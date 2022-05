Las recomendaciones literarias de Julieta Venegas: de Valeria Gerber Bicecci a Carolina Sanín

El concierto de Julieta Venegas en el Vive Latino fue completamente dedicado a las mujeres y su revolución (Foto: Gustavo Azem / Infobae)

Julieta Venegas estuvo en Bogotá para hablar de canciones e inspiración, pero también de libros, lo hace despojada de cualquier misterio, se expone, narra con sencillez las historias detrás de sus canciones, y presenta, con amplio conocimiento, las influencias que marcaron la consolidación de su estilo musical hasta hoy. Además, aunque sea una faceta poco conocida, también es una lectora consumada y reconoce en la literatura un detonante para su ejercicio de composición.

Esta cantautora domina un estilo particularmente profundo, fresco y tradicional, hace parte del imaginario de la música popular de habla hispana, acompañada principalmente del piano, el acordeón y la guitarra, conformando una poderosa presencia escénica que la posiciona como una de las artistas latinas más reconocidas en todo el mundo, con siete álbumes de estudio, además de un desconectado para MTV y la banda sonora de la obra de teatro ‘La Enamorada’.

Con 25 millones de discos vendidos, dos premios Grammy, diez Grammy Latino, dos Billboard Music Awards, siete premios MTV, entre muchos galardones más, también se destaca como embajadora de la buena voluntad de UNICEF en México y embajadora de buena voluntad por el Consejo de Ministras de las Mujeres de Centroamérica COMMCA demostrando su influencia como una de las figuras más importantes de las artes en habla hispana.

Infobae habló con ella para conocer sus miradas sobre la creatividad, sus gustos literarios, las autoras y autores que la emocionan y también sus discos preferidos, los mismos que describe con detalle y amabilidad, reconociéndolos como parte fundamental de su construcción artística, desde sus raíces familiares, su México, sus miradas sobre la feminidad y los escenarios, tanto sorprendentes como crudos, retratados por las letras de otros.

— ¿En qué punto se encuentran la literatura y la música?

— Se encuentran en que las dos son una expresión, para mi, en lo personal, la literatura la vivo como espectadora, como lectora, como espectadora de voces distintas, de historias distintas y a su vez la literatura me ha impulsado a mí para escribir mis propias canciones pero la inspiración viene mucho de la literatura, tanto de la literatura como de la música.

— ¿De dónde cree que proviene la inspiración de la creatividad latinoamericana?

— Realmente no sé de dónde procede, pero, en mi caso, viene de una raíz, desde la música que he escuchado en mi casa, de la música popular mexicana, desde Juan Gabriel, Jose Alfredo Jiménez, del acordeón, de la música norteña y de ahí se expande a todos mis gustos que se mezcla con la música anglosajona con diferentes ritmos, en la escucha me gusta mucho la música que cuenta las historias, que no está solamente replicando un estilo, un discurso, sino que me parece mucho más interesante cuando está contando algo que se convierte en propio, tiene que ver con de dónde eres, cuál es tu raíz, qué es lo que a ti te mueve, de dónde viene tu esencia y cada persona individualmente es un universo en ese sentido y todos tomamos de diferentes lugares para contar esa historia que cuenta quiénes somos.

— ¿Nos recomienda tres libros y tres discos?

— Recomendaría ‘Tu cruz en tu cielo desierto’ de Carolina Sanín que es una escritora colombiana que a mí me parece maravillosa, es una novela o podría llamarla performance de una escritora llamada Carolina que conoce a alguien en Twitter que era escritor o poeta y empiezan a tener como una especie de romance virtual que no se concreta nunca y lo que surge a través de eso es maravilloso, porque comienza a surgir el deseo, el sexo, está la literatura que habita en la cabeza de esta mujer y me parece una historia como súper original con muchas capas y dimensiones de diálogos y de cuestionamientos. Me parece una novela muy atractiva que recomiendo mucho.

Portada de 'Tu cruz en tu cielo desierto' (2020) de Carolina Sanín, Laguna Libros

También recomiendo ‘Espacio vacío´ de Valeria Gerber Bicecci que es una escritora argentina que vive en México hace muchos años, que es la historia de dos hermanos, una chica que parece ser Verónica, pero en realidad no lo sé, me parece que tiene una historia un poco autobiográfica y un lenguaje que me gusta mucho, ella es artista plástica así que también juega con el dibujo, juega con el lenguaje de una manera muy bonita que me parece interesante.

‘Espacio vacío´ de Valeria Gerber Bicecci, Laguna Libros

Siempre recomiendo mucho a Clarice Lispector que es una escritora brasileña que tiene muchas antologías de cuentos, pero yo recomendaría sus crónicas, ella escribió en un periódico crónicas periodísticas y recomendaría comenzar a leerla desde ahí porque es ella contando su vida cotidiana, sus cuestiones como escritora, sus charlas con los taxistas, sus encuentros con músicos, sus encuentros con otros escritores. Es un personaje súper bonito de la literatura brasileña, su literatura es increíble y si quieres adentrarte más diría que el camino es por sus cuentos porque es una experiencia leerla y ya el tercer nivel son las novelas; creo que para mí sus novelas son un viaje, leer a Clarice es remover un montón de cosas, de sensaciones, te desconcierta, te despierta y te estimula. Realmente la recomiendo mucho.

Julieta Venegas nos recomendó leer a Clarice Lispector comenzando por sus crónicas, continuar después con sus cuentos y cerrar con sus novelas

En cuanto a los discos, vengo escuchando mucho últimamente ‘Multitud’ de Stromae que es un artista belga que siempre me ha parecido maravilloso porque me enloquece su voz, él siempre ha jugado mucho con el ritmo, con sonidos que pudieran parecer folclóricos, en este disco hay mucha presencia de cumbia, charango, pero también juega mucho con la música electrónica y con el hip hop también. No hablo francés y siempre estoy tratando de entender lo que dice, sus letras las tengo que buscar en traducción, cuestiona mucho las relaciones de una manera muy interesante, él me parece siempre como muy teatral, recomiendo también ver sus videos.

El segundo es un compositor, guitarrista y cantante que vive en México que se llama Augusto Bracho que tiene un disco que acaba de salir hace unos meses que se llama ‘Música Moderna’, toca mucho el cuatro, tiene una voz como a la antigua con mucha expresividad y definitivamente lo que hace con el cuatro es maravilloso, es un gran disco que recomiendo mucho.

El tercer disco es de una artista de Nueva Zelanda que se llama Aldous Harding, compositora y cantante que no sé si es folk porque además maneja muchos estilos pero a mi me recuerda a PJ Harvey porque juega mucho con los personajes que da con su voz, a veces suena como una niña, a veces suena como una mujer y eso me parece muy interesante. Hay un disco nuevo que se llama ‘Warm Chris’ que me gusta muchísimo.

— ¿Autores o autoras colombianas le gusten o haya descubierto recientemente?

— Me gusta mucho ‘El asedio animal’ de Vanessa Londoño, que es una joven escritora colombiana que me hizo pensar mucho como en la imaginería de Clyo Mendoza, que es una escritora mexicana que tiene muchos paisajes y mucha desolación pero con un lenguaje muy bello.

Portada de 'El asedio animal', de Vanessa Londoño, Almadía Ediciones

No es ficción pero me gusta mucho Germán Castro Caycedo, leí ‘Mil alma se la dejo al diablo’ que me pareció alucinante, la historia del libro me marcó muchísimo, me parece fuertísimo lo que sucede ahí, descubrir un mundo que nunca se me hubiera ocurrido cruzarme y su forma de contarlo me pareció maravillosa.

Portada de ‘Mil alma se la dejo al diablo’ de Germán Castro Caycedo, Editorial Planeta





SEGUIR LEYENDO