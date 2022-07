Siete libros que todo fanático de The Beatles debería leer

Imagen de archivo de los componentes del grupo The Beatles, Paul McCartney (bajista), George Harrison (guitarra), Ringo Starr (batería), y John Lennon (guitarra), durante un posado gráfico en los Estudios de televisión de la BBC en Londres. EFE.

Este mes de julio comenzó con una celebración muy importante, el “Día Internacional de The Beatles”.

Algunos grupos de aficionados mencionan que la fecha original es el 16 de enero, día que inauguraron el Cavern Club, lugar donde debutaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Sin embargo, otra parte de los seguidores británicos aseguran que el día exacto es el 6 de julio, fecha en que se conocieron Lennon y McCartney, fundadores de la banda.

Otros sostienen que la celebración debe ser el 10 de julio, cuando los cuatro fantásticos regresaron a Liverpool, tras el triunfo de su gira por los Estados Unidos, y la fecha cuando comenzaron a filmar la película “A Hard Day´s Night”.

A pesar de que ninguna de las fechas ha sido declarada oficialmente, los admiradores las utilizan para recordar al cuarteto británico.

Los años sesenta representan un hito importante en la historia del siglo XX, ya que después de la Segunda Guerra Mundial y alrededor de temas como la guerra y la paz, la libertad y el amor se generó una impresionante dinámica cultural

Fue en ese contexto que se dieron a conocer estos jóvenes con su música de pop y Rock and Roll y lograron conquistar a muchos de sus admiradores con sus canciones que hablaban de igualdad, paz y liberación personal.

El cuarteto tuvo repercusión en casi todos los rincones del mundo, incluso en países como Rusia, que, en plena Guerra Fría, tenía prohibido casi cualquier manifestación que tuviera que ver con el “decadente occidente”, pero los seguidores rusos de los cuatro de Liverpool se las ingeniaron para poder escuchar sus canciones.

Esta y muchas otras anécdotas son contadas en varios libros recomendados para todos los seguidores de este grupo sigue siendo popular.

Revolution in the Head

The Beatles

El libro de Ian MacDonald, crítico musical, hace un análisis de las canciones del cuarteto y para realizar este trabajo retoma el contexto de sus discos, autores y el tiempo en el que se crearon.

Shout! The Beatles in their generation

The Beatles

Philip Norman es famoso por lograr contar lo que nadie se había imaginado y fue el periodo de Hamburgo, donde los cuatro tenían deseo y ganas de triunfar.

Con este tipo de actitud que tenía el cuarteto era también el reflejo de una adolescencia generacional.

Una historia de los The Beatles

The Beatles

César San Juan Guillén escribe uno de los libros en castellano sobre el tema de este grupo ya que retoma en la historia y en las anécdotas de la banda. Para ello el autor menciona que el siglo XX hubiera sido muy diferente sin ellos, ya que la cultura pop no habría sido posible sin la participación del cuarteto, tras su impacto.

Tune in: The Beatles all these years

The Beatles

Mark Lewisohn cuenta todo sobre la banda y esto quiere decir que no se va a ir a contar la historia de los integrantes del grupo, sino que se va a ir un poco más atrás y empezará a contar la historia desde el bisabuelo de George Harrison, un hombre de mar de Liverpool del siglo XIX.

El sonido de los Beatles: Memorias de un ingeniero de grabación

The Beatles

No solo los integrantes del cuarteto son responsables del sonido que se produce en las canciones, sino que también el autor de este libro llamado Geoff Emerick. Esta persona escribe las memorias de cómo fue que un día en Abbey Road, de los años sesenta, se buscaba experimentar con la música.

La creación de sonidos que empezó a generar con los álbumes de The Beatles fueron uno de los elementos más definitorios de la época.

The love you make: an insider´s story of The Beatles

The Beatles

Peter Brown fue asistente de Brian Epstein durante toda su vida y esto no hizo pensar dos veces al autor que observó todo lo que sucedió, esta mirada objetiva hace que muchos de los admiradores odien el libro.

Incluso, McCartney, Harrison y Starr han condenado el retrato antipático que se dice de ellos y de Lennon. El libro fue escrito en colaboración junto con Steve Gaines.

La historia de los Beatles

The Beatles

A diferencia de otros libros, este es un cómic en blanco y negro que se publicó, por primera vez en la revista británica “Look-In” el cual se explica el ascenso y explosión del grupo, lo cual hace que este libro sea muy bueno para todo joven que quiera aprender más sobre esta banda.

SEGUIR LEYENDO: