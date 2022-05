Cinco libros esenciales para conocer a Atahualpa Yupanqui, ícono del folclore (y un dato sobre su nombre)

Atahualpa Yupanqui, sinónimo de folclore argentino

El legado cultural de Atahualpa Yupanqui es contundente. Escribió más de 1500 canciones, grabó 78 discos de pasta, 64 álbumes, 11 libros y una filmografía variada que alcanza los 12 títulos. Y aún más: tal es la importancia de su figura que no solo es considerado una de las voces más representativas del folclore nacional, sino que el Instituto Cervantes protege y preserva en una bóveda el patrimonio lingüístico y cultural de la lengua y la obra de este artista y poeta es fundamental para los pueblos de la comunidad hispanohablante.

Sinónimo del arte latinoamericano esencial, supo conmover a generaciones enteras con la sencillez de la palabra, el mensaje profundo. En sus letras la cotidianidad del género humano, sus costumbres, sus adversidades y su argentinidad. Nacido en Pergamino el 31 de enero de 1908 bajo el nombre de Héctor Roberto Chavero, hijo de ferroviarios, la política, la militancia y la poesía marcaron su vida.

Cuando todavía era un niño se mudó con su familia a Agustín Roca y luego, a la provincia de Tucumán. También adoptó el seudónimo y se afilió al Partido Comunista, por lo que posteriormente tuvo que exiliarse en Francia. Allí, conoció a Edith Piaf, con quien recorrió varias ciudades europeas, formando un dueto inolvidable.

Cinco libros para conocer a uno de los referentes más importantes del folclore argentino y de los pueblos latinoamericanos, Atahualpa Yupanqui.

“Los ejes de mi carreta”, “Piedra y camino”, “Luna tucumana”, “Chacarera de las piedras”, “El Arriero” y “Trabajo quiero trabajo” son algunas de las canciones que destacan de su vasto repertorio. Y también escribió libros, entre los que se encuentran El payador perseguido, El canto del viento, Del algarrobo al cerezo, La palabra sagrada, La Capataza, Cartas a Nenette y Este largo camino.

“Yo tengo tantos hermanos, que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos, detrás”, supo decir Yupanqui. Desde ensayos hasta ediciones infantiles, estos libros mantienen el recuerdo de Yupanqui, a 30 años de su muerte.

Atahualpa Yupanqui. El canto de la patria profunda, de Norberto Galasso (Ed. Colihue)

"Atahualpa Yupanqui. El canto de la patria profunda", de Norberto Galasso, publicado por Editorial Colihue.

En este libro, considerado un clásico para hablar de Atahualpa Yupanqui, Norberto Galasso, autor de varios ensayos biográficos, entre otros Discépolo y su época y Vida de Scalabrini Ortiz, reconstruye el universo del cantautor argentino, cargado de sabiduría popular, de calidez humana. Pero también se encarga que asome su rostro duro, la puna, el cañaveral, y la frustración de algunos sueños.

Galasso retoma la figura de Yupanqui y lo presenta como el arquetipo del creador que traduce el sentimiento del hombre argentino. y rescata cómo Yupanqui logró que se reúnan los elementos de nuestra identidad nacional y los proyectó a la universalidad. Cómo Yupanqui recogió a lo largo de los caminos los clamores, las tristezas, los silencios y las rebeldías de sus paisanos y amasó con ellos poemas y canciones expresivas son algunos de los ejes de este libro.

Don Ata. La voz de un continente, de Manuel Utizberea (Marea Editorial)

"Don Ata. La voz de un continente", de Manuel Utizberea, publicado por Marea Editorial.

El libro Don Ata fue publicado originalmente en Francia con el título Don Atahualpa. La voix argentine de tout un continent, por Editorial Atlántica, en 2011. Su autor, Manuel Urtizberea, en su rol de profesor de Castellano y docente de educación superior introdujo el uso del canto como una herramienta pedagógica para la enseñanza de la lengua española y de la cultura hispánica. Así surgió este libro, que retoma a la figura de Atahualpa Yupanqui y su legado. El autor narrar la vida del cantautor argentino y ofrece un retrato del hombre en el que las canciones y los poemas se enlazan con las experiencias vitales que los inspiran. La soledad, la belleza de la tierra, el viaje interminable, la injusticia, el amor, el silencio y el encuentro con el alma de los pueblos son algunos de los elementos que persisten en este libro.

Urtizberea nació en San Sebastián, en el País Vasco, y a los siete años se trasladó con su familia al sur de Francia. Profesor de Castellano, cursó sus estudios superiores en la Universidad de la Sorbonne en París, época en la que conoció a numerosos refugiados latinoamericanos, estudiantes y artistas que reforzaron su afición a la música y la política sudamericanas. Cantautor y compositor de música andina, integrante del grupo musical “Los Puneños”, sus encuentros durante 1975 con Atahualpa Yupanqui marcaron el rumbo de sus composiciones. Y el de sus clases. En este libro, el fruto de esos encuentros.

Caminos en la noche. Sendas interiores de Atahualpa Yupanqui, de Carlos Manuel Otero (Ed. Ciccus)

"Caminos en la noche. Sendas interiores de Atahualpa Yupanqui", de Carlos Manuel Otero, publicado por Editorial Ciccus.

Carlos Otero propone un recorrido por la vida y la obra de Atahualpa Yupanqui y cómo este artista peregrinó incansablemente por Argentina y el mundo, guiado por aquello que sintió como un destino superior: el de traducir con su canto el alma de la tierra.

Hilvanando numerosas canciones, relatos y dichos de Atahualpa, Carlos Otero propone un camino por los senderos interiores que guiaron su existencia, y llevan al lector a emprender su propio camino en la noche. Y, recogiendo aquella expresión yupanquiana que habla de su guitarra como el templo donde rezar su salmo, no solo nos orienta en la búsqueda de otros textos suyos, sino que nos abre respetuosamente a la perspectiva de poder ligar su obra con el lenguaje trascendente.

Cuentos para cantar. Don Ata, de Víctor Pintos y Alejandro O´Kif (Ecoval Ediciones)

"Cuentos para cantar. Don Ata", de Víctor Pintos y Alejandro O´Kif, publicado por Ecoval Ediciones.

El periodista Víctor Pintos y el dibujante Alejandro O’Kif soñaron una serie en la que pudieran unir, a través de la ficción, el legado de artistas. En este caso, Don Ata es un libro de cuentos protagonizados por niños de Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde nació Atahualpa Yupanqui. Tanto los textos como las ilustraciones son guiños a las canciones populares que hoy son parte de la banda sonora de nuestra tierra y de nuestras vidas.

¿Cuál es el hilo conductor? Todos están unidos por algunas de las muchas canciones que escribió Yupanqui. Don Ata permite lo que un libro pensado para los jóvenes lectores: unir a papás, mamás y el mundo adulto en general con los más chicos a través de canciones y el legado de Atahualpa. Un detalle: al final de cada cuento están los datos de dónde encontrar y escuchar las canciones citadas en los textos. El libro se presenta hoy como homenaje a Atahualpa Yupanqui junto a los autores en la ciudad que lo vio nacer, Pergamino.

Atahualpa Yupanqui para chicos, de Patricio Féminis (Ed. Sudestada)

"Atahualpa Yupanqui para chicos", de Patricio Féminis, publicado por Editorial Sudestada.

“El que viene de tierras lejanas a contar algo” es el significado de Atahualpa Yupanqui. ¿Qué más quieren los chicos que escuchar historias antiguas y de culturas de otros tiempos? Esa idea es la que toma el periodista y escritor Patricio Féminis en este libro para pequeños lectores. Y construye a Yupanqui como un abuelo, con una voz particular que cuenta a través de su guitarra.

¿Qué cuenta? Ideas sobre la naturaleza, el ser humano y la cultura de América Latina guían el relato. Como parte de la “Colección Aventurer@s”, el libro cuenta la vida de un artista que vivió todo: las maravillas de nuestra tierra, la belleza de los paisajes argentinos, la guitarra criolla, y que también puso voz a los trabajadores y su vida cotidiana. Una primera lectura como puerta de entrada para conocer al padre del folclore argentino.

Bonus track: Una mujer llamada Pablo, de Isabel Lagger

Tapa del libro "Una mujer llamada Pablo" de Isabel Lagger

Publicada en el año 2000, esta biografía novelada reconstruye la vida de Nanette, la esposa de Atahualpa Yupanqui. La escritora santafesina Isabel Lagger reconstruye a través de documentos lo poco que se sabe de la historia de Antonietta Paule Pepin-Fitzpatrick, la francesa que no sólo fue la esposa del folclorista y tuvieron un hijo, también compuso varias de sus canciones -las más conocidas- bajo el seudónimo de Pablo del Cerro: Luna tucumana, El alazán, Indiecito dormido, Chacarera de las piedras, Vidalita tucumana, Zamba del otoño, El arriero, y muchas otras. Pero no podía decirlo. Una mujer no podía componer, mucho menos componerle al gran folclorista que era su marido.

Lagger cuenta en este libro una historia de amor que merece ser contada y no quedar en el cajón del olvido. Cómo fue la noche en que se conocieron Yupanqui y Nanette, las cartas, la vida en común y un sinfín de anécdotas imperdibles.





