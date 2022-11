Fabio Morábito transforma eventos y objetos de lo cotidiano en maravillosas historias en “La sombra del mamut”

Después casi un lustro dedicado a la escritura de cuentos y de convertirse en un referente del género literario en español, el escritor ítalo-mexicano Fabio Morábito regresó a la escritura con “La sombra del mamut”, un libro publicado bajo el sello editorial de Sexto Piso en que el autor se da tiempo de examinar las situaciones que escapan a la comprensión del ser humano, la perfección de un clavo en la pared, los anuncios de paso de fauna o los extras en las películas; Morábito pone el foco en lo que muchas veces se consideran nimiedades en una colección de fragmentos.

El libro “La sombra del mamut” está compuesto por 20 relatos en los que el escritor muestra una diversidad amplia de personajes e historias que tocan de cerca la vida y condición del ser humano. Esta recopilación surgió mientras Fabio Morábito se encontraba en la redacción de poesía, pero una historia lo tomó por sorpresa y comenzó a rondar su mente. Cada historia parte de situaciones u objetos a los que no se les presta mucha atención día a día, como, por ejemplo, el señalamiento de una carretera en cuento “Paso de fauna”, incluido en el texto.

“Uno no sabe por qué ciertas cosas te llaman la atención y otras no; puede ser una frase, algo que se vio, algo que se leyó o una situación que se presente y que hace sentir que hay una historia potencial, aunque muchas veces eso no lleva a nada. Yo tengo muchos cuentos que fracasan porque lo que creí que podía ser en el principio de un cuento, finalmente se develó que no lo era, pero en todo caso siempre actuó de la misma manera; a partir de muy poco empiezo a escribir y el cuento se va haciendo solo, tratando de no imponer ideas o situaciones preconcebidas sino pensando en que la historia se vaya armando sola”, declaró Fabio Morábito en entrevista con Sinembargo.

Fabio Morábito continúa con su discurso narrativo que lo ha caracterizado desde el principio de su obra, ahora en las poco más de 200 páginas escritas de “La sombra del mamut”, libro en que trata de construir un juego limpio con el lector, que avanza en la lectura de estas historias como su autor al escribirlas. Un recorrido en el que trata de mantener las expectativas abiertas hacia cualquier rumbo que pudiera tomar, pero permanece atento a la exigencia de su estilo, por eso todos los cuentos cuentan con cambios inesperados o diferentes entre sí, unidos por el sello narrativo del autor de “El lector a domicilio”.

Es poeta, narrador y ensayista. Morábito reside en el territorio mexicano desde principios de la década de los 70′s. Estudio Letras Italianas en la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) y Traducción Literaria en el Colegio de México. Sus escritos se han publicado en Diálogos, Revista de Bellas Artes y Revista Universitaria, entre otras publicaciones impresas. Entre sus libros más recientes se encuentra el poemario “A cada cual su cielo” publicado en 2021 y ahora, casi un año después su libro de cuentos más reciente.

El escritor ha sido galardonado con el Premio de Narrativa Antonin Artaud 2006 por “Grieta de fatiga”, el Premio Bellas Artes Narrativa Colima para Obra Publicada en 2017 por “Madres y perros” y el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores en 2018 por “El Lector a domicilio”, y el reconocimiento internacional el Premio Roger Caillois de 2019, un galardón otorgado por el PEN Club Francés; gran parte de su obra ha sido traducida a idiomas como alemán, inglés, francés y su lengua de herencia el Italiano.

