Juan Carrá: ficción, memoria y por qué “el policial es un género reaccionario”

Periodista, docente, escritor. A Juan Carrá le interesó, desde siempre, abordar problemáticas de la memoria en sus libros. El último, la novela Agazapado, la historia de un represor que vive el proceso de juzgamiento; o, en sus propias palabras, “la figura de un represor en decadencia”, “un personaje muy siniestro que a la vez transmite algo de empatía con el lector”. Buscaba, dice, que el lector se pregunte: “¿Qué me pasa que empatizo con un represor?”

Así empezó la conversación que mantuvo con Belén Marinone en el stand de Leamos, en la Feria del Libro de Buenos Aires. El título de la charla es “Narrar la sangre”.

“Cuando el pacto de ficción no se construye es peligrosísimo. Cuando el lector accede al libro pensando que lo que está ahí adentro es lo que piensa el lector, ocurre una ruptura de un pacto”, agrega.

“Fueron dos años de laburo en que me costaba dormir, soñaba con el personaje. Me costó mucho. Creo que la novela necesitaba un poco más de laburo pero la tuve que soltar porque era imposible”, continúa.

“La ficción es política. La literatura es política”, dice y explica: “Cuando uno se planta en un lugar diciendo que la literatura no es política está también sosteniendo una lectura política de la literatura y de la fricción”, dice y agrega que “la corrección política no me importa” porque “la literatura tiene que ser disruptiva siempre”.

Para Carrá, “el policial de enigma es un género reaccionario” porque “todo sucede en las grandes mansiones” y el detective resuelve un crimen, que se considera “una anomalía de la sociedad” y lo que hace, al resolverlo, es “reestablecer el status quo”. “La novela negra propone todo lo contrario: el crimen como parte de la estructura básica del capitalismo y al detective como la última reserva moral de ese espacio”, sostiene.

En el video, la entrevista completa.





