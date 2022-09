La escritora Sandra Frid del olvido rescata mujeres intelectuales y las convierte en novela

En el marco de las celebraciones de la Feria Universitaria del Libro (FUL 2022), con sede en Hidalgo, México, l a autora Sandra Frid presentó la novela biográfica “Los demonios de mi cuerpo”, escrito sobre la vida de la poetisa Pita Amor, autoproclamada dueña de la tinta americana. En este texto Frid rescata el pasar de los años de la excéntrica escritora y contextualiza la locura en medio de la decadencia de una mujer que rompió los estándares canónicos de su época.

El texto es un viaje dividió en tres partes, que reciben el nombre del cuerpo, en referencia al título. Guadalupe Amor, mejor conocida como Pita Amor, fue una poeta mexicana, injustamente olvidada. Frid rescata la vida de este enigmático personaje, que escribía sobre dios, las muerte y los animales , entre otros temas, en extensos poemarios en los que, con una fuerza aguerrida y una actitud retadora, cuestionaba el lado intelectual de la humanidad y su coeficiente intelectual.

“Esta obra fue un texto post covid que acompañó el encierro, texto escrito a gran ritmo, en comparación anteriores títulos, en lo que igual resaltan la importancia de grandes figuras femeninas, el trabajo de redacción se dio en conjunto con otra novelas, que se encontraban en construcción”, declaró Sandra Frid durante su ponencia en la FUL, en las instalaciones del auditorio Josefina García Quintanar, en la ciudad de Pachuca, México.

“En días anteriores se me cuestionó si me dedicaba a rescatar mujeres en el olvido, lo que sirvió como una motivación más para escribir sobre mujeres con gran influencia e importantes para la historia” dijo Frid .

En las páginas de “Los demonios de mi cuerpo” se plantea la importancia de la figura de Pita Amor, quien desde pequeña daba vistazos de rebeldía y desasosiego frente a las normas conservadoras, una mujer que nació arrancando el siglo XX y murió al comienzos del año dos mil, tras varios años de peregrinar por las calles de la Zona Rosa de la Ciudad de México, exigiendo copas de vino y cortes de carne, entre los trastornos que vinieron después de la fama y la gloria literaria.

Pita Amor es recordada como una mujer atormentada, grosera y desinhibida, pero el texto de Sandra Frid se encarga de reivindicar la grandeza de la dueña de la tinta americana, como una mujer que buscó su libertad.

Amor, fue la séptima integrante de una familia de abolengo, que pierde todo en la revolución mexicana; su madre, ocupada en mantener las apariencias de riqueza, crió a la niña con la colaboraciòn de un ejército de sirvientas, en una casona de cuarenta habitaciones.

En los primeros párrafos se deja ver a una pequeña Pita berrinchuda, y mal portada que se refugia en las extensas lecturas en la biblioteca de su padre, después de ser expulsada de diversos colegios por su comportamiento hostil. desde muy corta edad busca llamar la atención. Abandona la casa familiar sin cumplir aún la mayoría de edad, sin maleta, sin largas despedidas y comienza a pulir su andar por la declamación histriónica, que tanto la caracterizó.

En su aventura se comienza a codear con escritores, compositores, escultores y pensadores mexicanos interesados por lo cultural, como Salvador Novo, Juan Soriano, e inclusive llego a ser pintada desnuda por el reconocido muralista Diego Rivera. A los 27 años escribió su primer verso, con un lápiz para maquillar cejas, y con una excelente memoria fotográfica la undécima musa, podría recitar los complejos textos de Sor Juana de memoria.

El texto se aleja de sus pasajes sombríos y resalta los años luminosa de Amor, de forma lineal, la evolución de su personalidad y carácter en los que la propia autora descubre, que los berrinches de la pequeña, no eran más que ataques de pánico; que inclusive la poetisa rescataba en su biografía, con descripciones de falta de aire y un sentimiento cercano a la muerte.

Escenas y pasajes memorables de la autora de “Letanía de mis defectos”, vivencias que hacen entender al lector, el actuar de una persona que fue una de las mujeres más influyentes de la poesía latinoamericana de mediados del siglo pasado y que muy a pesar de su grandeza y aporte literario, fue caricaturizada en programas de televisión como “Desde Gayola”, que se mantuvo en emisión de aproximadamente cuatro años desde 2002. La novela “Los demonios de mi cuerpo”, reescribe la imagen de la poeta andrajosa y grosera, para descubrir la identidad y las motivaciones de la poetisa, vida y obra.

<i>“Soy vanidosa, déspota, blasfema; soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa; pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema. Es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa. Me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema. Soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre y fugitiva. Mis pensamientos son muy taciturnos. Mis sueños de pecado son nocturnos. Soy histérica, loca, desquiciada; pero a la eternidad ya sentenciada”, </i><b>Letanía de mis defectos</b>,<i> </i>Poema de <b>Pita Amor</b><i>.</i>