Hoy en la Feria del Libro: Federico Fahsbender y la trama alucinante de “El Trueno En La Sangre”

Tras el rechazo de Juntos por el Cambio, el diputado nacional invitó al ex jefe de Estado a una PASO de cara a las elecciones 2023

Caso Ciccone: sobreseyeron a Gildo Insfrán y Amado Boudou por presunto pago de coimas en Formosa

Un juez formoseño determinó que no hubo delitos en el canje de deuda provincial con el Estado nacional. En ese proceso intervino la firma The Old Fund que presidía Alejandro Vandenbroele