Los equipos coreanos T1 y DRX definen al campeón del mundo de League of Legends

CALIFORNIA, SAN FRANCISCO - NOVEMBER 03: Lee "Faker" Sang-hyeok of T1 (L) and Kim "Deft" Hyuk-kyu of DRX pose at the League of Legends World Championship Media Night on November 3, 2022 in San Francisco, CA. (Photo by Kelly Sullivan/Riot Games)

Los equipos surcoreanos T1 y DRX se juegan el todo por el todo en la gran final de Worlds 2022, el Mundial de League of Legends. Es el evento de esports más importante del mundo, y de 20 equipos participantes solo quedaron los mejores dos, y uno solo será quien grite campeón y pueda alzar la Copa del Invocador. Por un lado se enfrentan Faker, el jugador más importante de la historia del videojuego de Riot, y en la vereda de enfrente está Deft, otro histórico que busca su primera conquista a nivel mundial. Curiosamente ambos asistieron al mismo colegio durante la secundaria en Seúl, y ahora definen al mejor.

T1 llegó a la final como el gran favorito, tanto por los números como en la hinchada, ya que es el equipo más ganador de la historia, con tres Mundiales y dos Mid-Season Invitational, además de contar con Faker como jugador franquicia. Finalizó primero en la fase de grupos que compartió con Fnatic, Edward Gaming y Cloud9, con cinco victorias y una sola derrota. Ya en playoffs eliminó a Royal Never Give Up de China (3-0) y a JDG, también de China, por 3 a 1.

Por su parte DRX es la primera escuadra de la historia que alcanza la final comenzando Worlds en Play-In, que es la primera instancia del torneo. Ganó sus cinco juegos y finalizó en primer lugar tras vencer a Royal Never Give Up de China, MAD Lions de Europa, SAIGON BUFFALO de Vietnam, Isurus de Latinoamérica y DezinBank istanbul Wildcats de Turquía. Ya en main stage volvió a quedar primero en el Grupo C, que compartió con Rogue, Top Esports y GAM Esports. Luego en cuartos dejó en el camino a EDG de China (3-2) y a Gen.G de Corea del Sur por 3-1.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - NOVEMBER 04: A general view of atmosphere at the League of Legends World Championship Fan Fest on November 4, 2022 in San Francisco, CA. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

Como es habitual en las finales de Worlds la tarde/noche comenzó con un increíble show de apertura que mezcló hologramas, efectos de luces y la participación estelar del rapero estadounidense Lil Nas X, que cantó Star Wakin’, el tema del Mundial. El torneo es conocido como el SuperBowl de los esports, no solo por el espectáculo deportivo, sino también por lo que se genera artísticamente en la previa de cada definición.

Worlds finaliza en San Francisco, pero es la cuarta parada de toda una gira por Norteamérica que empezó el 29 de septiembre en Ciudad de México para la primera instancia, que luego se mudó a Nueva York para la fase de grupos y los cuartos de final, que siguió en Atlanta durante las semifinales y que termina en la costa oeste de los Estados Unidos. El Mundial de LoL apunta no solo a ser un espectáculo para los fans del videojuego, sino una verdadera experiencia del deporte en general.

CALIFORNIA, SAN FRANCISCO - NOVEMBER 03: The Summoners Cup is seen on display at the League of Legends World Championship Media Night on November 3, 2022 in San Francisco, CA. (Photo by Colin Young-Wolff/Riot Games)

El trofeo que levantará el campeón se llama la Copa del Invocador, y este año presentó una nuevo modelo minimalista y moderno que está diseñado por la joyería Tiffany & Co, que lleva 160 años fabricando trofeos deportivos a mano. Es de plata esterlina, pesa 22 kilos, mide cerca de 68 centímetros de alto. Llevó 277 horas de trabajo y fue fabricada empleando herramientas y técnicas que se remontan a mediados del siglo XIX, junto con innovaciones de vanguardia.

