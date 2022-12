Argentina debutó con victoria en el Mundial de esports de la IESF

En Bali, Indonesia, se está disputando el 14° WE Championship con siete torneos de esports.

Mientras los ojos de casi todo el mundo están puestos en lo que pasa en Qatar, para seguir la Copa Mundial de la FIFA, en Bali (Indonesia) comenzó otro evento mundial, pero de esports. El 14° WE Championship organizado por IESF arrancó este 1° de diciembre y culminará el día 12. Allí se vivirán intensos días de competencia en torneos de seis videojuegos distintos para decidir al campeón de cada uno: Counter Strike Global Offensive y Dota 2 en computadora, eFootball y Takken7 en consola, y Mobile Legends: Bang Bang y PUBG Mobile en celulares. Además habrá una competencia de CS:GO con equipos netamente femeninos.

Crafer, relator de esports: “Busco transmitir la emoción y fomentar la imaginación del espectador” Tiene 29 años y castea y comenta torneos de más de diez esports distintos tanto en Argentina como en Latinoamérica. VER NOTA

A diferencia de la mayoría de torneos internacionales de deportes electrónicos, el evento de la IESF tiene la peculiaridad de que no lo disputan organizaciones/equipos, sino que hay selecciones representando a cada país y a cada federación, algo más parecido a un Mundial o a los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que se definen certámenes de distintas disciplinas. Entre las clasificatorias y el certamen final al 14° WE Championship lo disputan jugadores de 106 países, convirtiéndose en un evento que abarca no solo diferentes juegos, sino gran parte del globo. El evento comenzó el último jueves con una inauguración de las que participaron los abanderados de cada federación.

La inauguración del evento tuvo a los abanderados de cada federación.

Argentina tiene representantes en Mobile Legends, eFootball y Counter Strike (femenino y masculino). Los primeros en arrancar a competir fueron los players del MOBA para celulares desde la instancia de Play-In. El equipo está compuesto Diego “Jotun” Moya Balog, Rodrigo “Erwin” Hereno, Alexander “Papadog” Llanos Gabriel, Elias “Meteoro” Silva Pineiro y Ionatan “Sivv” Covelini, y debutó con una gran victoria por 2-0 ante Eslovenia. De esta manera avanzaron a las semifinales del upper bracket donde se cruzarán al vencedor del duelo entre Indonesia y Filipinas (principal potencia del juego). El certamen se disputa en un cuadro a doble eliminación, así que el que pierde no queda eliminado sino que baja a la llave inferior. Todas las instancias son al mejor de tres mapas a excepción de la final que es BO5. En la última instancia el seleccionado que llegue desde el cuadro superior tendrá la ventaja de un mapa. Este sábado también hizo su debut Rey Molina, representante argentino de eFootball, disciplina que tiene a competidores de 67 países distintos. Rey integra el grupo M junto a Senegal, Argelia y Vietnam, y debutó con victoria por 3-1 y 4-1 ante el senegalés Momojuve.

Free Fire World Series 2022: Ignis y Naguará entraron en el top 10 del mundial La organización latina dijo presente en el evento internacional al que llegó dentro de los 17 mejores equipos del mundo VER NOTA

Por otro el seleccionado femenino de CS:GO hará su presentación el martes 6 de diciembre en un formato de doble eliminación que cuenta solo con cuatro equipos. El conjunto argentino, integrado por Ana “Bunnyazul” Giglio, Lucía “Lulitens” Dubra, Valentina “Valulucs” Cardozo, Marina “Maru” Contini y Melanie “Cherry” Benítez se enfrentará a Namibia en una serie al mejor de tres mapas. En caso de ganar deberá jugar ante el vencedor de Polonia-Indonesia en la final del upper bracket.

El trofeo que levantarán los campeones de cada disciplina en Bali.

Por otro lado, el certamen masculino tendrá un total de 36 seleccionados en dos instancias distintas. 31 formarán parte de la fase de grupos, mientras que la Argentina ya se encuentra en la fase de eliminatorias junto a Indonesia, Macedonia del Norte, Vietnam y Argelia. El roster tuvo algunos cambios en comparación al que venció a Brasil en la final de los Panam, y en Bali está conformado por Gabriel “1962″ Sinopoli, Gianfranco “KAISER” Pantano, Tomás “tomijed” Rivero, Martín “rox” Molina y Nicolás “BK1″ Céspedes. El prizepool será de $100.000 dólares y el primer puesto se llevará $50.000.

“Antes se decía que los esports eran el futuro, pero ya son el presente y llegaron para quedarse” Con la expansión de la escena regional de los deportes electrónicos se da el ingreso de actores novedosos en el ecosistema competitivo VER NOTA

En diálogo con Infobae Latin Power, BK1 relató su experiencia en Indonesia junto a la selección: “Bali es increíble. Por algo le dicen La Ciudad de los Dioses. Es otra cultura, la gente local es muy amable, siempre te tratan con cuidado, es algo muy lindo. Además siendo argentino es como un bonus; como un poco más llamativo ya que acá Messi es un símbolo muy grande para ellos y siempre les parece bien tener argentinos en sus eventos”.

— ¿Jugar con la selección es diferente a jugar con tu equipo?

— La Selección siempre va a ser distinto a un equipo, porque representas a tu país. Más que nada, ahora acá en Bali que hay mas de 100 países y ves como cada uno tiene su equipo, su bandera, su cultura, sus propios jugadores. Es muy divertido, muy interesante, una experiencia única realmente, me siento bendecido por esta oportunidad.

— ¿Cómo se preparan para la fase que van a disputar?

— La verdad los entrenamientos los empezamos recién el 4 de diciembre, y las habitaciones para practicar están medias limitadas, para todos en general. Es algo de lo que los equipos de Counter y los jugadores nos venimos quejando hace bastante. Pero después fuera del game, lo que es charlas con el equipo, mental y foco estamos bastante bien, coordinando planes de juego, situaciones, etc.

— ¿Cómo es la interacción con los argentinos de otras disciplinas y los players de otros países?

— Hay varios argentinos de diferentes juegos y ya hablamos con la mayoría. Hicimos media day, almorzamos juntos y hasta nos miramos y apoyamos en nuestras competencias, aunque no tengamos nada que ver uno con el otro, eso habla muy bien de Argentina en este Mundial. Con gente de todos los países hablamos siempre, interactuamos bastantes también. Yo por mi parte vi a equipos de Counter de Alemania, España o Bulgaria que son un poco mas conocidos y siempre es bueno charlar sobre el juego, escuchar ideas diferentes y más.

Seguir leyendo: