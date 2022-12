“Olimpia”: la historia de la mujer que convirtió a Alejandro Magno en el mayor conquistador de la historia

En la historia antigua, la figura de Alejandro Magno se convirtió en una leyenda. Considerado el máximo conquistador de la antigüedad, fue rey de Macedonia, hegemón de Grecia, faraón de Egipto y gran rey de Persia, pero poco se ha hablado de la mujer que puso en marcha todo ese proceso, hasta ahora, que la escritora Laura Mas, experta en el mundo griego, presenta su nuevo título “Olimpia”, la mujer detrás del conquistador, alguien que tenía como objetivo primordial que su vástago cumpliera su destino como triunfador.

La novela histórica “Olimpia” recupera la figura de la progenitora de Alejandro Magno desde su rol como madre y padre y educadora quien se obsesiona con el futuro de su hijo, fémina de imparables objetivos que ni la fuerza de la naturaleza o el ser humano pudieron parar. Laura Mas retrata aquí a una mujer capaz de valerse con todas sus armas, magnetismo y un buen puñado de serpientes amaestradas para abrirle camino a su hijo. Esta novela también marca el regreso de la escritora española al mundo clásico después de que “La maestra de Sócrates” su primera novela fuera publicada.

“La historia hasta hace poco la escribieron los hombres. Muchas mujeres, por desgracia, como en el caso de Olimpia, estuvieron silenciadas, no solo en su época. Hay que recordar que, en esa Antigua Grecia, a pesar de ser esposa de un monarca, tampoco tenía demasiado derechos debido a su condición de mujer”. Laura Mas para Zenda Libros.

Laura Mas desde su primera publicación deja claro lo que quiere hacer en el mundo de la literatura, rescatar figuras de mujeres que han sido olvidadas o han pasado desapercibidas por los libros de historia. Para su segundo libro, ha vuelto a elegir la figura de una mujer poderosa, fuerte y seductora que entre ofidios y profecías del antiguo mundo se abre paso a sí misma y a su hijo gracias a sus hazañas.

“Olimpia” da inicio en el año 357 a.c. con la joven princesa de Epiro, Mírtale, quién se instala en el palacio de Pela después de su matrimonio con Filipo, rey de Macedonia.

La reciente pareja es producto de una alianza entre sus respectivos reinos, pero pronto Mírtale hallará obstáculos para adaptarse a la corte del resto de esposas de Filipo. Una de las cosas que le genera el rechazo por parte de algunos aristócratas y nobles es su notable afición por las serpientes, algo que le causa incomodidad a su esposo. Un año más tarde, dará a luz a un niño, cambiará su nombre a Olimpia y dará comienzo a una etapa en la que procurará a toda costa la supervivencia de su dinastía.

“Tuve la gran suerte de ponerme en contacto y de tener una respuesta muy positiva por parte de uno de los ensayistas biográficos de Olimpia, Juan Carlos Chirinos, autor de La reina de los cuatro nombres. Él me ayudó mucho a la hora de documentarme y me facilitó el trabajo porque su propia obra recoge ya buena parte de la vida de esta mujer. Olimpia tenía un carácter muy complejo, nada predecible, lo que a nivel novelesco también me daba mucho juego”, recordó Laura Mas en entrevista con el Diario de Tarragona.

Olimpia, una mujer inconforme y ambiciosa, hija del rey Neoptólemo, quien al cumplir los 16 años se convierte en la quinta esposa del rey Filipo. Ella fue capaz de enfrentar todas las adversidades que le hagan frente y desafiará a todo aquel que se interponga a sus intereses. La historia en “Olimpia”, es la de una mujer que desafió a todo un reino para que su hijo Alejandro Magno alcanzase las aras de la gloria, también es el retrato de una mujer temida por sus contemporáneos y denostada por la historia, pero que desafió altamente los roles de género de su época.

