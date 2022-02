Empezó la segunda temporada de Call of Duty: Vanguard y Warzone: estas son las novedades que suma

San Valentín no solo fue un día de festejo para las parejas enamoradas. También fue un día de celebración para los fanáticos de Call of Duty, ya que Vanguard y Warzone tuvieron su primer día completo de contenido gratuito y adicional en el marco del lanzamiento de la segunda temporada. La actualización, desde antes de su llegada, anticipó una gran contenido que vamos a repasar.

La premisa central está enfocada en que los jugadores se unan al Capitán Butcher y la Fuerza Operativa Yeti para descubrir la que sería la mayor amenaza para el mundo: Nebula V, pero que los va a llevar a optar entre destruir ese recurso o aprovecharlo para su beneficio.

La narrativa nos señala que en Caldera, el Capitán Butcher descubrió ese elemento llamado Nebula V que se encontraría en diferentes locaciones alrededor de la isla. Pero, además, dio con una reserva del arma química que se encuentra en una fortaleza anclada en los Alpes Suizos. Eso lo llevó a formar un equipo especial dentro de la Fuerza Operativa Yeti, compuesto por los tres nuevos operadores que van a estar disponibles en el Pase de Batalla y en paquetes a lo largo de la temporada : Anna Drake (disponible en el lanzamiento), y Thomas Bolt y Gustavo Dos Santos (que llegarán durante la temporada).

El trío se presenta como un grupo de élite “experto en guerra alpina y combate cuerpo a cuerpo”. Ellos se van a unir a Butcher para llevar a cabo la misión que se presenta como de alto riesgo y que busca acceder a los depósitos del arma química que puede ser devastadora si se libera.

Con la actualización, además, llegan nuevas funciones. A través de la munición y las bombas Nebula V se van a poder crear nuevas técnicas ofensivas. Por otro lado, los jugadores van a obtener un refugio temporal gracias a las estaciones portátiles de contaminación.

La nueva temporada también habilitó nuevos puntos de interés en Caldera , para poder explorar tanto la fábrica de esos productos químicos como los laboratorios subterráneos de investigación. “Los soldados del Eje patrullan estas nuevas áreas y se encuentran alrededor de la isla en vehículos. Derrotalos para obtener poderosas recompensas”, advierten.

También v a a representar la llegada de cuatro nuevas armas . Con el día uno del Pase de Batalla se puede desbloquear el rifle de asalto KG M40 y la ametralladora ligera Whitley. Después, durante el transcurso de la Temporada Dos, se van a sumar el Ice Axe y un SMG.

Los modos de juego también se van a ver renovados. Caldera Clash llegó con el inicio de la temporada y va a enfrentar a dos equipos de hasta 48 operadores que van a estar divididos por cuartetos. Este modo, desarrollado por High Moon Studios, propone “un Duelo por equipos con eventos salvajes y power-ups”.

Caldera Clash le permite a los jugadores que ingresen con su equipamiento personalizado, que va a poder contar con cualquier arma. Cada baja le va a otorgar al equipo un punto y para considerarse victoriosos van a tener que ser el primer equipo al llegar a determinada cantidad de puntos o haber acumulado la mayor cantidad cuando el tiempo llega a su límite.

“Este modo presenta tres potenciadores, contratos, estaciones de compra, los eventos Domination Capture y High Value Target, y otras características del Clash original, así como dos nuevos eventos: zonas Double Point zones y cajas Bonus Point”, desarrollaron.

A mitad de temporada se va a sumar Rebirth Iron Trials, a cargo de Beenox y basado en Iron Trials ‘84 de RavenSoftware. Se presenta con una variante de battle royale perfecta para los jugadores que esperar un alto nivel competitivo. Será un modo Dúos con 20 escuadrones de dos operadores, con 40 operadores participando en total.

Además, habrá novedades en el multijugador de Vanguard, que va a sumar dos nuevos mapas. “Agáchate por las concurridas calles de Casablanca o participa en un tiro de esquí en Góndola, dos mapas medianos listos para dominar”, presentaron.

Hace solo unos días se reveló la hoja de ruta de Call of Duty: Vanguard Zombies, que forma parte también de esta temporada. En el desierto oriental de Egipto se abre un portal al Dark Aether y se da paso al mapa Terra Maledicta. Se va a presentar a Vercanna The Last como aliada y los jugadores van a poder utilizar a su favor el Escudo Diezmador. Entre los anticipos que se pueden ver en la hoja de ruta, también se mencionan las dos armas que ya se presentaron -Whitley y KG M40- y un nuevo objetivo llamado Sacrifice.

