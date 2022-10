Bob Dylan publica un libro sobre “los mejores artistas de nuestro tiempo”: ¿qué dos grandes bandas no figuran?

"Filosofía de la canción moderna" es el primer libro del premio Nobel de Literatura estadounidense Bob Dylan desde la publicación de sus memorias en 2004.

Se acabó la espera. Después de 18 años (en los que, entre otras cosas, recibió el premio Nobel de Literatura), el músico estadounidense Bob Dylan publicará Filosofía de la canción moderna, su primer libro con textos inéditos desde 2004, año en que sorprendió con su primer libro de memorias, Crónicas I.

Filosofía de la canción moderna, que saldrá en español por la editorial Anagrama el 30 de noviembre, contendrá las reflexiones del Premio Nobel de Literatura sobre 66 canciones, desde “London Calling” de The Clash, hasta “Don’t Let Me Be Misunderstood”, interpretada por artistas como Nina Simone.

A pesar de incluir algunos éxitos esperados, en sus casi 70 ensayos destacan grandes ausencias como The Beatles, los Rolling Stones o hitos de la música en otros idiomas, como español o francés, lo que no ha impedido que el presidente y consejero delegado de la editorial Simon & Schuster, Jonathan Karp, defina el trabajo como “una celebración internacional de canciones de los mejores artistas de nuestro tiempo”. La única canción que no está en inglés es “Volare” del italiano Domenico Modugno.

"Este libro solo podía haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz única y su trabajo expresan su profunda apreciación y entendimiento de las canciones, las personas que les dan vida, y lo que las canciones significan para todos nosotros", escribió Karp el pasado marzo coincidiendo con el anuncio de la publicación del libro, que se podrá adquirir en inglés a partir del próximo 1 de noviembre.





Canciones como “Without a Song”, interpretada por artistas como Frank Sinatra, “Tutti Frutti”, de Little Richard o “You Don’t Know Me”, cantada por Ray Charles, son abordadas por el artista junto a otras de Carlos Santana (“Black Magic Woman”), Cher (“Gypsies, Tramps & Thieves”) o Shirley y Lee (“Feel so good”).

La editorial publicó el nombre de las canciones, pero no especificó si Dylan se centra en la interpretación de un cantante en concreto o en distintas versiones. Además, según un comunicado de prensa, el músico estuvo preparando Filosofía de la canción moderna desde 2010.

Es sobre todo música pop, rock, soul y country creada entre los años 50 y los años 70 del siglo pasado, aunque con alguna incursión en otras eras y estilos como “Nelly Was a Lady” cuya autoría se remonta a mediados del siglo XIX o canciones punk como “Pump it Up” de Elvis Costello o la mencionada “London Calling”.

Según la editorial, los escritos de Dylan, aunque hablan de música “en realidad son meditaciones y reflexiones sobre la condición humana”.

Como un pequeño adelanto, la editorial difundió unos párrafos sobre la canción “Strangers in the Night” (Extraños en la noche) que hizo famosa Frank Sinatra y que Dylan califica como la canción del “lobo solitario, del marginado, del extranjero, del búho nocturno”

En 2016, Bob Dylan se convirtió en el primer músico en recibir el premio Nobel de Literatura, lo cual generó todo tipo de debates y controversias.

Lista completa de canciones:

“Detroit City” (Bobby Bare)

“Pump It Up” (Elvis Costello & the Attractions)

“Without a Song” (Frank Sinatra)

“Take Me From This Garden of Evil” (Jimmy Wages)

“There Stands the Glass” (Webb Pierce)

“Willy the Wandering Gypsy and Me” (Billy Joe Shaver)

“Tutti Frutti” (Little Richard)

“Money Honey” (Elvis Presley)

“My Generation” (The Who)

“Jesse James” (Harry McClintock)

“Poor Little Fool” (Ricky Nelson)

“Pancho and Lefty” (Townes Van Zandt)

“The Pretender” (Jackson Browne)

“Mack the Knife” (Bobby Darin)

“The Whiffenpoof Song” (Rudy Vallee)

“You Don’t Know Me” (Ray Charles)

“Ball of Confusion” (The Temptations)

“Poison Love” (Johnnie & Jack)

“Beyond the Sea” (Bobby Darin)

“On the Road Again” (Willie Nelson)

“If You Don’t Know Me by Now” (Harold Melvin & the Blue Notes)

“The Little White Cloud That Cried” (Johnnie Ray)

“El Paso” (Marty Robbins)

“Nelly Was a Lady” (Stephen Foster)

“Cheaper to Keep Her” (Johnnie Taylor)

“I Got a Woman” (Ray Charles)

“CIA Man” (The Fugs)

“On The Street Where You Live” (From “My Fair Lady”)

“Truckin’” (The Grateful Dead)

“Ruby, Are You Mad?” (The Osborne Brothers)

“Old Violin” (Johnny Paycheck)

“Volare” (Domenico Modugno)

“London Calling” (The Clash)

“Your Cheatin’ Heart” (Hank Williams)

“Blue Bayou” (Roy Orbison)

“Midnight Rider” (The Allman Brothers Band)

“Blue Suede Shoes” (Carl Perkins)

“My Prayer” (The Platters)

“Dirty Life and Times” (Warren Zevon)

“Doesn’t Hurt Anymore” (Regina Belle)

“Key to the Highway” (Little Walter)

“Everybody Cryin’ Mercy” (Mose Allison)

“War” (Edwin Starr)

“Big River”(Johnny Cash)

“Feel So Good” (Shirley & Lee)

“Blue Moon” (Elvis Presley)

“Gypsies, Tramps & Thieves” (Cher)

“Keep My Skillet Good and Greasy” (Uncle Dave Macon)

“It’s All in the Game” (Tommy Edwards)

“A Certain Girl” (Ernie K-Doe)

“I’ve Always Been Crazy” (Waylon Jennings)

“Witchy Woman” (Eagles)

“Big Boss Man” (Jimmy Reed)

“Long Tall Sally” (Little Richard)

“Old and Only in the Way” (Charlie Poole)

“Black Magic Woman” (Santana)

“By the Time I Get to Phoenix” (Glen Campbell)

“Come On-a My House” (Rosemary Clooney)

“Don’t Take Your Guns to Town” (Johnny Cash)

“Come Rain or Come Shine” (Ray Charles)

“Don’t Let Me Be Misunderstood” (Nina Simone)

“Strangers in the Night” (Frank Sinatra)

“Viva Las Vegas” (Elvis Presley)

“Saturday Night at the Movies” (The Drifters)

“Waist Deep in the Big Muddy” (Pete Seeger)

“Where or When” (Dion and the Belmonts)

Fuente: EFE

