“A través de la lluvia”: el final de la trilogía escrita por Ariana Godoy, la estrella venezolana de la literatura digital.

La escritora venezolana, convertida en uno de los referentes de la nueva ola de la literatura de escritores nacidos en internet, Ariana Godoy, acaba de publicar “A través de la lluvia”, el tercer libro de la saga sobre los Hermanos Hidalgo, que dio comienzo con “A través de mi ventana”, texto que fue adaptado a un largometraje que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix, y que tendrá una secuencia audiovisual con la segunda parte, “A través de ti”.

“A través de mi ventana”, se concentra más en la vida amorosa de Ares y en la historia de Apolo, hermano menor de los Hidalgo, mientras “A través de ti” se centró más en desarrollar de forma independiente la historia de Artemis; ahora, en “A través de la lluvia”, la escritora continúa de forma independiente la historia de los hermanos, ya que la adaptación cinematográfica le dará continuación a la historia de Ares y Raquel.

En “A través de la lluvia”, Godoy escribe sobre Apolo Hidalgo, el menor de los hermanos, un chico dulce y lleno de buenas intenciones, lo que podría catalogarse como un buen chico; cualquiera pensaría que le iría bien en el amor y la vida, pero no es así, parece ser que las chicas con las que se encuentra no buscan chicos buenos, sus buenas intenciones y su buen corazón se verán eclipsados por la idea de no ser suficiente. Es una historia en la que Godoy demuestra que a los chicos también se les puede romper el corazón y Apolo es ejemplo de ello.

“En A través de mi ventana, creo que hay mucha parte de mi época universitaria; me tomó como una semana asimilar que mi historia estaba siendo transmitida en esta plataforma, me levantaba todos los días y no lo podía creer. La lectura nos permite un escape a todos los que leemos, yo leo desde que estaba muy pequeña. Los libros son una ventana para que agarremos aire fresco y tengamos un respiro”, explicó Ariana Godoy en entrevista con El Impulso.

Ariana Godoy, como una lectora aficionada, decidió que ella quería escribir sus propias historias y le dio rienda suelta a la pasión que se despertó en ella desde los once años de edad, fue en 2009 que inició la aventura de su vida en Whattpad, donde logró sus grandes éxitos literarios; luego emigró a los Estados Unidos, hace siete años, para trabajar como docente de educación media, impartía clases basadas en literatura.

La escritora creció al par de la plataforma que acogió sus textos, después de diez años escribiendo en ella, consolido una base sólida de más de dos millones de seguidores. Actualmente, la plataforma cuanta con 90 millones de usuarios y de ellos unos cinco millones son escritores. La década en la que escribió un sinfín de títulos rindió frutos cuando productores de Netflix la buscaron para hacer de “A través de mi ventana” una película juvenil de su catálogo. La cinta vio la luz a principios del 2022.

Recientemente, Ariana Godoy, también publico su más reciente novela “Sigue mi voz”, una historia independiente a la de los Hidalgo, la que se presenta como una oda al enamoramiento que no encuentra límites; La autora presenta esta obra como una guía para desentrañar las respuestas de preguntas como ¿Es posible enamorarse de alguien sin tan siquiera conocerlo?, ¿Puede una persona enamorarse de otra sin haberla visto?; libro que se encuentra disponible en formato físico en países como México, España, Perú, Colombia y Argentina.

