Tres libros de Pablo d’Ors, sus influencias orientales y la idea de que el bienestar es una tentación

El escritor y sacerdote español, Pablo d'Ors, uno de los invitados al Hay Festival 2023, en Cartagena de Indias. (Diputación de Málaga).

Nacido en Madrid en 1963, Pablo d’Ors ha publicado varios libros de ensayo tratando temas como el silencio, la luz, el autoconocimiento o la meditación. Alrededor de una docena de títulos se le atribuyen, entre novelas, ensayos y relatos.

Escritor y sacerdote, se crio al interior de una familia de artistas y se educó en un ambiente cultural alemán. Se graduó en Nueva York y estudió Filosofía y Teología en Roma, Praga y Viena, especializándose en germanística. Es el fundador de Amigos del Desierto, una red de meditadores que acoger alrededor de un millar de personas y cuyas creencias se concentran la difusión y profundización de la tradición contemplativa. También es el fundador de Tabor, un proyecto de monacato secular.

A lo largo de su obra, traducida a distintas lenguas, ha sido hermanado con autores como Hermann Hesse o Stefan Zweig. Entre sus títulos más destacados pueden mencionarse “El estupor y la maravilla”, “Entusiasmo” y “Biografía del silencio”.

Apoyado en influencias orientales, d’Ors cree que la contemplación es un acto contracultural y que la humildad es el punto de partida y llegada de cualquier camino de aprendizaje. ”Sin humildad”, dice, “nos apartamos de la verdad y degeneramos en doctrina”.

Perdemos valores, pero también los ganamos. “Estamos en continua gestación de nosotros mismos como individuos y como sociedad (...) Lo único que permanecerá será el amor: el amor que se vierta en las plegarias, por supuesto, pero también –y quizá sobre todo– el amor con que se canta o se escucha el rock and roll”, ha dicho el escritor, en una entrevista con ‘elDiario.es’.

Somos responsables de casi todo lo que pasa en el mundo. En ese orden de ideas, el bienestar es una tentación, puesto que todo lo sano, al margen de lo mal que está el mundo, genera incomodidad. “Si no salimos de nuestra zona de confort, es decir, de nuestro bienestar, no creceremos como personas y el camino espiritual será sencillamente inviable. Más que estar bien, nuestra meta debería apuntar a ser lo que somos: eso es lo que nos hará estar realmente bien, aunque haya muchos momentos en el camino que no serán nada agradables”, señaló en una ocasión, en conversación con ‘Nueva Revista’.

Actualmente, el escritor y sacerdote se encuentra dedicado al estudio y la práctica del hesicasmo, una serie de conceptos difundidos entre los monjes cristianos orientales en la búsqueda de la comunión, en soledad, con Dios. Mientras tanto, escribe e imparte conferencias en todo el mundo.

Pablo d’Ors es uno de los invitados al Hay Festival 2023, que se lleva a cabo del 26 al 29 de enero, en Cartagena de Indias. Tendrá actividad los días 27 y 29. En un primer turno, conversará con el periodista y editor Eliezer Budasoff, y en el segundo, impartirá un taller de meditación.

A continuación, tres títulos de su autoría, editados por el sello Galaxia Gutenberg, para leerlo antes de ir a verlo en el gran evento cultural:

Biografía del silencio

Portada del libro "Biografía del silencio", de Pablo d'Ors. (Galaxia Gutenberg).

Al interior de estas páginas, Pablo d’Ors apunta que basta un año de meditación perseverante para percatarse de que es posible vivir de otra forma. La meditación, señala el autor, agrieta la estructura de nuestra personalidad hasta que, de tanto meditar, la grieta se ensancha y la vieja personalidad se rompe y comienza a nacer una nueva. Meditar, señala el escritor, es asistir a este fascinante y tremendo proceso de muerte y renacimiento.

Poco más de un centenar de páginas de inaudita intensidad que nos ayudan a comprender la importancia de esa humilde, pero profunda virtud que es la atención. Un libro tan pequeño como exquisito, apunta la editorial, que recoge una obstinada búsqueda de sí mismo. Tras conocer a Franz Jalics –su maestro– y en respuesta a los miles de lectores que le escribieron para comentarle y agradecerle su “Biografía del silencio”, d’Ors funda en 2014 la asociación Amigos del Desierto, cuyo propósito es profundizar y promover la práctica contemplativa.

Biografía de la luz

Portada del libro "Biografía de la luz", de Pablo d'Ors. (Galaxia Gutenberg).

Este ensayo presenta a los lectores un itinerario espiritual a la medida del hombre y la mujer de hoy. Se trata, apunta la editorial, de una lectura imprescindible, tan sencilla como profunda, del legado de Cristo. “Biografía de la luz” es un libro pensado para todos aquellos buscadores espirituales y, por ello, ha sido escrito desde una perspectiva cultural y no tanto confesional.

Estas páginas proponen la revisión de la propia vida y el descubrimiento de lo luminoso. En la línea de otras de sus obras, Pablo d’Ors nos regala la idea de que todos necesitamos reflexiones como estas, historias que nos ayudan a ver las cosas de nuevo como son. Como seguramente las veíamos cuando éramos niños. Imágenes e ideas que hacen patente que la vida no está lejos o fuera, sino dentro y aquí.

El olvido de sí

Portada del libro "El olvido de sí", de Pablo d'Ors. (Galaxia Gutenberg).

Este libro narra la historia, atribulada y sobrecogedora, de Charles de Foucauld, un aristócrata francés que vivió entre 1858 y 1916, que se convirtió al cristianismo gracias a la fe y la devoción que le transmitió el Islam. Una biografía, como pocas, conmovedora y trascendental, sobre este extraño misionero, que tuvo que pasar por ser explorador del Sahara, novicio trapense, recadero de monjas y hasta autor del primer diccionario francés-tuareg –entre otros tantos oficios–, antes de descubrir la amistad como el más hermoso regalo de una vida entregada al silencio.

Las razones de esta accidentada peripecia vital se encuentran en lo muchísimo que este hombre se escuchó de sí mismo, así como en su fiel e implacable obediencia a su conciencia. Herido por la pasión del Absoluto, quien más tarde fue conocido como “el hermano universal”, buscó siempre ser menos: una existencia más escondida, una entrega más anónima, una humildad más profunda…

Pablo d’Ors se mete en la cabeza y en el corazón de este extravagante personaje. El resultado es una de las novelas más intensas y portentosas de las últimas décadas en lengua española. Un texto en el que resuena la sabiduría mística y que narra, con tanta plasticidad como hondura, los peligrosos y maravillosos extremos a los que conduce el amor.

