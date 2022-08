Gonzalo Nawel relata lo que vive en los barrios.

La música urbana abarca distintos géneros y estilos, y uno de los artistas que ganó millones de oyentes en el último tiempo es Gonzalo Nawel. Él es un cantante que durante muchos años trabajó como ferroviario. Pero un accidente yendo al trabajo, en el que casi pierde la vida, le hizo darse cuenta que debía dedicarse a algo que amaba: la música.

“ Estuve en el límite entre la vida y la muerte, gracias a un milagro la pude contar, pero ahí fue cuando me di cuenta que quería inmortalizarme y la mejor forma de hacerlo es con mis canciones, ya que si algún día me muero la pieza musical va a seguir subida a algún lado y algo de mi va a seguir en este mundo”, le contó a Infobae Latin Power. “Yo de chico escuchaba cumbia de todo tipo, desde colombiana, villera, santafesina y de rap escuchaba el Fuerte Apache, el Melly y los de Bajo Palabra. Fueron una gran inspiración como para empezar con esto”, agregó.

Dueño de un estilo propio, con referencias del RKT, el rap y la cumbia villera, Gonzalo tiene colaboraciones con artistas como L-Gante y Callejero Fino, con quien grabó su último videoclip en sitios como la Isla Maciel, Villa Argentina y Dock Sud: “No me siento especial, pero tengo un fin, que es representar a las villas y como lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Yo no estoy para pisar a nadie, solo estoy para sumar y ayudar desde la posición que tengo. No siento que haya un lugar vacante que me pertenezca, simplemente dejo que fluya, y si la gente me adopta como un referente yo encantado. Soy un vago de la esquina como tantos otros”.

—¿Cuál es el estilo que te define dentro del género urbano?

—La verdad que probé varios estilos desde que empecé: reggae, mambo, reggaeton, cumbia, de todo. Pero con lo que más me siento identificado es el rap. Siempre que compongo generalmente lo hago sobre una pista de rap o boom bap.

Gonzalo busca ser referente en su estilo.

—¿Quiénes son tus influencias?

—De chico mis influencias eran creo que las de todos, hablando de la escena argentina. Como dije anteriormente eran el FA, el Melly, pero hablando internacionalmente escuchaba a Kendo Kaponi, Pacho, de Pacho y Cirilo. Igual, sinceramente, no era muy fanático de la música, lo que escuchaba en la calle, en el barrio o en los pasillos y llamaba mi atención yo lo volvía a escuchar después en casa. Puedo decir que la Musa me toco de grande.

—En tus canciones se habla de cosas muy duras, ¿es una manera de transmitir lo que viviste?

—Voy a hablar de mi experiencia, y que cada persona es un mundo. Yo lo viví con mucha normalidad porque fue con lo que yo crecí, no te voy a decir que la pasé tan mal, ya que sería hipócrita; hubo muchas personas que la pasaron aun peor, pero es difícil. Uno acá no vive, acá se sobrevive. Yo aprendí a sobrevivir y eso es lo que me convirtió en alguien que le busca la vuelta a la vida, con chispa y una sonrisa siempre.

—¿Qué sentís cuando vas a las villas del gran Buenos Aires o del interior del país y la gente te hace llegar su cariño?

—La verdad que me siento contento ya que es la gente que se crío de la misma manera, o muy parecida, por lo tanto tenemos algo en común que nos une. Se sienten identificados con mis letras y pueden sentirlas como propias. No te voy a decir que me pone contento que vivan en situaciones no aptas, pero sí me pone contento el poder compartir con ellos una linda tarde.

Party de Gangster, el tema con Callejero Fino, llegó a estar 4to en tendencias en YouTube.

—En Party de Gangster con Callejero Fino recorrieron varios barrios para filmar el videoclip. ¿Cómo fue eso?

—Estuvo muy bueno y fue muy divertido, había mucha gente bancándonos. Hoy en día Callejero esta muy pegado y la gente estaba flashada con verlo. Yo contento de llevar alegrías al barrio, la verdad fue un día que va a quedar en la memoria de muchas personas.

—¿Qué es lo que se viene en la carrera de Gonzalo Nawel?

—Se vienen muchas cosas en mi carrera, y todas positivas, estamos organizando muchos eventos para ayudar a la gente sin trabajo y de pocos recursos. También estamos por largar nuestra propia marca de ropa. Y bueno, ¿hace falta aclararlo? Venimos cargados de música y colaboraciones tanto nacionales como internacionales, pero no puedo decir mucho de eso.

