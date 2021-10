En una final 100% brasileña, FaZe Clan se consagró campeón de la Copa Elite Six

@r6esportslatam

Culminó la Copa Six Elite, que juntaba a los mejores equipos de LATAM con los mejores de Brasil. Hoy la final se vistió de verde y amarillo, porque los que la jugaron fueron FaZe Clan y Team oNe y los primeros ganaron por 2-1 (7-2 Clubhouse; 6-8 Oregon y 7-4 Villa).

Clubhouse fue el primer mapa de la serie al mejor de 3, elegido por FaZe, que en ataque logró un parcial a favor de 4-2, y luego consiguió definirlo en defensa con las tres rondas que necesitaban. Siguió Oregon, elegido por los golden boys, que con sufrimiento pudieron llevarselo, ya que se tuvieron que jugar 14 rondas para ganarlo 8-6.

La final se definió en Villa, donde tras un primer lado empatado, FaZe pudo marcar la diferencia en el ataque para cerrar el mapa 7-4 y la final 2-1. Astro fue elegido MVP de la serie con un rating de 71.

De esta forma, los cuatro equipos clasificados al Six Major en Gävle, Suecia son FaZe Clan, Team oNe, FURIA y Ninjas in Pyjamas. Todos sumaron 225 puntos para el ranking de clasificación al Six Invitational.

