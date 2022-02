¿Terminar con No Man’s Sky? Sean Murray dice que todavía tienen mucho que revelar

No Man’s Sky es uno de los títulos paradigmáticos en la historia contemporánea de la industria del gaming: con un desastroso lanzamiento en el 2016 que provocó la ira de los jugadores, el estudio Hello Games no se rindió hasta convertirlo en uno de los nominados a la categoría “Mejor con Desarrollo en Curso” en The Game Awards 2020. Dos años después del logro, Sean Murray, el fundador del estudio, declaró que aún no habían terminado, “ni de lejos” .

“Estoy asombrado del nivel de energía del equipo, que es tan alto ahora como siempre lo ha estado. Tendemos a no hablar de qué es lo que está en el futuro de manera pública, pero deberá ser suficiente con acotar que aún nos queda mucho rato”, dijo Murray.

El miércoles pasado No Man’s Sky recibió la actualización Sentinel, el update masivo número 19 aplicado a la experiencia para convertirla en la aventura de exploración galáctica que siempre desearon. Este nuevo capítulo le permite a los jugadores reprogramar y adoptar un dron de inteligencia artificial que los acompañará en misiones y agrega la aparición de nuevos Sentinelas que funcionan como peligrosos enemigos.

Además de esta nueva dinámica, Murray destacó que se ha estado trabajando en estabilizar el funcionamiento fino de su universo generado de manera procedural, de manera que luego de cada actualización gigante, todos los parches subsiguientes ayudan a mejorarlo.

Pero además de una lista enorme de nuevas actualizaciones, el directivo contó que Hello Games está trabajando en un nuevo proyecto similar. Aún así, el estudio dice haber aprendido su lección y declararon que no estarían anunciando nada de su nuevo videojuego luego de la gran lección que tuvieron con el anecdótico prelanzamiento del No Man’s Sky.

