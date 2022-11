“Antes de cualquier cirugía estética, hay que cambiar por adentro”: la médica dominicana Tania Medina sobre “La belleza de amarme”

Las cirugías estéticas siguen siendo centro de polémico. La doctora dominicana Tania Medina ha publicado un libro sobre este mundo bajo el título de “La belleza de Amarme”, un texto con el cual invita a reflexionar sobre las cirugías estéticas y dar mayor información sobre estos procesos. Con este aporte literario también demuestra, desde su labor como especialista, que lejos de tratarse de modificaciones banales, son cambios que surgen desde la necesidad de reestructurar el amor propio, con el reflejo del exterior.

En entrevista con Leamos, la autora reveló qué la llevo a escribir un libro a partir de su propia experiencia como mujer y como una profesional que a diario escucha cientos de hombres y mujeres que buscan un cambio en su aspecto físico. En esta charla también explica los retos que tuvo que superar para llegar a la publicación de “La belleza de amarme”, un libro dividido en ocho capítulos y un prólogo escrito por el doctor César Lozano; un recorrido de poco más de 200 páginas en las que el amor propio se encuentra presente en cada vuelta de hoja.

“En la adolescencia era completamente plana y esto no me gustaba. Era insegura, no hablaba, me vestía como un niño, no me tiraba fotos, no me bañaba en la playa, etcétera, luego me puse mis implantes, un regalo de mi mamá a los 18 años. Trajo un cambio en mi vida, empecé a hablar, cambié de vestimenta. Empecé a tener amigos, a sentirme más confiada. Cuando me vi por primera vez al espejo, morí de felicidad y desde ese momento algo cambió, decidí ser cirujana plástica para apoyar a otras personas a sentirse como yo me sentía”.

La escritora recuerda que, a pesar de haber cambiado su forma física, aún continuaba cargando con algo que la incomodaba, una mancha de nacimiento que se encuentra en su pierna. La idea de que los demás la repudiarían por esta marca rondaba su cabeza de forma constante, con la experiencia y los años esta idea cambió, explica: “La vida es un reflejo de lo que se lleva adentro, la gente te va a amar a medida como tú te ames”. Esa se podría decir que es la esencia de “La belleza de amarme”, el libro editado por el sello editorial Multilibros en su categoría de autoayuda, cuyo contenido se convierte en una guía para reflexionar antes de dar un paso trascendental.

— ¿De dónde sale “La Belleza de Amarme?

— Todo esto fue como una bola de nieve, después de tener a mi segunda hija tuve una depresión posparto. Fue un año con depresión, no me quería levantar de la cama, no era feliz; pero tomé el camino tanto científico como holístico, ambos y me ayudaron a salir de la depresión y a ver la vida desde otra perspectiva, todas esas herramientas que me regalaron todos estos especialistas, las tomé y las uní en las cinco herramientas del amor propio.

Tania Medina explica que estas técnicas y herramientas que adquirió con los años y el aprendizaje fueron en las que se apoyó para salir de la depresión, sentirse mejor y amarse más; este texto nace de ese recorrido personal en busca de la felicidad en el que se tiene que pasar por la falta de amor; así mismo, la escritora revela que a su consultorio han llegado personas “bellísimas”, pero que no se encuentran conformes, algo que no tiene nada que ver con lo externo, sino con problemas internos.

“Quienes quieran hacer un cambio en su vida, lo hagan desde adentro, primero hagan su cirugía interna y luego su cirugía externa, que es la única manera correcta de uno poder llegar a la felicidad y a la plenitud”, asegura la doctora Medina.

Al calor de esta plática con Leamos, surge una de las grandes realidades que han vivido países como Colombia, Venezuela y México, en los que la industria de la belleza es muy importante y la decisión de someterse a alguna cirugía se da a edades cada vez más tempranas, incluso si el cuerpo no ha llegado a desarrollarse en su totalidad. Ante esto, Tania Medina, expresa que es muy importante, que antes de iniciar con este proceso, se debe cumplir la mayoría de edad y, sobre todo, estar mentalmente preparado, algo en lo que insiste durante los primeros tres capítulos del libro.

— ¿Qué hay de las cirugías plásticas en el libro, en cuanto a la reflexión?

— Las cirugías plásticas son un cambio muy drástico, muy definitivo, del cual se tiene que estar consciente, conocer lo realmente se quiere, no por presión social, no, porque a un artista se vea de esta manera, sino porque realmente tú quieres desde el fondo de tu corazón este cambio. Y saber que vas a tener las herramientas necesarias física y mentalmente para soportarlo.

— ¿Cuál fue tu mayor obstáculo para plasmar tu experiencia personal y profesional?

— Fue un reto colocarlos en papel, porque es como volver a vivir cada proceso. Esa fue la parte más retadora para mí, revivir eso que me ha llevado a ser la persona que soy. Busco apoyar a otras personas, a que tomen estas herramientas y quizás puedan utilizarlas, sin tener que pasar por todas estas cosas que yo pase; sobre todo porque debemos hacer cualquier cosa en nuestra vida para buscar la felicidad, venimos a este mundo a ser felices. Entonces, el primer paso es siempre amarnos. —

En “La belleza de amarme” la autora hace hincapié en una dinámica social y personal, una reflexión que denomina Las voces de La bella y la Bestia, esta parte en la que se escucha comentarios de los demás e intoxican el pensamiento entre el tú no puedes, voltear a ver a otro, y en la otra que encuentra a La Bella, esa motivación para acallar lo negativo y afocarse lo que sí importa el bienestar propio. — Entonces la voz que más alimenta es aquella que va a crecer, si tú alimentas siempre la voz de la bestia, obviamente la bestia se va a comer a la bella. —

— ¿Por qué incluir un capítulo dedicado a los procesos estéticos y cuidados posteriores?

— Lo que le interesa al paciente es qué va a hacer después, antes, yo lo estoy cuidando; pero después, tiene que apoyarme a mí, tomar cartas en el asunto y cuidarse. Muchas de las pacientes se complican, ocurren resultados indeseados por no saber cómo actuar luego de la cirugía. Quise compartirlo con todas las personas porque tenemos siempre muchísimas dudas con respecto a esto.

SEGUIR LEYENDO: