Un icónico juego de terror llega a mobile: Little Nightmares está confirmado para Android y iOS

Luego de cinco años de su lanzamiento original, el desarrollador Tarsier Studios reveló que su icónico Little Nightmares se estrenará como juego para móviles. La experiencia de horror será distribuida por Bandai Namco y estará disponible en sistemas con Android y iOS.

El plataformero de terror tiene una estética similar a la película de fantasía Coraline (escrita por Neil Gaiman y dirigida por Henry Selick en 2009), la cual engaña a los jugadores y jugadoras a pensar que su realidad es solo un espacio pacífico.

Los jugadores se deberán sumergir en la historia de Six, una niña que está aislada en un barco y encerrada con una cantidad inmensa de horrores. Mientras atraviesa los niveles, Six deberá combatir el hambre y la sed que se apoderan de su cuerpo mientras se esconde de extrañas situaciones donde se deberá meditar si el combate cuerpo a cuerpo es la mejor opción para el personaje.

El responsable del paso de Little Nightmares a mobile es Playdigious, una empresa especializada en realizar versiones para celular de videojuegos independientes. Si bien no se reveló demasiado sobre la nueva interfaz para navegar a través del thriller, sí se confirmó que el sistema de iCloud será el responsable de almacenar las partidas y que tendrá acceso a los Logros del Game Center de Apple.

“Ayuda a Six a escapar de The Maw, un navío vasto y misterioso que fue corrupto por almas perdidas que buscan su siguiente presa para alimentarse. Mientras progresas en tu aventura, deberás explorar la más perturbadora casa de muñecas, la cual terminará por ser otra prisión de la cual escapar y descubrir todos sus secretos. Volvé a conectar con tu infancia y deja que tu imaginación te muestre cómo salir de Little Nightmares”, describe uno de los anuncios oficiales de la versión mobile.

Little Nightmares 2 estará disponible el año próximo.

Little Nightmares versión mobile no tiene aún fecha de salida, aunque se confirmó que se estrenará en lo que queda del año.

