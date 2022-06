Cómo leer hoy “Aniquilación”, el nuevo libro de Michel Houellebecq, que llega a las librerías en julio

El "enfant terrible" de las letras francesas, Michel Houellebecq, publica su octava novela, "Aniquilación"

Michel Houellebecq está de vuelta. Luego de tres años de espera, el escritor francés más polémico y más leído en el extranjero publica su octava novela, Aniquilación, disponible desde hoy en español en formato digital y, a partir de julio, en librerías. Provocadora y apocalíptica, así podría definirse -para empezar- su última obra, cuyos personajes parecen réplicas de los políticos actuales . Pero también sorprende al mostrar un Houellebecq más contemplativo sobre las relaciones humanas, la muerte, demostrando la magnífica sensibilidad que tiene para plasmar uno de los males de la época: la soledad.

Publicada el 7 de enero del 2022 en Francia por la editorial Flammarion, la apuesta fue mayor que con su libro anterior, Serotonina. Durante el lanzamiento de la nueva novela se pusieron a la venta 300.000 ejemplares -a diferencia de un poco menos de 100.000 de su anterior novela-. Es decir, desde que llegó a librerías en el país galo hay una amplia repercusión y un éxito de ventas. En Argentina, Aniquilación será publicada por Anagrama -como toda su obra- y llega a las librerías en julio.

En sus novelas anteriores el “enfant terrible de las letras francesas” sume a sus lectores en una profunda mirada sobre la decadencia humana en el siglo XXI. Temas como la crítica política, el cuerpo como mercancía, el consumo salvaje, la miseria, el sexo, la adicción a los antidepresivos, entre otros, son los que rondan su obra, con la provocación como bandera. En Aniquilación hay una elección presidencial por venir, una izquierda que desaparece, alusiones a los partidos de ultraderecha en medio de amenazas a través de videos digitales, atentados, explosiones, enfermedades terminales en un mundo donde los hombres no pueden superar el ritmo y el eterno pesimismo. Sin embargo, hay una pista para la salvación: el amor . Y sorprende.

"Aniquilación", de Michel Houellebecq

“Algunos lunes del final de noviembre, o de principios de diciembre, sobre todo si uno es soltero, tiene la sensación de estar en corredor de la muerte” son las primeras líneas de Aniquilación, que está ambientada en Francia en 2027. A las puertas de las elecciones presidenciales hay un escenario posible: que gane una estrella de televisión surgido de un talk show sin conocimientos de política. Pero detrás de esa figura se esconde un hombre fuerte, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Juge -inspirado en el actual ministro francés Bruno Le Maire-.

Sin embargo, el personaje central de la novela es el asesor Paul Raison , un hombre taciturno y descreído, indolente y con apatía existencial hacia todo lo que pasa a su alrededor. A Juge y Raison no solo los une una profunda amistad sino también sus matrimonios, que caen en picada. Y de trasfondo, la figura de un presidente que, aunque no se lo nombra, representa la figura de Emmanuel Macron.

Y se agrega otra capa a la historia: la del infarto cerebral que deja en coma al padre de Paul, un espía jubilado. El hombre queda en un estado de semiparálisis y dependencia en un pueblo francés. En este contexto, Paul se reúne con sus hermanos: Aurélien, el hermano sin personalidad y con una esposa insoportable y Cecile, la hermana hipercatólica y comprensiva y seguidora de Le Pen. “La verdadera razón de la eutanasia, en realidad, es que ya no soportamos a los viejos, ni siquiera queremos saber que existen. Es por eso que les aparcamos en lugares especializados, fuera de la vista de otros humanos”, dice el narrador.

Otra línea del relato: los atentados contra un buque de contenedores frente a la costa de la Coruña, un banco de esperma en Dinamarca y un barco con migrantes en las costas de Ibiza y Formentera. Contra todo pronóstico, Houellebecq resuelve los conflictos de la trama con una reivindicación de la esperanza . ¿Qué sucede cuando una enfermedad mortal se mete en la narración? ¿El amor es una de las vías para la salvación ante lo devastador de la muerte?

Diez años después de El mapa y el territorio -que le valió el Premio Goncourt- en las más de 700 páginas de Aniquilación, Houellebecq hace una composición original en el que mezcla elementos de un thriller esotérico e informático, con vídeos amenazantes, signos satánicos, atentados misteriosos, la pregunta por la muerte, la eutanasia, la decrepitud y el amor como redención.

Michel Houellebecq. Una antena sobre el presente.

En la única entrevista concedida al diario Le Monde en vísperas de la publicación dijo: “Escribo para obtener aplausos. No por el dinero, sino para ser amado y admirado”. Comparando su trabajo a la prostitución agregó: “Uno es feliz dando placer”. ¿Quiere decir que Houellebecq en Aniquilación escribe sobre el amor y la esperanza para ser querido él? No lo sabemos. Pero sí sabemos que, según un periodista francés herido en el ataque de Charlie Hebdo, Philippe Lançon, esta es “ la novela más delicada, más melancólica y más sensible de Michel Houellebecq . Como en un diálogo entre autores, Aniquilación también remite al libro El colgajo en cuanto a la supervivencia ante una realidad devastadora, dolorosa, el paso del tiempo y la vulnerabilidad.

* “Aniquilación” está disponible como libro electrónico en Bajalibros, clickeando acá.

Provocar, siempre

Si por algo es conocido Houellebecq es por su estilo provocador. El escritor francés saltó a la fama con su primera ficción, Ampliación del campo de batalla, publicada en 1996, donde esboza una teoría sobre la guerra de los sexos en la sociedad actual; y se afianzó dos años después con Las partículas elementales, una crítica a la contracultura de los ‘60; así como Plataforma (2001), donde narra las relaciones entre el Tercer Mundo.

Polémico, premonitorio y pesimista, Michel Houellebecq desata pasiones contrariadas en su país, en el mundo y en el círculo literario. Considerado uno de los mejores escritores contemporáneos también despierta las más hondas detracciones ante la crudeza -casi como un visionario- de la capacidad de construcción de cuestiones vigentes hoy y no hace más que “predecir el destino trágico de la civilización occidental”, afirma por su parte The Telegraph.

Libros de Michel Houellebecq.

El autor cuenta en su haber con algunos de los hechos fortuitos más oscuros del mercado editorial. Por ejemplo, su novela Sumisión, una de sus obras más polémicas y que vendió más de un millón de ejemplares en el mundo, fue publicada el 7 de enero de 2015, el mismo día del ataque terrorista contra la revista satírica Charlie Hebdo . Allí, abordó el espinoso tema de la islamización de la sociedad europea, lo que llevó a sus muchos detractores a considerarlo racista y xenófobo. En esa ficción imagina a un líder islamista que logra el voto en segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas del 2022 para evitar el ascenso de Marine Le Pen.

Publicada en 2019, Serotonina sumerge al lector en el corazón de la Francia rural desesperanzada, novela que le valió la consideración de “profeta de los chalecos amarillos”. Si bien fue escrita meses antes del nacimiento de ese fenómeno, el escritor parece haber anticipado este movimiento que representa el grito de auxilio de la Francia profunda, que ningún responsable político vio llegar. Según el The Sunday Times, “es una novela que pone en relieve la cólera que crece desde hace mucho tiempo en las provincias francesas”.

En El mapa y el territorio, el pintor Jed Martin decide hacer un retrato a un escritor famoso llamado Michel Houellebecq, es decir, sobre el propio autor: un Houellebecq dentro de Houellebecq. El ensayista francés se describe a sí mismo rodeado de desorden y bebiendo vino compulsivamente. Y dice: “También nosotros somos productos”. Una tensión entre mercado, consumo, placer y sexo son otras de las relaciones que sobrevuelan su obra.

Houellebecq da cuenta de la "Francia desplazada", representada en los chalecos amarillos, en su novela "Serotonina"

En este libro, de “la primera star literaria desde Sartre” hay una garantía: no dejará a nadie indiferente porque Houellebecq tiene la inusual virtud de sacudir conciencias.

Quién es Michel Houellebecq

♦ Nació en Isla de la Reunión, en Francia, en 1958.

♦ Es poeta, ensayista y novelista, «la primera star literaria desde Sartre», según se escribió en Le Nouvel Observateur.

♦ Publicó las novelas Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales, Plataforma, El mapa y el territorio, Sumisión y Serotonina. Entre sus libros también se encuentran H. P. Lovecraft, Lanzarote, El mundo como supermercado, Enemigos públicos, Intervenciones, En presencia de Schopenhauer; y los libros de poemas Sobrevivir, El sentido de la lucha, La búsqueda de la felicidad, Renacimiento (reunidos en el tomo Poesía) y Configuración de la última orilla.

♦ Houellebecq ha sido galardonado con el Premio Flore, el Premio Nacional de las Letras, otorgado por el Ministerio de Cultura francés, el Premio Novembre, el Premio de los lectores de Les Inrockuptibles y célebre Premio Goncourt. También obtuvo los prestigiosos Premio IMPAC, el Schopenhauer y, en España, el Leteo.

SEGUIR LEYENDO: