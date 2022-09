El mexicano Hugo Hiriart se aleja de las novelas para reflexionar sobre la religión en “Lo diferente: Iniciación en la mística”

Hugo Hiriart

El escritor Hugo Hiriart llegó en este 2022 a los 80 años de edad; desde este punto de su vida y sobre todo desde la perspectiva humanista que caracteriza su escritura escribió “Lo diferente: Iniciación en la mística”, un texto en el que establece la importancia de la religiosidad en la creación y reproducción artística y, en general, en todos los aspectos de la vida, además de establecer las consecuencias de la ausencia de la misma.

Este texto del reconocido ensayista surge a partir de una obsesión que se desató en Hiriart al observar cómo la religiosidad ha desaparecido gradualmente de la estructura de la sociedad moderna. En los fragmentos que componen “Lo diferente: Iniciación en la mística” el autor desarrolla las inquietudes que lo inspiraron, desde Dostoievski y Tolstoi, que afirmaban que la religiosidad pertenecía al pueblo, con lo que el autor ha declarado que “si no hay pueblo no hay religión”.

El novelista plantea, a partir del concepto de religión, un diálogo que se solidifica con el pasar de las páginas; resalta la importancia de su presencia en la evolución del lenguaje, el arte y el ser humano. El periodista cultural Ignacio Solares ha descrito este libro como “imprescindible, inesperada, con gran sentido del humor y con personajes que entran en contacto con lo monstruoso”.

Con relación a las críticas que ha recibido su publicación, el autor ha defendido su postura.“No sé por qué les parece una rareza que alguien se ocupe de lo religioso”, declaró Hiriart durante la presentación de “Lo diferente: Iniciación en la mística” en el ciclo Vive la Biblio.

El libro de “Lo diferente: Iniciación en la mística”, según su autor, no es perceptible o apreciable desde el lugar de la racionalidad y lo defendible, es un discurso en el que el ejercicio del pensamiento y el análisis guían, o al menos eso trata, de guiar al lector a fronteras a las que no se puede acceder desde el pensamiento lógico. En el texto en que sobresalen las figuras y los marcos de referencia sobre la fe religiosa y la experiencia mística, que al mismo tiempo son el recurso narrativo de este reciente lanzamiento literario de Hiriart.

“Lo diferente: Iniciación en la mística”

El autor ha consolidado su carrera en la escritura desde la década de 1970, con “La Ginecomaquia” y “Galaor”; años después, decidió experimentar en otros géneros, como el ensayo y la literatura para niños. “Lo diferente: Iniciación en la mística” fue editado por el sello Random House. En esta ocasión el escritor dejo de lado sus inicios de la filosofía, sus maestros y el periodismo para reflexionar sobre ese trasfondo religioso que le ha llamado la atención desde hace ya varias décadas y del cual no se había atrevido a escribir.

“Llevo muchos años dándole vueltas a toda la cosa de la religión. Empecé con un curso de Luis Villoro, justamente, porque a mí me ha fascinado mucho la religión, me sorprende y no me gusta nada que está muy dejada a la mano de Dios, lleva mucho tiempo postergada. Este libro es un pensamiento sobre la religión y sí toca algunos puntos sobre filosofía, pero ya a nadie le interesa, la ciencia experimental ha ocupado todo el espacio” declaro Hugo Hiriart en la entrevista que le otorgo al diario digital tijuanense Zeta.

Este experimento literario, entre el ensayo y el relato, se presenta como una invitación a reflexionar sobre la experiencia religiosa y sobre todo, a descubrir la singular vía mística, de la mano de Hugo Hiriart, quien se ha consolidado como un brillante escritor de la lengua española, quien abre su espectro literario para compartir memorias y fragmentos íntimos de su relación con Dios, desde la perspectiva de las aproximaciones religiosas, filosóficas y teológicas de pensadores como Pascal, Romario Guardini, José Gaos y Luis Villoro, entre otros.

El discurso narrativo de Hiriart se desarrolla por medio de una prosa conversada, en la que el autor se acerca a temas como el mal, la presencia de Dios y la compasión; la escritura del autor mexicano suma con el paso de las 560 páginas que conforman “Lo diferente: Iniciación en la mística”, inquietudes y asombros que se encuentran en el pensamiento personal sobre los temas sagrados. El libro ya se encuentra disponible en formato físico y digital.

