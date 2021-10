Se estrenó Guerreros de Plata, la serie documental que registra la hazaña del seleccionado argentino de Counter-Strike en 2016

El subcampeonato que logró la Selección Argentina de Counter-Strike en The World Championships de 2016 es uno de los grandes hitos de la escena de esports de Argentina y un momento clave que permitió “que el mundo vea el talento y potencial de los jugadores argentinos” y que “hizo que la escena nacional tenga una autocrítica, y comience a darle más importancia a los esports”. Guerreros de Plata es el documental que relata cómo se llegó a concretar ese episodio histórico.

Se va a dividir en tres episodios y el segundo y tercer capítulo se van a publicar el 8 y el 9 de octubre, respectivamente. Cada parte va a reflejar un fragmento de lo que fue el recorrido de ese seleccionado que “fue la motivación y desencadenante de grandes jugadores y equipos que surgieron posteriormente”.

La primera parte comienza con comentarios del Manager Latinoaméricano para Gamers Club, el “Chakeño” Martín Biolchi, una figura fundamental de la escena, que desde ese entonces realiza coberturas y estadísticas para HLTV. En su relato repasó su experiencia y su rol como capitán del equipo luego de su primer contacto con Electronic Frag, los encargados de la TWC y el ensamblado de la selección de 2015. Acompañó la entrevista de Matías “tutehen” Canale, actual player para Velox, quien formó parte del seleccionado de 2016.

El documental da cuenta del cuadrangular que se desarrolló entre las preselecciones nacionales, la conformación del roster ganador y el camino al clasificatorio regional, que sumó comentarios del jugador Tomás “Tomi” Guardia, como parte de ese roster histórico y actual jugador para Velox.

Efemérides de los Esports

Nabil “NBL” Aleua, también parte del seleccionado y actual player para Meta Gaming, recordó la final regional ante Brasil y sus altas expectativas. Acompañado con gameplay de la transmisión de la final, el documental reflejó las problemáticas detrás de la pantalla que tuvieron que resolver, como la ausencia de Straka por problemas de conexión, el ingreso de último momento de Guishorro y el viaje de tutehen y tomi a Córdoba por cuestiones de latencia in-game.

El primer capítulo hace foco en cómo se vivió esa gran hazaña y las reacciones de los jugadores y de la comunidad. Cómo se volvió un antes y un después en su camino al profesionalismo cuando era aún más desconocido el ámbito de los esports y las posibilidades que ofrecían, vinculado a la mirada de sus familiares y personas por fuera de la escena. “Desde ese momento cambió absolutamente todo”, destacó Tutehen.

“Minutos antes estaba un poco nervioso, porque la verdad es que tebía mucho miedo. Soy muy autocrítico y tenía mucho miedo de que no salga bien. No es la calidad que yo pretendía para un video como este. Las entrevistas tuvieron que ser por meet por la pandemia y la calidad audiovisual no es la mejor, eso me daba un poco de miedo. Pero sabía que la historia estaba bien contada y que a la gente le iba a gustar”, explicó Emilio, responsable de la realización del documental.

“Fue muy lindo y todavía faltan dos partes más”, marcó sobre esta primera parte y agregó que que el lanzamiento le permitió ver, una vez más, la importancia que tuvo ese hecho para “un montón de gente, no solo para los protagonistas, también para los que son espectadores y para los que los inspiró a dedicarse a los esports”.

