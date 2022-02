Estos son los videojuegos más esperados que llegarán en febrero

El 2022 promete ser un año cargado de noticias impactantes para la industria de los videojuegos -con nuevas adquisiciones de estudios tomando protagonismo cada semana-, pero también anticipa un calendario cargado de lanzamientos, con algunos de los títulos más esperados de los últimos años como grandes protagonistas. Como toda lista, esta selección no es representativa de las expectativas de todos los jugadores, pero sí recorre parte de los nombres que más miradas están atrayendo en la antesala de su estreno.

Dying Light 2: Stay Human (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 4 de febrero

Todavía faltan algunas horas para que las primeras impresiones de Dying Light 2: Stay Human empiecen a revelarse, pero la gran cantidad de adelantos y la información que se fueron presentando en la previa dieron un buen vistazo de lo que se va a ver una vez que se lance. El título nos va a trasladar nuevamente a un mundo postapocalíptico para obligarnos a sobrevivir en un entorno repleto de infectados y el parkour será una habilidad fundamental para escapar.

Con la promesa de más de 500 horas de contenido -aunque la historia principal demandará alrededor de 20 horas-, Dying Light anticipó que en los próximos meses contará con una gran cantidad de actualizaciones para mantener a sus jugadores constantemente interesados. Estará disponible en múltiples plataformas, aunque ya advirtieron que no va a contar con crossplay al momento del lanzamiento, aunque probablemente es una característica que sumarán a futuro.

OlliOlli World (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch y PC) - 8 de febrero

Olli Olli World nos lleva a la esfera de los títulos indie. Después de dos entregas en 2D, sus creadores ahora prometen un mundo con el estilo de arte en 3D que le permita a los jugadores contar con más libertad para hacer maniobras y trucos. “Idealmente, después de pasar algunas horas jugando OlliOlli World no solo estarán soñando con el estado de fluidez del juego, sino que también tendrán una sensación de la verdadera cultura skate, una que no es mucho sobre competir sino más de pasar el rato con sus amigos”, anticiparon sus creadores.

Sifu (PS4, PS5 y PC) - 8 de febrero

Otro indie que tiene todas las miradas puestas encima es Sifu. Si lo que se busca es una experiencia donde las artes marciales tengan un lugar central, están en el lugar correcto. ¿La mayor particularidad de este juego? Cada vez que Pak Mei -su protagonista- muera, volverá a la vida pero habrá envejecido. De esta forma, el personaje va a ir modificándose para reflejar ese envejecimiento cada vez que sea derrotado. La historia va a empezar con un Pak Mei joven y estudiante de kung fu que busca vengar a su familia en la búsqueda de sus asesinos.

Total War: Warhammer 3 (PC) - 17 de febrero

Uno de los títulos que va a estar disponible en Xbox Game Pass desde el día uno, en este caso para PC. Los fans de la franquicia pueden esperar una gran cantidad de novedades, como nuevas facciones jugables y una gran incorporación de modos de juego, ubicaciones y métodos de guerra que prometen un mundo lleno de opciones para los jugadores. “Enfréntate de diferentes maneras con las diversas facciones, en un juego libre de estrategia que garantiza que nunca haya dos campañas iguales”, prometen sus creadores para esta experiencia que se podrá jugar en solitario o junto con amigos.

Horizon: Forbidden West (PS4 y PS5) - 18 de febrero

Si hay un juego que logró disparar las expectativas de sus fans y el interés de los que no jugaron la primera parte, ese es Horizon Forbidden West. Los jugadores van a reencontrase con Aloy -y con algunos personajes que les resultarán familiares- en ese mundo postapocalíptico que ahora se encuentra castigado por una plaga que afecta seriamente las posibilidades de sobrevivir para los humanos.

De esa forma, habrá que acompañar a la protagonista a un nuevo viaje en un entorno que dio un salto visual destacado y que estará alineado con la nueva generación de consolas. Una gran cantidad de nuevas máquinas, nuevos enemigos y hasta personajes misteriosos -como Tilda, que estará interpretada por la gran Carrie-Anne Moss- la nueva entrega de la saga Horizon se perfila para ser uno de los grandes favoritos del año.

Martha is Dead (PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC) - 24 de febrero

Los amantes del terror van a tener en este título su candidato del mes. Martha is Dead nos traslada a una Italia en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Giulia, la protagonista encuentra muerta a su hermana gemela en ese lugar y toma su identidad. A partir de ahí, intentará descubrir que le pasó. Los gráficos serán uno de los puntos fuertes, junto con el clima que logra desarrollar el juego. Para una mirada más detallada sobre lo que se puede esperar de este juego, desde Infobae Latin Power tuvimos la oportunidad de transitar sus primeros siete capítulos.

Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 25 de febrero

Si se habla de juegos esperados, ese es Elden Ring, que hace semanas ocupa el lugar del juego más deseado en Steam, dejando atrás a grandes títulos que van a llegar este año. Hace pocos días se supo que ya es gold, por lo que entró en su instancia final antes del lanzamiento, pero se sigue revelando nuevo material que promete una experiencia ideal para los jugadores que buscan grandes desafíos. Un gran mundo abierto, una narrativa que contó con la mente de George R.R. Martin para desarrollar sus bases y una gran libertad de progresión hacen de este título una de las propuestas que no hay que dejar pasar.

Grid: Legends (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC) - 25 de febrero

Otro título que tuvimos la oportunidad de probar en forma anticipada y lo que se puede decir es que la experiencia visual va a ser más que destacada. Los jugadores se encontrarán con un documental interactivo que les permitirá ser testigos del crecimiento de la escudería Seneca Racing. GRID Legends va a poner a disposición de los usuarios más de 20 locaciones, un catálogo de más de 100 vehículos, más de 250 eventos y 130 rutas.

Pero eso no es todo y estos juegos también van a lanzarse en febrero: Life is Strange Remastered Collection (1 de febrero), Crossfire X (10 de febrero), A Memoir Blue (10 de febrero), Edge Of Eternity (10 de febrero), Lost Ark (11 de febrero), Dynasty Warriors 9 Empires (15 de febrero), The King of Fighters XV (17 de febrero), Monark (22 de febrero), Destiny 2: La reina bruja (22 de febrero), Assetto Corsa Competizione (24 de febrero), Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (25 de febrero) y Dragon Quest X Offline (26 de febrero).

