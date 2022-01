The Pokemon Company lanzó un trailer 360º para explorar el mundo de Pokemon Legends: Arceus

El lanzamiento del nuevo Pokemón Legends: Arceus está a la vuelta de la esquina y para sumar emoción la compañía lanzó un hermoso tráiler interactivo donde se puede espiar con visión 360º al escenario básico de la región Hisui y a muchos de sus habitantes nativos.

El video está disponible en la cuenta oficial de The Pokemon Company y deja mover la cámara en tiempo real utilizando controles ubicados en pantalla. Si bien no se puede controlar el recorrido, si permite a los jugadores sentir en primera persona cómo se recorre el nuevo universo por aire, agua y tierra. Hisui, que en realidad es parte de la historia de origen de la famosa saga que comenzó con la empresa Game Freak, parece un mundo tranquilo habitado por Pokemón que podemos ver caminar como si se tratara de un safari.

(foto: Nintendo)

Según lo que se ha publicado desde el anuncio, la nueva historia habilitará un mundo que es la versión feudal de Sinnoh, el lugar donde se desarrolla el Pokemón Diamante y Perla . En los momentos de la existencia de Hisui, los Pokemón aún no convivían con los humanos ni tampoco había un sistema definido para capturarlos y recopilar su información. La razón por la cual comienza la narrativa no es tan original: un personaje principal customizable accede a ayudar al misterioso Profesor Lavender que estudia cómo atrapar a las criaturas que habitan al mundo a través de unas rústicas y “novedosas” pokebolas.

A pesar de lo mucho que se parecen los mecanismos a juegos como The Legend of Zelda: Breath of The Wild, la empresa confirmó que la aventura no se tratará de un mundo abierto, sino que los personajes se moverán en clave de misiones particulares y descubrirán nuevos escenarios a medida que vayan completando la historia. A modo de checkpoint, existirán distintos paradores donde se podrá recuperar la salud de los pokemón capturados, fabricar objetos con materiales que se recolectan en el camino y otro conjunto de actividades que le dan un giro simpático a la historia.

Según lo que se fue revelado de la historia, las misiones que debe llevar adelante el jugador están relacionados con el objetivo del “Equipo Galaxia”, una agrupación de jóvenes que primero viajan a Hisui para adentrarse en la investigación del mundo Pokemón. El juego se va a lanzar el 28 de enero para Nintendo Switch.

