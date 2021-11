Nicki Nicole suma funciones, se viene la colaboración entre Tini y L-Gante y nueva canción de Khea: todas las novedades musicales

(Crédito: Rodrigo Gonzalez)

El 28 de octubre Nicki Nicole lanzó Parte de mi, su segundo álbum, que convocó a artistas como Rauw Alejandro, Trueno, Bizarrap, Mon Laferte, Dread Mar I, Snow Tha Product, Tiago PZK, Delaossa, Mora y Ptazeta. El éxito fue inmediato y con más de 350 millones de streams, el disco pudo posicionarse segundo en el ranking de lanzamiento de Spotify a nivel mundial y noveno en Estados Unidos. Ahora llega el turno del tour mundial para presentar el álbum y la artista va a recorrer más de 30 países.

El arranque va a ser en Rosario, la ciudad en la que Nicki nació. Pero la demanda fue tan alta que ya tuvo que agregar más funciones. A las dos fechas iniciales de Rosario (el 27 y el 29 de noviembre) se sumó una nueva el 30, y en Buenos Aires ya agotó dos Teatros Gran Rex el 3 y 4 de diciembre, por lo que sumaron otra función más el 5.

Este año no pudo ser mejor para Nicki, que ahora va a darle un cierre muy alto con su gira. se convirtió la primera artista argentina en presentarse en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon donde cantó No Toque Mi Naik (feat. Lunay), sumó una nueva nominación a los Latin Grammy gracias a Venganza, su colaboración con los uruguayos de No Te Va Gustar, y participó en el Tiny Desk, en el marco del mes de la Herencia Hispana, con las canciones Colocao, Mala Vida, Wapo Traketero, Parte de Mi y Baby.

Hoy se sumó otra novedad y desde las redes sociales de Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia mexicano, confirmaron que el 11 de noviembre van a lanzar Otra noche, su colaboración con Nicki Nicole.

Otro artista que está generando mucho hype con su gira es Camilo, que agotó en tiempo record 3 funciones en el Luna Park. Mis Manos Tour va a llegar a Buenos Aires con todas sus entradas vendidas para el 13, 14 y 15 de diciembre y ahora sumaron el 16 para responder a la gran demanda de los fans.

Camilo, que viene de recibir 10 nominaciones a los Latin Grammy 2021, es uno de los artistas del momento y los que más relevancia tomaron en la región. Con hits como Tutú, Ropa Cara y Vida de Rico no paró de sonar por todos lados, ahora va a visitar Argentina por primera vez con el tour mundial. La gira empezó en España y ahora está recorriendo Estados Unidos. Además, recientemente lanzó Índigo, la canción que hizo junto a Evaluna y que con un video emotivo dieron a conocer que van a ser padres.

Durante los últimos años Khea pasó de ser un artista emergente a afianzarse como uno de los referentes de la escena urbana de la región, acumulando una gran cantidad de hits y sumando colaboraciones de primera línea. Con Bien Chula, su último single, se propuso crear un “himno musical” que haga que las mujeres se sientan representadas que, además, inaugura una nueva etapa en su carrera musical.

Para este track convocó a los productores Honeyboos y Nobeat, con los que ya trabajó en canciones como Dónde estás y Ayer me llamó mi ex, para apelar a sonidos pop. “Este tema es especial para mí porque siento que con esta canción las mujeres pueden sentirse bien representadas. Además tiene una energía de fiesta y es un sonido distinto a todas mis anteriores propuestas”, explicó Khea.

El video que acompaña la canción contó con la participación de mujeres de punta a punta, no solo frente a cámara. Contó con al dirección de Rocío Gastaldi y se filmó en Buenos Aires, Argentina. Solo con un pequeño cameo de Khea, está protagonizado por mujeres que interpretaron la coreografía del video.

Los intercambios en redes sociales entre Tini y L-Gante ya eran una pista clara, pero ahora llegó la confirmación “oficial”. A través de sus redes sociales los dos publicaron un adelanto de Bar, la colaboración que los va a cruzar y que va a lanzarse este jueves 11 de noviembre. Los dos están pasando un momentazo, así que se puede esperar que el track rompa todo cuando se presente.

