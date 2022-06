Ian Hecox, creador de TheSmosh: “Hay que seguir auténtico y ser leal al tipo de contenido que uno quiere hacer”

Ian Hecox, en 2012 y en 2022.

Uno de los padres de los youtubers modernos fue sin dudas el canal estadounidense TheSmosh. Si bien la creación de contenido en internet parece que llegó a partir de la segunda década del 2000, lo cierto es que Smosh lleva subiendo videos desde 2005. 17 años es una vida entera, y aunque fueron mutando para capturar mas audiencia aún mantienen su esencia y siguen firme luego del paso del tiempo como uno de los canales mas importantes en YouTube. Fue creado originalmente por Ian Hecox y Anthony Padilla , y -aunque el segundo se separo del proyecto en 2017- sumaron nuevos integrantes y cada semana suben nuevos sketches, parodias y videos de comedia para sus cerca de 44 millones se suscriptores en todos sus canales

Algo interesante es que no apuntan solo al público en ingles, sino que hace 10 años cuentan con ElSmosh, un canal en el que re suben sus videos totalmente doblados al español, donde capturaron millones de seguidores hispanoparlantes. De esta manera lograron globalizarse en una época en la que solo películas y series podían capturar una audiencia en otro idioma. ElSmosh tuvo un parate durante la pandemia y a principios del 2022 volvió a subir contenido. Esta semana el equipo completo dijo presente en la Vidcon de Anaheim, California, el evento de video creadores más grande del mundo, donde pudieron interactuar con sus fans personalmente después de casi dos anos. Infobae Latin Power dijo presente, y entrevistamos a Ian Hecox, uno de los fundadores y principal figura del proyecto, que nos conto la importancia de insertarse en otros mercados y capturar un publico distinto: “ YouTube tiene un alcance mundial. Hay mucha gente de otros países que nos dicen que aprenden español mirando nuestros videos. Y creo que ofrecer nuestros videos doblados al español en El Smosh es otra manera de alcanzar otra audiencia . La barrera de entrada para el contenido se redujo mucho. Es muy especial y está muy bueno que podamos alcanzar a personas alrededor del mundo por un pequeño costo. No necesitas hacer una película y tener un estudio para traducir. Los subtítulos también son geniales. Creo que el 20% o el 30% de nuestros viewers ven los videos subtitulados”.

El canal principal de Smosh cuenta con 25 millones de suscriptores, aunque también existe Smosh Pit, que tiene 7.34 millones, Smosh Games, con 7.73 millones, Shut up! Cartoons, con dos millones y ElSmosh (en español) con 3.76 millones.

El equipo completo de The Smosh. (Vidcon)

—¿Qué creadores de contenido en español conocés?

—Creo que algo interesante de YouTube es que hay algo para todos. Me sorprendí con el YouTube rewind de hace unos años y la cantidad de creadores de Latinoamérica y España. No tenía idea de quiénes eran y empecé a buscar sus canales y algunos tenían 15 millones de suscriptores. Me acuerdo que encontré a ElRubius de España. Él me vio en una E3 hace como ocho años y me dijo: “Oh, Smosh, yo también tengo un canal”. Yo no sabía quién era, me lo mostró y me quedé como: “Oh Dios mío”. Me sorprendió mucho y creo que es genial que podés ser uno de estos creadores masivos y significar tanto para una región del mundo, pero podés ir a otra parte y ser completamente anónimo. Me encanta eso.

—Hay mucha gente que dice que extraña el viejo Smosh, pero la sociedad cambia y no pueden quedarse solo con el contenido viejo...

—Creo que es muy fácil caer en la trampa de crear contenido solo para tus viejos viewers. Creo que es importante seguir auténtico y seguir leal al tipo de contenido que vos querés hacer . Si solo buscas contentar a los viejos fans no vas a poder contentar a los viejos fans. Si siempre intentas hacer lo que funcionaba antes eventualmente esa gente se va a cansar de eso, se van a aburrir y no vas a conseguir una nueva audiencia. Es importante trabajar en la nueva audiencia, y si la vieja audiencia en algún momento te deja está bien. La gente cambia...

—Cada año aparecen nuevos creadores exitosos, pero Smosh se sigue manteniendo como uno de los canales de YouTube mas importantes a pesar de los anos. ¿Cómo se siente eso?

—Agradezco todos los días seguir teniendo trabajo, ja. Es algo que no esperaba. Cuando empezamos Smosh en 2005 éramos solo yo y mi amigo Anthony divirtiéndonos y pasándola bien y dando vueltas con una cámara. Claramente eso resonó en la gente. Pensábamos: “Ey, esto es genial”. Nos divertíamos y la gente disfrutaba viendo nuestro contenido. Era la energía que tratábamos de transmitir con Smosh. Disfrutar, hacer lo que hacíamos, crear comedia y traer la audiencia con nosotros.

Ian Hecox y Anthony Padilla comenzaron el proyecto y durante un tiempo lideraron la plataforma con sus videos. Sin embargo Anthony decidió dar un paso al costado en 2017.

—Internet cambia todo el tiempo. ¿Es posible ponerse una meta final? ¿O es todo paso a paso?

— Creo que algo genial de YouTube, pero que también asusta un poco, es que siempre se está moviendo, siempre está cambiando . Si cinco años atrás le preguntabas a la gente si creía que los youtubers de Minecraft iban a crecer tanto te iban a decir que no. Parecía que ya habían pasado de moda. Pero acá están. Entonces nunca sabés que puede ser un trend o qué le va a interesar a la gente. Nadie sabía lo que era ASMR cinco año atrás. Y eso es algo específico. No hay que tener complejos y hay que tratar de estar abierto a nuevas ideas y nuevos puntos de vista. Eso le pasó a Smosh. Cuando empezamos éramos solo Anthony y yo haciendo todo, y solo teníamos un punto de vista. Éramos dos chicos que habían crecido en el norte de California y nuestro punto de vista del mundo era muy limitado a nuestras experiencias. Y una de las cosas que me emocionaba era traer otras personas que tengan otras experiencias y otras maneras de vivir, y ver como sentían ellos la comedia, otro punto de vista más global de la comedia y más sensible para otros grupos.

—¿Cuánto consideras que los creadores de contenido ayudaron a la sociedad durante la pandemia y el encierro?

—Creo que la explosión de los streamers de Minecraft fue un gran ejemplo de eso. Había un montón de chicos que necesitaban interacción social. O sea, todos necesitamos interacción social, pero creo que especialmente los streamers de Minecraft o de Among Us dieron esa sensación de comunidad o de estar con amigos , y eso también es por lo que creamos el canal de Smosh Games, no somos muy buenos jugando videojuegos, pero se trata mas que nada de ser un grupo de amigos divirtiéndose . Con la pandemia y la explosión de los youtubers de Minecraft es un ejemplo perfecto. Creo que ayudaron a un montón de gente a pasar por eso.

—¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena? Pero hablo de vos, no de viewers o suscriptores.

—Creo que para mí es seguir haciendo las cosas que me emocionan. Vengo haciendo esto por 16 años y medio. Es buscar dentro mío y preguntarme qué me sigue gustando de la comedia, de la creación de contenido y cómo se puede aplicar a la marca Smosh.

