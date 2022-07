Elísabet Benavent, la escritora española que es una de las consentidas de Netflix: “Es un ejercicio que me ha hecho crecer”

La escritora española durante una entrevista en su paso por Colombia (Foto: Zenda).

Nacida en 1984 en tierras españolas, Elísabet Benavent comenzó a sentir la necesidad de escribir desde edades muy tempranas. Sus primeros contactos con la escritura surgen al no concebirse completamente acoplada a su entorno. Asimismo, sus lecturas le permitieron imaginar otros mundos, vivir otras vidas, entender que su vocación podía volcarla para darle a otros eso que tanto buscaba: un escape.

Benavent es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y tiene un máster en Comunicación y Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Publicó su primer libro en 2013 y desde entonces no ha parado de ser un éxito, tanto en España como fuera de ella.

Sus libros la han convertido en una de las autoras best sellers con más ejemplares vendidos en los últimos diez años. Su obra es un éxito en más de 10 países y en Netflix la siguen de cerca. De hecho, la serie de Valeria es una de las más vistas en Hispanoamérica y desde ya la productora coquetea con otros de sus títulos.

Su más reciente libro Todas esas cosas que te diré mañana, cuenta la historia de Miranda, que trabaja como subdirectora en una revista de moda. Miranda es feliz junto a Tristán. Por eso no entiende que la esté dejando y anhela que el tiempo pueda dar marcha atrás y volver al momento en que se conocieron, pero entonces surge la pregunta, ¿y si realmente tuviera la oportunidad de cambiar su historia?

Aquí, la autora presenta una faceta suya que es distinta a la que mostró en sus libros anteriores. Experimenta mucho más con la estructura y le da una relevancia a los saltos temporales. Predica el feminismo en sus personajes, pero no llega a ser evidente. La novela entretiene, y ese es su principal propósito.

Benavent estuvo en Colombia durante el mes de mayo y conversó con Infobae acerca de su recorrido y sus concepciones del curso actual de la industria editorial.

-¿Cómo son sus primeros contactos como escritora?

Escribo desde que tengo uso de razón. De alguna manera, todos buscamos un modo de autorreferenciarnos, de masticar y entender lo que nos rodea.

-¿Cómo se hace lectora?

Mi acercamiento a la lectura se produjo de manera natural porque crecí en un hogar lleno de libros, donde leer era un hábito. Mi hermana fue la persona que, de manera especial, me inculcó la pasión por la literatura y la curiosidad por las historias que escondía el papel.

-Las primeras novelas siempre son las más difíciles. ¿Qué tanto ha evolucionado su obra desde aquellos primeros libros?

Quiero pensar que he crecido, mejorado en lo técnico, que no tropiezo con las mismas piedras que al comienzo, pero es algo que no me toca dilucidar a mí.

Cómo se aborda el amor y la figura femenina en mis libros ha ido cambiando, pero creo que eso es cosa de los años que voy cumpliendo.

-Sus personajes femeninos proponen miradas distintas al rol de la mujer en muchas sociedades. ¿Es la literatura un medio para reivindicar la presencia de lo femenino en el mundo?

Por supuesto. Cualquier disciplina artística es medio para reivindicar la presencia de lo femenino. La literatura, da igual de qué género estemos hablando, es un altavoz gracias al cual la mujer puede compartir su discurso y su verdad.

-¿Esperaba la recepción que sus libros tienen hoy en tantos países?

No, ni mucho menos. Siempre creí, cuando autopubliqué, que todo quedaría en una experiencia bonita pero efímera. De alguna manera solo quería quitarme la espina de no haberlo intentado.

-¿Qué tal ha sido todo con la serie en Netflix?

Emocionante y complicado a la par. Para un autor, dejar que uno de sus personajes eché a andar por su cuenta es duro, pero es un ejercicio que me ha hecho crecer.

-Hoy, la industria editorial funciona cada vez más de forma inmediatista. ¿Cómo luchar contra la lógica excesiva de la novedad?

No creo que sea un problema de la industria editorial, sino del mundo actual en general. Vivimos en la tiranía de la inmediatez, vinculada, en gran medida, a la celeridad con la que se intercambia información a través de los nuevos canales. Se nos ha olvidado cultivar la paciencia.

-¿Qué queda para una autora, en términos artísticos, después de vender tantos libros? ¿Cuál es el reto que le sigue a eso, el anhelo?

Me quedan muchísimos retos y muchos sueños por cumplir. Aprender a escribir guiones, colaborar en una publicación periódicamente, ver a mis libros traspasar más fronteras… y, sobre todo, leer y viajar cada año un poco más.

