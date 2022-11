A partir del suicidio de su hermana, la canadiense Miriam Toews habla de la enfermedad mental y la muerte asistida en “Pequeñas desgracias sin importancia”

En 2014, para sobrellevar el suicidio de su hermana mayor, que le llevaba seis años, la escritora canadiense Miriam Toews comenzó a escribir el manuscrito de su más reciente lanzamiento literario “Pequeñas desgracias sin importancia”, ahora traducido al castellano por Julia Osuna, quien ya había hecho este trabajo con otras obras de la autora, para el sello de Sexto Piso.

Este libro se presenta como uno de los escritos más personales e íntimos de Toews, un homenaje a su hermana, quien era una prodigiosa pianista y quien decidió replicar el método que utilizo su padre para quitarse la vida pocos años antes, lanzarse a las vías del tren.

“No haber acompañado a mi hermana a Suiza, como me pidió, para poder morir en paz junto a quien más quería. No haber respetado su voluntad de quitarse la vida dignamente. Me parte el corazón que acabase suicidándose sola, y de forma tan violenta”, declaró Miriam Toews en entrevista con la revista S Moda.

El libro “Pequeñas desgracias sin importancia” da comienzo con un poema de Coleridge; a partir de eso, la escritora plasma en la novela su propia historia. El libro versa sobre la historia de las hermanas Von Risen: Yolandi, una escritora que se encuentra lidiando con las tentativas suicidas de Elfrieda, su hermana pianista; una historia de ingenio ante el abismo. Elf, a pesar de ser una pianista con renombre internacional, una mujer glamurosa y felizmente casada, no quiere seguir viviendo, y ha realizado diversos intentos por encontrar su final y paz mental.

Por otro lado, se encuentra Yolandi, quien vive su propio desastre: se encuentra en medio de un divorcio, a duras penas llega al final de mes y siente que sus hijos en plena adolescencia, crecen demasiado rápido; además de todo eso, tiene que lidiar con el sufrimiento de Elf, mantenerla con vida. Es en el último intento de suicidio de su hermana, en la cama de un hospital y mientras lidia con sus desgracias propias, se cuestiona cómo trasmitirle a su hermana la fuerza para continuar adelante, cómo resistir ella misma y cómo ayudar a alguien que desea morir.

A pesar de la temática que rodea la trama de “Pequeñas desgracias sin importancia”, el libro, de poco más de 300 páginas, cuenta con muchos momentos en los que se encuentra presente el sentido del humor, un lenguaje que Toews mantenía con su hermana. Es un texto que guarda equilibrio entre lo entrañable y lo desgarrador, momentos llenos de comedia y tragedia, una historia en la que Yolandi está dispuesta a todo por contagiar a su hermana y al lector el anhelo por vivir. Un texto se pone de frente ante la fragilidad de la existencia.

“Una novela irresistible. Su inteligencia, su honestidad y sobre todo su compasión proporcionan una especie de bálsamo existencial, un consuelo no muy diferente al que nos procuraría abrir una buena botella de vino y a disfrutar de una larga charla con un viejo amigo”, así catalogó The Guardian la novela de Miriam Toews.

Adicionalmente, en diciembre del 2022 se estrenará la adaptación cinematográfica de su anterior novela, “Ellas hablan”, un film que fue dirigido Sarah Polley y protagonizado por Frances McDormand y Rooney Mara, una historia que se basa en qué hubiera pasado si, las 151 menonitas bolivianas que fueron drogadas y violadas por hombres de su comunidad entre 2005 y 2009, tomasen la palabra y la acción ante este caso infame. Una historia que no le es ajena a Miriam Toews, ya que ella vivió hasta los 18 años en una colonia protestante anabaptista en Canadá, por lo regular estas comunas que se muestran renuentes al progreso y se encuentran asentadas en zonas agrícolas.

