayuda, pero ni autoayuda es, ni aroma tiene. El narrador invierte las fórmulas habituales, se caga en la tradición, abandona lo que es usual y propone, de lleno, un universo propio.

Previamente publicada por el sello Blatt & Ríos, en Argentina, la novela toma un segundo aire de la mano de la editorial Sexto Piso y llega a España, en donde ya ha conseguido sorprender a los lectores en la recta final de 2022 y el arranque de 2023.

La narrativa de Katchadjian, que en este libro continúa su propósito, busca siempre la manera más concreta de ser original. “Quien lee este texto debe comprender que el personaje está bajo los efectos de algo sobrenatural y, por ello, debe escribir de un modo en el que el propio embrujo no se dé cuenta de que escribe, ya que, sino, no podría continuar con esta misión. Por ello, busca constantemente lugares no literarios y fórmulas que no parecen propias de la escritura”, señaló el autor en una entrevista con La Vanguardia, y aclaró que cada ejercicio suyo en la ficción busca no parecerse en nada al anterior y, sin embargo, consigue que haya unidad.

El escritor argentino es el autor de "Una oportunidad", una de las novedades más recientes de la editorial Sexto Piso.

Quien lo lee sabe a lo que se enfrenta, y así ha sido desde que vio la luz “El Aleph engordado”, en 2009. Pablo Katchadjian es autor de libros de poesía, narrativa y otros “de género más dudoso”. Algunos de sus títulos más destacados son “La libertad total”, “Gracias”, “Qué hacer”, “Tres cuentos espirituales” y “Amado señor”, los tres últimos publicados en España por H&O Editores. Sus libros han sido traducidos al francés, inglés, hebreo, armenio y portugués. Actualmente, es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes.

