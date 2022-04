Julio César contra la corrupción y los oligarcas: la apasionante historia que cuenta Santiago Posteguillo

"Roma soy yo". Posteguillo y su proyecto sobre Julio César

El escritor súperventas de novela histórica Santiago Posteguillo siempre quiso escribir sobre Julio César y es ahora cuando acomete un proyecto que se prolongará durante más de una década con seis novelas sobre este personaje que cambió la historia y al que considera “el Zelenski de la época”.

Hace dos años que Santiago Posteguillo (Valencia, 1967), el autor más importante de novela histórica en español y con cuatro millones de lectores, comenzó a escribir Roma soy yo, una novela publicada por Ediciones B que rápidamente se ubicó entre las más leídas.

Posteguillo presentó en la ciudad de Tesalónica (noreste de Grecia) esta novela que da comienzo a lo que considera su gran desafío literario, para el que se lleva preparando durante años, dice, y que no quiere limitar a una trilogía o bilogía como ha hecho con otros personajes en libros anteriores, como Escipión, Trajano o Julia.

Julio César, contra los oligarcas

Porque Julio César es el personaje histórico sobre quien pivota todo el imperio romano y, en consecuencia, toda la civilización occidental , explica Posteguillo sobre este líder y militar romano “que se enfrentó a los oligarcas” como lo ha hecho el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

A lo largo de su proyecto, Posteguillo quiere cuestionar la visión que existe sobre Julio César, un personaje mucho más complejo que “un genocida que mató a mucha gente en las Galias”, y aunque no quiere “suavizarlo”, subraya que no podría pasarse doce años de su vida escribiendo sobre alguien que no admire: “en mi visión de conjunto primará lo admirable sobre lo censurable”.

Posteguillo ha viajado con un grupo de periodistas españoles al yacimiento de Pella, la ciudad macedonia donde, dos siglos antes de la época de Julio César, nació Alejandro Magno y de donde eran originarios unos personajes clave en la historia del que será uno de los protagonistas más importantes de occidente.

Y es que este escritor, filólogo, lingüista y profesor universitario aborda en esta novela el momento en el que Julio César comenzó a ser conocido como alguien relevante para los romanos.

“Roma estaba sacudida por un tremendo conflicto entre los que estaban a favor de repartir la riqueza y las élites oligarcas que querían seguir expoliando”, sostiene Posteguillo

Cuenta su primera gran aparición pública, en el año 77 a.C., cuando intervino con 23 años como fiscal en representación de los macedonios en un juicio en el foro de Roma, una causa contra el corrupto senador Dolabela al que acusan de horribles crímenes en una Roma gobernada por el todopoderoso dictador Sila.

Para Posteguillo, hay personajes que sí pueden cambiar la historia y Julio César es uno de ellos, mientras que Sila “es una especie de Putin que no cree que vaya a aparecer un Zelenski que se le oponga”.

Era una época del imperio romano en la que dos facciones se enfrentaban: los partidarios de repartir la riqueza con el pueblo, que eran los senadores populares como el tío de César, o los corruptos “optimates”.

“Roma estaba sacudida por un tremendo conflicto entre los que estaban a favor de repartir la riqueza y las élites oligarcas que querían seguir expoliando”, sostiene Posteguillo, que asegura que entonces Tesalónica “era un sitio donde se podía robar mucho”.

Julio César se opuso a esos corruptos pero ¿cómo pudo hacerlo un joven de 23 años? se pregunta Posteguillo y explica cómo el joven patricio romano fue el único que aceptó la propuesta de los macedonios -un pueblo de gran riqueza a los que oprimía el senador Dolabela, gobernador de la zona- de representarlos en un juicio para llevar la acusación contra el oligarca, desafiando así al poder de las élites para defender al pueblo de Roma.

Santiago Posteguillo. La historia, para una multitud de lectores.

Los detalles del juicio que se celebró en el foro, un episodio poco conocido y nunca antes novelado, convierten esta historia en un “thriller” judicial histórico a través del cual se irán conociendo también personajes como su madre, Aurelia, la que forjó su carácter indómito; su tío Cayo Mario, el cónsul y militar que le adiestró en el arte de la guerra, o Cornelia, su amada primera esposa.

En los siguientes libros de la serie, el autor abordará episodios claves en la vida de Julio César y su leyenda, desde la Guerra de las Galias hasta la historia de amor con Cleopatra, una saga en la que pondrá de relieve las similitudes con Alejandro Magno.

Los acontecimientos harán que su nombre, César, se identifique a lo largo de la historia con el poder y el éxito: Posteguillo quiere contarlos a partir de ahora con la experiencia que le ha dado publicar más de 7.000 páginas sobre la antigua Roma.

Porque, sostiene, “su vida, su leyenda, su mito, son demasiado grandes para que uno se atreva a abordarlos si no se siente adecuadamente equipado. Ahora, la suerte está echada. ‘Alea iacta est’”.

Fragmento de Roma soy yo

Principium

La mujer hablaba a su bebé mientras lo acunaba:

—Recuerda siempre esta historia de tu origen, de tu principio, del comienzo de la gens Julia, de la familia de tu padre. Yo, tu madre, vengo de una estirpe antigua, la gens Aurelia, cuyo nombre conecta con el del sol, pero a mi sangre se une la de tu padre, que, a diferencia del dinero amasado po♦r corruptelas y violencias de las otras familias, es la gens más noble y la más especial de toda Roma: la diosa Venus yació con el pastor Anquises y de ahí surgió Eneas. Luego, Eneas tuvo que huir de una Troya en llamas, incendiada por los griegos. Escapó de la ciudad con su padre, su esposa Creúsa y su hijo Ascanio, a quien nosotros en Roma llamamos Julo. El padre, Anquises, y la esposa de Eneas, Creúsa, fallecieron durante el largo periplo que los condujo desde la lejana Asia hasta Italia. Aquí, Julo, el hijo de Eneas, fundó Alba Longa. Años más tarde, la hermosa princesa Rea Silvia de Alba Longa, descendiente directa de Julo, sería poseída por el mismísimo dios Marte y de esa unión nacieron Rómulo y Remo. Rómulo fundó Roma y de ahí hasta ahora. Tu familia entronca directamente con Julo, de donde toma el nombre de gens Julia. En este mundo que aguarda tus primeros pasos, están los patricios, la mayoría senadores, y, de entre ellos, algunos muy ricos que han alimentado sus inmensas fortunas en los últimos años de crecimiento de Roma, y, por esa razón, se creen elegidos y especiales, como si estuvieran señalados por los dioses. Se sienten con derecho a todo y por encima de los ciudadanos, del pueblo de Roma, y también por encima de los socii, nuestros aliados en Italia. Estos senadores viles se llaman a sí mismos optimates, los mejores, pero, hijo mío, sólo tu familia desciende directamente de Julo, del hijo de Eneas, sólo tú eres sangre de la sangre de Venus y Marte. Sólo tú eres especial. Sólo tú, mi pequeño. Sólo tú. Y ruego a Venus y a Marte que te protejan y que te guíen tanto en la paz como en la guerra. Porque vas a vivir guerras, hijo mío. Ése es tu destino. Ojalá seas, entonces, tan fuerte como Marte, tan victorioso como Venus. Recuérdalo siempre, hijo mío: Roma eres tú.

Y Aurelia repitió al oído de su hijo de apenas unos meses aquella historia una y otra vez como si fuera una oración, y así, sin darse cuenta, aquellas palabras entraron en la mente del pequeño y lo acompañaron durante años. Y las palabras de Aurelia permearon en su interior y quedaron en su recuerdo, grabadas, como talladas en piedra, forjando, para siempre, el destino de Julio César.

Quién es Santiago Posteguillo

♦ Nació en 1967 en Valencia, España.

♦ Estudió literatura creativa en Estados Unidos, y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido

♦ Es profesor titular en la Universitat Jaume I de Castelló.

♦ En 2006 publicó su primera novela, Africanus: El hijo del cónsul, el inicio de una trilogía que continuó con Las legiones malditas y La traición de Roma.

♦ También es autor de la “Trilogía de Trajano”, compuesta por Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida.

♦ Recibió el Premio a las Letras de la Generalitat Valenciana en 2010, el Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona en 2014 y, en 2018, fue galardonado con el Premio Planeta por su novela Yo, Julia, a la que siguió Y Julia retó a los dioses en 2020.

♦ Es el autor más vendido de novela histórica en lengua española con más de 4.000.000 de lectores.

Fuente: EFE

SEGUIR LEYENDO