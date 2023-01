Cinco libros de finanzas para leer antes de que se acabe enero.

Cada inicio de año nos vemos enfrentados a un bolsillo casi vacío que confirma que al cierre del año anterior hemos gastado un poco más de lo que debíamos. Es difícil no hacerlo. Tenemos la navidad y los regalos, tal vez un viaje a la mitad, las salidas con la familia y amigos, y un buen número de cosas que se van sumando. Enero llega y también las obligaciones habituales como la renta, los servicios públicos, la comida, la escuela de los pequeños, el transporte público y uno que otro capricho.

Pues bien, para aquellos lectores que se enfrentan a esta realidad y buscan alguna lectura que les permita tener un manejo más eficiente de sus finanzas, y con el ánimo de alivianar un poco la carga, en Infobae Leamos hemos hecho una selección de algunos títulos que pueden ayudar a manejar de una forma más sana y responsable el dinero, tener más productividad y así evitar los baches habituales.

El club de las 5 de la mañana

Portada del libro "El club de las 5 de la mañana", de Robin Sharma. (Penguin Random House).

Este libro da cuenta de la historia de dos personas que desean mejorar la productividad, la prosperidad y la serenidad en esta época de distracciones digitales y de abrumadora complejidad, y conocen a un magnate extraño pero fantástico. Este extravagante y brillante millonario los acompaña en un viaje maravilloso por todo el mundo que mejorará espectacularmente sus negocios, renovará su efectividad y despertará su felicidad, así como el sentimiento de libertad personal.

Esta obra, que presenta un manifiesto para el virtuosismo y nos enseña a vivir la vida de forma plena, además de técnicas para alcanzar la productividad de los genios, te cambiará la vida. Para siempre.

Piense y hágase rico

Portada del libro "Piense y hágase rico", de Napoleon Hill. (Penguin Random House).

La riqueza y la realización personal al alcance de todos aquellos que así lo deseen. Bastas simplementes con desvelar un secreto, el secreto del éxito. Hill lo aprendió del famoso industrial, filántropo y escritor Andreus Carnegie y lo sistematizó para hacerlo accesible.

“Piense y hágase rico” es una obra diseñada para arrastrar a los lectores al triunfo, entendido no solo como triunfo económico, sino, sobre todo, como logro de la íntima satisfacción que permite el equilibrio personal.

Ser freelance sin morir en el intento

Portada del libro "Ser freelance sin morir en el intento". (Planeta de Libros).

Ser freelance o trabajador independiente puede ser una decisión de vida o a veces una situación a la cual nos llevan las circunstancias de la vida misma. Algunos freelance nacen, otros se hacen. Este libro es para ambos: para quienes deciden no emplearse y se dedican a prestar sus propios servicios u ofrecer sus productos a título personal; y también para aquellas personas que, luego de trabajar para una empresa, han encontrado en ser independientes una alternativa laboral para desarrollar su carrera y encontrar su sustento. Ser freelance tiene muchos desafíos: enfrentarse en ocasiones a la soledad, al fracaso, a épocas de vacas flacas, a entornos altamente competidos, lidiar con trámites o legislaciones cambiantes, y necesita habilidades para ser flexible y sobre todo para persistir cuanto sea necesario para alcanzar metas, algo de estabilidad y, por supuesto, unas finanzas personales sanas. Este libro contiene herramientas prácticas y consejos motivadores para quienes se lanzan al agua como independientes.

¿Y ahorra qué?

Portada del libro "¿Y ahorra qué?", de Karem Suárez. (Planeta de Libros).

Una excelente puerta de entrada al mundo de las finanzas personales. Con una notable capacidad para comunicar y un gran olfato para identificar qué es importante a la hora de tomar decisiones, Karem Suárez no promete fórmulas mágicas, sino que ofrece una caja de herramientas para que cada cual pueda construir su bienestar financiero.

Guía para no estar pelado

Portada del libro "Guía para no estar pelado", de Camilo Vega Barbosa. (Planeta de Libros).

Si usted… llega a fin de mes sin plata… tiene una tarjeta de crédito que no aguanta una compra más… ha tenido que aplazar varias veces la idea de estudiar porque no tiene los recursos… quiere dejar de vivir en arriendo, pero cada día ve más lejos tener su casa propia… recibe su salario y no sabe en qué se le va… no sabe a quién más pedirle plata prestada… quiere ahorrar, pero no puede… no duerme porque las deudas le quitan el sueño… está pensando en vender sus objetos personales porque anda ilíquido… el diagnóstico es que está pelado y sus finanzas personales están enfermas. Mejorarlas es posible y necesitará de esta guía para salir de esa angustiosa situación. A través de los ejemplos que se presentan, entenderá cómo funcionan la economía del día a día y siguiendo algunos sencillos pasos podrá evitar los errores más frecuentes de las finanzas personales. Así, el dinero será su aliado y no una pesadilla en su vida. Este libro le permitirá administrar sus ingresos, le dará pautas para aprovechar mejor sus recursos y así cumplir sus sueños. Usando un lenguaje sencillo, esta guía le brindará información útil para manejar de manera inteligente y eficiente sus finanzas diarias y evitarse dolores de cabeza, malos ratos y frustraciones. Verá que, además de luz al final del túnel, encontrará dinero si se lo propone.

