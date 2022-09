Lautaro Maqueda, el representante argentino en el Mundial de Globos: “Voy a traer la copa”

El evento duró dos días y reunió más de un millón de vistas en el canal de Twitch de Coscu.

El primer Balloon World Cup que organizó el streamer español Ibai Llanos en 2021 fue un rotundo éxito y este año promete ser aún más interesante. Se realizará durante octubre en Barcelona, contará con 16 jugadores, y una de las principales novedades es que hay clasificatorias abiertas en distintas partes del mundo para que varios países decidan a sus representantes. El último fin de semana se llevaron a cabo las qualys en Buenos Aires, donde se decidieron a los mejores competidores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México. El evento contó con la conducción de varias figuras del stream como Coscu, Momo, Shelao, y el experimentado José Montesano en los relatos.

Los participantes de las regionales latinoamericanas surgieron a partir de un challenge de TikTok que fue realizado por más de 5.000 usuarios. Los aspirantes se postularon y ocho de cada nacionalidad fueron elegidos para participar. Lautaro Maqueda (Argentina), Claudio Lassace (Brasil), Gabriela Amaro (Chile), Jorge Alba Ortiz (Colombia) y Luis Gerardo Ortega (México) fueron quienes consiguieron su pase al Mundial. Además se sumarán al representante de Perú, que ya tiene su cupo por haberse consagrado campeón el año pasado. Todos viajarán a Barcelona con un acompañante que hará las veces de suplente en caso de que no puedan competir.

La competencia es simple pero tiene sus reglas. Siempre se enfrentan dos jugadores y el objetivo es que el globo lanzado por el rival caiga al suelo, mientras que el otro jugador tratará de que nunca lo toque. Las rondas de la primera fase duran un minuto y, en caso de igualar en el marcador al finalizar el timer, se disputa un Globo de Oro, en el que el primer punto da la victoria. En tanto la final de cada país se juega con cinco minutos de tiempo. Todo esto sucede en un espacio delimitado, de 8 por 8 metros, ambientado con mobiliario y objetos como si fuese el ambiente de una casa, donde cualquiera podría ponerse a jugar. El espacio está cerrado con vidrios emulando una pecera. Cada partido es fiscalizado por un árbitro: si el globo vuela por fuera de la pecera, gana un punto el rival, y si una jugada no fue clara, puede pedirse el VAR para revisarla.

Lautaro Maqueda será el representante argentino en el Mundial de Globos.

“Cuando pensé en hacerlo creía que tenia un físico atlético y no me iba a cansar, pero terminé todo transpirado, parece que corrí una maratón de ocho kilómetros. Exige mucho y también psicológicamente. El no saber para donde va a salir el globo y que sea tan independiente la trayectoria te vuelve loco. Es de gran exigencia”, le contó Leandro Maqueda, campeón argentino a Infobae Latin Power. En la final se enfrentó a Francisco Suárez y arrancó con un cómodo 3-0 a su favor, aunque en el tiempo reglamentario finalizó 4-4 y el título se definió por una jugada en el VAR.

Además, contó cómo vivió la última serie, que se definió en Globo de Oro, y cómo se preparará para el Mundial: “Cuando estaba 3 a 0 dije ‘listo, ya está, acá la tengo ganada’, pero empezó a remontar de a poco y te vas quebrando. Es algo que voy a trabajar de acá a España para que no me vuelva a pasar. Como les digo voy a traer la copa, voy a ganar el Mundial. Me voy a preparar haciendo ejercicios de cardio, sé como son los riesgos, los obstáculos y sé que voy a tener que encerrarme en el living y practicar hasta que sea la competencia. Estoy muy orgulloso de lo que acabo de lograr y espero que ustedes también estén orgullosos de mí”.

Coscu durante la presentación del evento.

Coscu fue el host principal del evento que se transmitió en su canal de Twitch, y opinó acerca del rendimiento del ganador: “Creo que a lo largo del primer y segundo evento, por una cuestión de desarrollo del deporte, se van aprendiendo más cosas y se va acomplejando el juego, así que a él lo vi bien. Para mi participó contra el favorito en la final y le ganó. Creo que Argentina tiene un muy buen nivel y me gustaría que se divierta más que nada, porque no deja de ser divertido. Tiene que ser un show, tiene que ser divertido y creo que él considera lo mismo. Me gusta mucho el representante que tenemos y espero que le vaya excelente”.

Desde Barcelona viajó Anna Tormo, responsable de Balloon World Cup en Kosmos, la compañía organizadora: “Normalmente los eventos de Ibai trascendieron a Latinoamérica, pero con el Balloon Worlds Cup lo que pasó es que llegó a Japón, Estados Unidos, donde no había tenido tanta trascendencia. Pero es un deporte tan blanco y tan disruptivo porque nuca se había hecho... Y dijimos ‘esto se tiene que profesionalizar porque al primero fueron participantes random. Nació la idea y Lauria en Argentina creyó en el proyecto. Lo que estamos haciendo es buscar partners en todo el mundo que quieran hacer las qualifiers”.

Solo resta conocer a los representantes de Estados Unidos y Canadá, que surgirán de las clasificatorias norteamericanas que se realizarán los primeros días del mes de octubre en la TwitchCon de San Diego.

