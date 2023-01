“Cada generación tiene lo suyo”, de Ana Sarmiento, un libro para encontrar el equilibrio entre la experiencia y la renovación generacional en las empresas

Sarmiento es la autora del libro "Cada generación tiene lo suyo". Foto: Revista Semana.

Con cada nuevo inicio de año, los emprendedores se llenan de nueva y mejor energía. Traen nuevas ideas y su entusiasmo está por lo alto. Algunos buscan la forma de adquirir más y mejores herramientas para llevar a cabo sus proyectos, bien sea a través de cursos, tutoriales o libros.

Quienes gustan de leer para nutrirse en temas de emprendimiento, liderazgo o negocios, procuran ir en la búsqueda de los autores de referencia, por supuesto, pero muchas veces la búsqueda se torna abrumadora. Por suerte, hay libros mucho más enfocados, más precisos, que conectan a su vez con otros títulos, normalmente escritos por estos autores referentes.

Uno de estos libros es el más reciente de Ana Sarmiento, la conferencista y coach de empresas, conocida como “la gurú de los millenials”.

Publicado por el sello Paidós Empresa, del grupo Planeta, “Cada generación tiene lo suyo” es una pieza dedicada exclusivamente a aquellos trabajadores que no han nacido aún. ¿Es un libro para niños? No, en absoluto. Se trata de un libro dirigido a los emprendedores y trabajadores del mañana, que apenas se están haciendo a sí mismos en este campo empresarial.

La publicación busca crear un puente que una a aquellas personas que ya están vinculadas al mundo laboral con las que vienen detrás, haciendo la fila para llegar. Sus maneras de concebir el mundo, las de los unos y los otros, son diferentes, y ello es lo que, a la larga, alimentará el quehacer profesional.

“Vivimos un auge del trabajo independiente a escala global que cuestiona las ideas tradicionales de estabilidad, permanencia y exclusividad, mientras que, de otro lado, las empresas buscan garantizar su sostenibilidad en el tiempo atrayendo y reteniendo talento”, reza la contraportada. “Se habla de la importancia de salvaguardar el conocimiento en el seno de las compañías y a la vez de reinvención y transformación, procesos en los cuales los más jóvenes son protagonistas. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre experiencia y renovación generacional? ¿De qué manera seducir a las nuevas generaciones para que quieran trabajar en una empresa cuando las recientes dinámicas globales han cambiado para siempre los ciclos laborales de las personas?”

Este libro plantea las posibles respuestas a estas y otras preguntas, con el fin de comprender por qué es y ha sido indispensable el saber de los experimentados para el desarrollo empresarial y las razones por las que los más jóvenes piden pista para hacer las cosas de forma diferente. Su visión es fundamental para la construcción de escenarios laborales cada vez más desafiantes.

Portada del libro "Cada generación tiene lo suyo", de Ana Sarmiento. Cortesía: Planeta de Libros Co.

Al interior de estas páginas, cerca de 152, la autora, TEDex speaker y Top 100 de Mujeres Líderes en España, con más de 2000 horas de coach certificada y una amplia carrera como administradora de empresas, enfocada en finanzas y programas de liderazgo y engagement en compañías del Fortune 100, reflexiona sobre la forma en que se llevan a cabo los negocios al interior de las compañías y profundiza en la manera como ha cambiado el entorno laboral y su impacto.

En entrevista con La República, Sarmiento señaló que le preocupan las culturas organizacionales que no fomentan la atracción del talento. “La gente ya no quiere trabajar en una empresa. Les da vértigo a las generaciones nuevas levantarse y llevar una vida tradicional como la que han llevado los mayores de 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está logrando que la gente quiera trabajar en las empresas y las empresas sin talento son ciudades fantasmas: se mueren”, comentó.

La autora destaca que la causa de esto es la reivindicación del trabajo mancomunado e intergeneracional que se plantea en beneficio de los empleos del futuro y establece un punto de encuentro entre la modernización y los valores tradicionales del entorno laboral.

“Es un recuento de qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Que nosotros lo que tenemos en este momento se lo debemos a generaciones anteriores -que también nos olvidamos de eso- pero que el futuro está en manos de las generaciones que vienen detrás de nosotros y que estamos todos conectados a través de la empresa. Si logramos que las empresas que tenemos operen de la forma correcta podrán trascender al futuro y vamos a tener trabajo para mucha gente más”, dijo.

El libro permite ver que hay muchas ventajas de trabajar con una empresa en la que los jóvenes tienen la posibilidad de descubrirse a sí mismos. Estas asumen la responsabilidad de no disminuir las condiciones, de priorizar los nuevos talentos para juntarlos con los más experimentados, dándoles el lugar que se merecen, para potenciarlos.

