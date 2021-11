TheViper se consagró campeón del primer Major de Age of Empires IV con una lesión en la muñeca

Age of Empires IV Foto: XBOX

Age of Empires IV no solo marcó el regreso de la icónica saga con una gran variedad de novedades, sino que también trajo de vuelta la escena competitiva de la franquicia con sus nuevas reglas y civilizaciones. Este fin de semana se llevó adelante GENESIS, el torneo bautizado como el primer Major de AoE IV y tuvo como ganador a TheViper, veterano que logró vencer a pesar de su lesión en la muñeca.

Players de entregas anteriores de Age of Empires, así como también de Age of Mythology, Warcraft 3 y StarCraft se reunieron para celebrar este primer gran torneo del título. Después de la primera etapa clasificatoria, quedaron 512 jugadores de todas partes del mundo en la competencia que entregó 20 mil dólares en premios.

La gran final del torneo estuvo protagonizada por dos gigantes: el griego Themistoklis TheMista Bonidis, jugador experto de Age of Mythology que mantiene un porcentaje de más de 90% de partidas ganadas, y el noruego Ørjan TheViper Larsen, considerado el mejor jugado de Age of Empires de la historia. Con esa información, el desenlace podría haber sido obvio, pero lo cierto es que Larsen lleva un tiempo lidiando con una grave lesión en la muñeca, que comenzó como un tumor benigno y que ahora, post-cirugía, no le permite tener el rendimiento de otras épocas.

De todas maneras, la experiencia y su entrenamiento le sirvieron para dejar en el camino a ZertoN, el mejor jugador de Age of Empires Online, y a algunos de los jugadores más destacados que vieron las escenas competitivas de Warcraft y StarCraft.

Las nuevas civilizaciones de Age of Empires IV, y las nuevas mecánicas que cada una trae consigo, hicieron que las partidas fueran impredecibles al enfrentar dos estilos de juego completamente diferentes. El primer match de la serie fue para TheMista, pero TheViper se pudo reponer para llevarse los dos siguientes con un poco esperado uso de los mongoles.

Después de otra victoria del griego y con el marcador igualado, TheViper aprovechó la estrategia defensiva de su rival para ir en busca de Sitios Sagrados, que otorgan la victoria si se mantienen en poder de un mismo player por diez minutos seguidos. Aunque no se llegó a ese tiempo, TheMista se vio obligado a salir a buscar la partida y quedó atrapado en el juego del campeón.

Age of Empires IV tiene apenas algunas semanas en el mercado, pero sus players ya dejaron en claro cuáles son sus civilizaciones favoritas y por qué. En el terreno competitivo, aquellas con unidades de ataque fuertes en las primeras eras son las que predominaron, con jugadores que piensan en avanzar, atacar y dominar lo antes posible. Aunque todavía no se anticiparon cambios de balance, la comunidad del juego espera novedades pronto después de ver este despliegue a manos de los mejores jugadores del mundo.

Al mismo tiempo, desde Relic Entertainment todavía tienen que anunciar el calendario competitivo del juego para lo que puede ser un 2022 muy intenso.

