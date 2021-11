Forza Horizon 5: una fórmula conocida para una nueva propuesta visual de primer nivel

(Foto: Xbox)

Como buen fan de la saga, cuando vi las primeras imágenes de Forza Horizon 5 salté de emoción. Durante los casi 2 minutos que duró el tráiler, todo lucía tan bien que parecía un render. Pero una tímida marca de agua en el ángulo inferior certificó que todo es parte del motor del juego. Tan solo unos meses después, el juego está entre nosotros.

Recorrer a fondo un desierto de México en un auto que jamás vamos a tener para nosotros no tiene precio. Para Playground Games y Xbox Games Studios, sí. Forza Horizon 5 viene en varios sabores. La Edición Standard cuesta unos $4999 y por $6999 tenemos la Deluxe que incluye el pase de autos. Si queremos todo, incluyendo expansiones cuando estén disponibles, hay que romper el chanchito y desembolsar $8999.

Pero, antes de que decidan sentarse en un rincón a llorar, existe la magia de Game Pass. Para quienes tengan esta membresía activa, se puede disfrutar de la versión Standard desde el día del lanzamiento, y recorrer con nosotros cada rincón de México. Pero vamos a lo importante: ¿vale la pena? Un “SÍ” rotundo, en mayúsculas y con aplausos de pie.

Playground Games vuelve a sorprendernos. Toman la misma fórmula infalible de sus entregas anteriores y suben la vara una vez más. Después de un Forza Horizon 4 maravilloso y repleto de contenido, duplica la apuesta con un mapa un 50% más grande.

Abandonamos los hermosos parajes de Europa, para tirarnos en paracaídas en México. Nuestro amigo Ramiro nos arroja literalmente desde un colorido avión y durante los primeros minutos de Forza Horizon 5 es imposible no emocionarse. El tremendo detalle gráfico nos pega una piña en la cara. El cerebro explota con solo pensar en todas las posibilidades que el motor gráfico va a darnos durante nuestro viaje.

Por supuesto, esta ciudad de México es una recreación, pero tiene 11 ecosistemas que lo representan a la perfección. Campos, desiertos, playas, un volcán nevado, selva, pueblos y ciudades. Es imposible no distraerse con el bombardeo visual del que este juego es capaz. La pantalla explota en detalles, y con el poder de la nueva generación de consolas y placas de video, todo escala a un nivel asombroso.

(Foto: Xbox)

Hablemos de los gráficos de Forza Horizon 5. Cada objeto que encontramos a nuestro paso, es increíblemente detallado, los días tienen su ciclo y el clima va cambiando. Una carrera puede empezar con sol, pasar por un atardecer con lluvia y terminar con una noche estrellada. No obstante, si sus desarrolladores cumplen con lo prometido, incluso tendremos cambios de estación. Cada locación y su clima van a ir cambiando en función al momento del año.

Pero tal vez lo más sorprendente es el impecable trabajo que hizo Playground Games con los reflejos y el manejo de la luz. Aunque parezca mentira, la opción de Ray Tracing solo activa esta función dentro de Forza Vista, que es cuando vemos en detalle los autos dentro de los festivales. Todo lo que se ve durante las carreras es un trabajo tremendo del motor gráfico. Cada amanecer o atardecer es una foto virtual. Aunque podemos detener la acción en cualquier momento y tomar una instantánea, ninguna le hace justicia a la maravilla visual de este “falso México”. Forza Horizon 5 es una caja de sorpresas. Desde una gigantesca tormenta de arena en la que apenas vemos el camino, hasta el detalle del polvo en los autos o las gotas de lluvia en el vidrio de la cámara. Sólo por el impecable trabajo gráfico, Forza Horizon 5 es una gema que no podemos dejar pasar.

En cuanto a la mecánica de juego, no hay grandes cambios. Playground Games encontró una fórmula mágica que la gente abrazó con ganas. El personaje se mueve con total libertad por el mapa, y esto incluye respetar o no los caminos. Si queremos ir de un punto al otro, podemos seguir los consejos del GPS o cruzar apuntando directo al objetivo. Esto es lo más lindo de Forza Horizon, la sensación de libertad. Podemos chocar todo lo que está a nuestro paso, atravesar campos, destrozar alambrados y llegar a destino, mientras no haya árboles, piedras o casas en nuestro camino.

Así, sobre este mapa van apareciendo eventos. Al cumplirlos tenemos experiencia para desbloquear nuevas aventuras, puntos para invertir en la compra de autos o cosmética para que se vean más cancheros. También hay ropa y festejos para el personaje, pero para el poco tiempo que los vemos fuera del auto, no tiene demasiado sentido. Al menos no al principio.

La cantidad de vehículos también es descomunal. Más de 500 para encontrar, conseguir, ganar por sorteo y comprar. Un ACV garantizado para los coleccionistas de autos. Y la gran novedad esta vez es la “historia”. Una cadena de misiones que se esfuerza por generar un hilo narrativo, pero termina siendo sólo un puñado de misiones. Un buen intento que ojalá mejoren a futuro.

Más allá de todo el descontrol y la parafernalia gráfica, Forza Horizon 5 funciona siempre online, a menos que le ordenemos lo contrario. Si decidimos no conectarnos, nos vamos a cruzar cada tanto, con el alter ego virtual de algún amigo. Pero si estamos online, vamos a poder interactuar con gente real y competir de verdad. No importa si ganamos o perdemos. Todo da experiencia y moneda virtual, que sirve para seguir creciendo y comprando chucherías dentro del juego. Eso, por supuesto, si logramos conectarnos. Algo que durante los primeros días fue bastante complicado. Los que llevaron la peor parte son los que compraron la versión con acceso anticipado, pero sus desarrolladores ya están trabajando para mejorar la conectividad.

Llegamos a hacer una fantástica carrera por etapas —en la que nuestro equipo azul salió victorioso— y un intenso Battle Royale de autos. Playground Games decidió incluir este extraño modo de juego que, aunque parezca mentira, en auto es curiosamente entretenido.

Un aspecto agridulce. En consola funciona perfectamente. Tanto en modo rendimiento -donde se sacrifican detalles para alcanzar los 60 fps- como en el modo calidad, con un despliegue gráfico que baja un poco el rendimiento. En pc todavía tenemos algunos problemas técnicos, colgazos y una lucha eterna entre las diferentes aplicaciones de Windows. También hay un tema no resuelto entre la app de Xbox y Microsoft Store. Hasta que no se solucione la escena de celos entre ambas aplicaciones, Windows 10 atenta contra los usuarios y la posibilidad de renovar las suscripciones de Game Pass.

Pero en los próximos días cuando lo ajusten un poco más, con una placa de video de última generación, no existen las limitaciones de las consolas. El nivel de detalles puede ir al máximo, con unos comodísimos 60 cuadros por segundo.

Forza Horizon es uno de los mejores arcades de autos, y deja la vara altísima. Playground Games lo hizo una vez más. Solo por la cantidad de contenido y horas de entretenimiento que ofrece, vale la pena cada centavo. El despliegue gráfico es algo único y nadie debería perderse esta obra de arte. A simple vista puede lucir como un Forza Horizon 4, en México y mucho más grande, pero es necesario subirse y probarlo para notar las diferencias. El tracklist es una vez más el mejor compañero de aventuras. Todas las estaciones de radio son fantásticas, pero definitivamente, nada puede competir con la música clásica cuando se maneja a alta velocidad.

Esta saga es un viaje de ida. En tiempos de pandemia y economías destrozadas, todos necesitamos escaparnos por un rato. Aunque ese viaje sea virtual.

