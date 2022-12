La poesía punzante de Ramona de Jesús en “Dos metros cuadrados de piel”

Ramona de Jesús reside en Berlín. (Foto: Bernhard Gruber).

¿Qué es lo que yace en un metro cuadrado de piel? ¿Cuál es el poema que se oculta en la fisura de los dedos al juntarse? ¿De dónde llegan las palabras, los silencios, los instantes sin tiempo? ¿Cómo se nombran el amor o la ausencia?

Probablemente, no haya una respuesta precisa para ninguna de estas preguntas, pero una aproximación muy cercana, la intuición de una certeza, puede estar en los versos de la poeta colombiana Ramona de Jesús y en su libro Dos metros cuadrados de piel.

En 2020, la joven poeta consiguió hacerse con el primer lugar del VIII Premio Nacional de Poesía “Obra Inédita”, otorgado por la Fundación Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez, imponiéndose a poetas como Stefhany Rojas Wagner y Margareth Ríos Hernández, quienes ocuparon los dos lugares restantes del podio.

El jurado que dictaminó el premio estuvo integrado por Raquel Lanseros, Fernando Valverde y Andrea Cote. Los tres, en el acta oficial, señalaron que la obra ganadora “evidencia consciencia sobre las posibilidades que otorga la materialidad del lenguaje. El libro asume formas de riesgo, implementando elementos y registros textuales de la cultura popular como la carta. El poema en prosa, el registro de saldo de banco”.

Desde hacía unos años, Ramona de Jesús venía dando de qué hablar, siempre obrando por lo bajo. Poemas suyos iban y venían, abriéndose paso entre los lectores. El premio le aseguró difusión, mayor alcance. En Argentina, la editorial Gog & Magog publicó una bella edición del libro, con comentario del escritor Julián López.

Portada del libro "Dos metros cuadrados de piel", de Ramona de Jesús. (Cortesía: Gog & Magog).





En Colombia, Valparaiso Ediciones acogió el poemario, y Andrea Cote fue quien escribió el texto de la contraportada. De la mano de ambos sellos, el libro tiene presencia en Argentina, Colombia, España y Estados Unidos.

Portada del libro "Dos metros cuadrados de piel", de Ramona de Jesús, en la edición de Valparaíso Ediciones. (Cortesía: Siglo del Hombre Editores).

Nacida en Medellín, desde hace varios años reside en Alemania. Desde allí escribe, lee y traduce. Se fue en 2010 para estudiar una maestria en literatura comparada y al graduarse, tomó la decisión de quedarse. La Universidad de Berlín le otorgó el título y en muy poco tiempo consiguió un par de becas de creación otorgadas por el Gobierno de Berlín y la Fundación Jan Michalski en Suiza.

Su poesía es punzante, se clava en el pecho, estremece la piel. Se puede sentir cómo se eriza cada centímetro. Al leer este libro, es posible recordar que la valentía es el rasgo más importante de la voz poética, dice Andrea Cote. “La joven autora dialoga directa y críticamente con su tiempo imponiendo a los relatos de una realidad fragmentada la contundencia de un saber sensorial potenciado por la palabra”, señala.

Entrar sin mayor ambición es la clave. Leer sin expectativas, solo con la confianza de que lo que se tiene entre los manos en algún momento hará implosión. Y lo hace, por supuesto. Cada verso, cada palabra en estas páginas es como la brasa que entra en contacto con los dedos y se queda allí alojada, quemando, suavemente, dejando marca.

“Ramona de Jesús se niega al vaticinio pero viene con el descaro de nombrar a las cosas en un plano de igualdad, no dispone un lugar privilegiado para lo sensible, muestra que todo está bajo la luz, que todo es eso”, escribe Julián López. Y todo es eso, el universo contenido, lo que pasa mientras se recuerda la cálida noche sobre la cama, el frío gélido de la mañana, las sábanas impreganadas de sudor, el libro leído, la ciudad abandonada, la mujer que ya no es.

Ramona de Jesús, poeta colombiana, lee uno de los poemas de su libro "Dos metros cuadrados de piel".

UN PLANO DE UNA CIUDAD

CONSTRUIDA SOBRE BOGOTÁ

cuando nos fuimos

de casa

no sabíamos

de qué casa era

que nos íbamos

cuando decíamos

que de casa nos íbamos

no sabíamos

que era de casa

de donde

nos íbamos

el día que

nos fuimos

de qué casa fue acaso

que nos fuimos

sabíamos acaso

qué era casa

qué casa

de casa nos fuimos solo para irnos

para que nadie nos obligara

a comer sentadas a la mesa

a cruzar bien las piernas

para nunca más decirle a mamá

que estábamos en el cine

mientras nos besábamos

bajo las escaleras

de la casa

nos fuimos

sin saber que nos íbamos

de casa

sin saber de qué casa

sin saber que era de casa

que nos íbamos

el día que nos fuimos

hoy es de casa que en

las estrías de nuestros muslos

vemos el rostro acaso

hambriento de nuestra biografía

que como cualquier historia

es esta piel que nos contiene

como el gesto de la palabra

contiene su objeto

una frágil cicatriz que se quiebra

si la voz tiembla

si el fantasma de una caricia

no mide su fuerza

para regresar a casa

escribimos:

escribimos

buscando regresar a casa

a qué casa

qué casa es cuando escribimos

sentadas a la mesa mientras

en casa mamá nos hace

las trenzas

en casa

las palomas han hecho nido

entre las tejas

escribimos

para expropiarlas

esconderles los huevos

volver a tender las camas

con las mismas sábanas

de esa casa desde donde

escribimos:

desde qué casa esa casa

qué casa en esta boca

qué palabra

qué ruina sin historia

qué testamento

sino el huevo

de la paloma





“En Dos metros cuadrados de piel asistimos a la perturbadora presencia de las cosas. Todas significan algo más en la ternura, la violencia y la incomunicación que subyacen a otro registro: el del gozo, comenta el escritor Enrique Winter.

Ramona de Jesús consigue situar al lector entre la nebulosa y la claridad. Le provee los detalles suficientes para habitar el poema y habitarse. La suya es una voz que increpa, que se hace preguntas, que navega como barca de papel sobre el río.

Ramona de Jesús, poeta colombiana, lee uno de los poemas de su libro "Dos metros cuadrados de piel".

A LOS TREINTA AÑOS: UNA CONVERSACIÓN CON EMILY BERRY Y RAYMOND CARVER

miedo a fumar sentada en el alféizar hasta que rompa el alba

a que nadie abra la puerta

miedo a las resoluciones del domingo en la noche

al acatamiento de planchar las sábanas

miedo a las palabras en lugares adecuados

a una felicidad demasiado ordenada

a la pregunta: ¿por qué me tiemblan las manos?

a su respuesta en estas sábanas

miedo al no que antecede al apocalipsis

la risa de los niños

las listas

los supermercados

miedo a amar la herida

miedo a huir o a quedarme

a despertarme con la boca seca

y dar pedir negar —o de cualquier otra manera— necesitar ayuda

miedo a vacilar frente al pescuezo del gallo

corrijo: del lector

corrijo: del diablo

miedo a reencarnar en las historias

miedo al escribirlas

entonces

miedo al ocio

a los gritos sordos

las compañías telefónicas

las ambulancias

los pasillos oscuros

a los adverbios

miedo a lo que se dice en el tiempo del silencio:

a las canciones en repeat

a la tragedia que desencadena el encuentro

entre un cuchillo sin filo y un tomate duro

miedo a enviar todas las cartas

a los platos que se apilan

los buenos deseos

miedo a cuidar de una mascota

a colleccionar almohadas

a morir con hambre o sin sudor en la frente

y a las duchas de agua tibia

la ironía

la pirotecnia

las definiciones

miedo a la unidad de flujo luminoso del sistema internacional

que equivale al flujo luminoso emitido por una fuente

puntual uniforme situada en el vértice de un ángulo sólido de

1 estereorradián y cuya intensidad es 1 candela

Ramona de Jesús, 2017. (Foto: Bernhard Gruber).

El poeta tiene que procurar que el lector se estremezca con cada una de sus palabras y eso lo ha entendido muy bien Ramona de Jesús, que escribe como si el mundo se acabara hoy, que ha dado a luz el primer asomo de una obra poética que se extenderá como una gripa, que contagiará y alertará. La suya es una voz que, apenas con su primer libro, ya reclama un lugar y, con el correr de los años, seguramente lo tendrá.

Pocas veces se encuentra uno con libros tan buenos, de esos que aún después de terminarlos siguen dando vueltas en la cabeza, piden a gritos que volvamos, y volvemos. El libro se nos hace necesario. La poesía de Ramona de Jesús se hace necesaria, se torna un vicio para el lector, un requerimiento fisiológico de la piel, que busca, desesperadamente, volver a sentir.

Ramona de Jesús, poeta colombiana, lee uno de los poemas de su libro "Dos metros cuadrados de piel".

MUJER HABLA FRENTE A UNA TUMBA:

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DE UN

DISCURSO EN LENGUAS

señor

vengo a tu tierra

a depositar

mis silencios

la sal de lo visto

es una lanza

que me atraviesa

el pecho

vengo señor

huyendo

de las estatuas de

la lengua

es un goteo

el que traigo

una fe pobre

niña que busca

bajo tu tierra

el abrigo

de lo pequeño

el descanso

en las ramas

de la ceniza

vengo a tu tierra

a conocer el oído

del viento

a trenzar

las grietas

señor

dame sosiego

en el paisaje

de lo elidido

muéstrame

el canto

de ese gorrión

maltrecho

que traigo entre

las manos

de mi silencio





