La escritora italiana Giovanna Giordano, África, el conflicto de Abisinia y la historia de su abuelo en “Un vuelo mágico”

La escritora italiana, autora del libro "Un vuelo mágico", es una de las invitadas a la próxima edición del Hay Festival en Cartagena de Indias. (Foto: Shutterstock_12837321a).

Escribe siempre a mano y confía en que las palabras son las mejores herramientas para defenderse; es italiana y hace parte de un envidiable listado de escritores oriundos de Sicilia. Fácilmente, si el multiverso fuera real, podría sentarse a beber café con Pirandello, hablar de libros con Salvatore Quasimodo y Gesualdo Bufalino, o debatir sobre la vida con Leonardo Sciascia.

Nacida en Milán en 1961, a Giovanna Giordano se le ocurrió un día escribir sobre su abuelo. El resultado derivó en un libro que vio la luz en 1998 y al que recién en 2022 se les ocurrió a un par de editoriales traducirlo y publicarlo en español y catalán, casi que en simultáneo.

Las peripecias de Gaetano Giordano, que se fue a hacer la guerra a África y vivió cinco años como un héroe, y durante otros cinco estuvo capturado por los ingleses y vivió encerrado en un campo de prisioneros en Kenia, componen la historia que se cuenta al interior de las páginas de “Un vuelo mágico”, el libro que hoy tiene a su autora, Giovanna Giordano en el centro de la prensa hispana y sobre el que hablará en la próxima edición del Hay Festival, en la ciudad de Cartagena de Indias.

Le puede interesar: 2023: el año de Stefan Zweig

Giordano estudió Historia del Arte Africano y es maestra de Estética en la Academia de Bellas Artes de Catania. Periodista y escritora trotamundos, ha publicado cuatro títulos de novela, de los cuales tan solo uno ha sido traducido al español: Trentaseimila giorni (1997), Un volo magico (1998), Il mistero di Lithian (2004) e Il profumo della libertà (2021).

Su obra narrativa le ha permitido situarse al lado de autores de la talla de Fernanda Pivano, Antonio Tabucchi y Lalla Romano, y rendirle un homenaje a sus voces adoradas: Calvino, Cervantes, Ariosto, Homero, Voltaire... El aire, el mar y los volcanes que la rodean.

Una de las candidatas al Premio Nobel de Literatura en 2020, autora de cuatro novelas. (Foto: ALBERT GARCÍA / EL PAÍS).

En 2020, Giovanna Giordano fue una de las autoras candidatas al Nobel de Literatura. En varias ocasiones, ha señalado que sus obras siempre parten de la intuición y luego se adentra en un objetivo que la lleva a estudiar mucho acerca de un tema, el que ha elegido para escribir, y viaja a los lugares de los que habla para así poder captar toda su esencia y llevarla a la prosa.

Respecto a su proceso con “El vuelo mágico”, en pasadas entrevistas ha explicado que realizó “un viaje extraordinario por África, lleno de aventuras, junto a monos, hombres iluminados, en una tierra virgen, cruzando ríos en canoa, viendo hienas, águilas, a los sacerdotes del arca sagrada”.

Si bien el personaje de la novela lleva otro nombre, la autora no ha dejado de resaltar que se inspira en su abuelo, de quien escuchó infinidad de historias, así como de su padre, “que estuvo diez años sin ver al suyo”. Así pues, el protagonista de esta historia es un héroe de las maravillas, “alguien que no hace la guerra, no tira bombas, sino que entrega cartas”.

Portada del libro "Un vuelo mágico", de Giovanna Giordano. (Cortesía: Editorial Periférica).

“El vuelo mágico”, en la edición de Periférica, tiene cerca de 192 páginas. Escrita con un estilo profundamente poético, la autora consigue situar a los lectores ante el joven piloto Giulio Giamò, enviado a Abisinia en 1935, a bordo del Vida Nueva, un trimotor que lo llevará a recorrer parajes impensados, mientras asiste al encuentro con un papagayo filósofo, una esclava que lleva libélulas en lugar de pendientes, y un rey que espera de sus manos una declaración de guerra firmada por Benito Mussolini.

“La noche que llegué a África fue para mí la más hermosa de mi vida. Era una noche verde, una de esas en que la felicidad es casi insoportable. Estaba loco de vida, loco de aire, loco de viento y de sol. El silencio pasmoso llevaba en su interior el perfume del verano”, así inicia este conmovedor relato en el que los lectores se verán acogidos por la delicada y pulida prosa de Giovanna Giordano y, sin haberlo planeado, terminarán viajando a África, al origen de todo.

Como parte de sus actividades en el Hay Festival, que se llevará a cabo entre el 26 y el 29 de enero, la autora italiana conversará con el escritor colombiano Juan Esteban Constaín, el día 27 a las 10:00 a.m., evento en el que presentará por primera vez al público lector la traducción de la novela sobre su abuelo.

Seguir leyendo: