Judiciales

Le cancelaron el vuelo a Neuquén por un conflicto gremial, terminó viajando por otra compañía y la Justicia ordena indemnizarlo

Un pasajero que necesitaba llegar a tiempo a reuniones de trabajo sufrió la cancelación repentina de su vuelo. La compañía adujo un conflicto gremial vinculado a una empresa que presta servicios a la aviación comercial. Ante la urgencia de cumplir con sus compromisos laborales, debió afrontar por su cuenta la compra de un pasaje alternativo con otra compañía para llegar a destino. El tribunal condenó a la aerolínea a devolverle los gastos que tuvo que afrontar

Silueta de un pasajero junto a una maleta en una sala de espera con asientos metálicos vacíos frente a un ventanal.
Un juzgado federal condenó a una aerolínea a indemnizar a un pasajero por la cancelación de un vuelo entre Buenos Aires y Neuquén. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juzgado federal condenó a una aerolínea a indemnizar a un pasajero tras concluir que la empresa no demostró que la cancelación de un vuelo entre Buenos Aires y Neuquén, ocurrida en octubre de 2023, hubiera respondido a una situación inevitable que la liberara de responsabilidad. La sentencia, del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal n.° 10, hizo lugar de manera parcial a la demanda y también impuso las costas del juicio a la compañía aérea.

El conflicto se originó en un servicio que debía despegar el 23 de octubre de 2023 a las 05.35, con destino a Neuquén. El pasajero sostuvo que el vuelo no salió en el horario previsto y que más tarde fue cancelado durante la misma jornada. Según expuso en su presentación judicial, la situación lo obligó a buscar una alternativa para llegar a destino, ya que tenía reuniones laborales pautadas en Caviahue y un vuelo de regreso contratado para el día siguiente.

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De acuerdo con la demanda, las personas que debían participar de esos encuentros ya se habían trasladado a la localidad neuquina. Por esa razón, el reclamante afirmó que necesitaba arribar ese mismo día para cumplir con la agenda prevista. También indicó que contaba con un traslado terrestre contratado desde la ciudad de Neuquén hacia Caviahue, que debió aguardar varias horas hasta su llegada.

Un hombre de espaldas, con chaqueta color arena y pantalón oscuro, arrastra una maleta negra de ruedas en el pasillo de un aeropuerto.
El cliente debió adquirir un pasaje alternativo por 185.901,30 pesos con otra empresa para cumplir con sus compromisos laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la suspensión definitiva del servicio original, el pasajero compró un nuevo ticket con otra línea aérea por $185.901,30. El itinerario alternativo incluyó una escala en Córdoba y permitió su arribo a la ciudad de Neuquén a las 13.40 del 23 de octubre. Esa suma constituyó el principal rubro del reclamo judicial, ya que el demandante planteó que debió afrontar el gasto como consecuencia directa de la cancelación.

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La demanda también incorporó un pedido de reintegro por gastos vinculados con la instancia de mediación previa al juicio. El planteo incluyó el costo de la convocatoria y los honorarios de cierre de la mediadora, por un total de $14.160. El pasajero acompañó comprobantes y documentación sobre el vuelo original, la notificación de cancelación, el nuevo pasaje y las comunicaciones relativas al viaje terrestre hacia Caviahue.

La aerolínea reconoció que el vuelo fue cancelado, aunque sostuvo que la causa había sido una medida gremial de trabajadores de una empresa que presta servicios a la aviación comercial. Según su respuesta, el conflicto afectaba operaciones domésticas e internacionales desde y hacia la Argentina, por lo que consideró que se trataba de una circunstancia ajena a su voluntad y fuera de su ámbito de control.

Interior de un aeropuerto moderno con cientos de personas caminando, algunas con maletas, y pantallas de vuelos y puertas de embarque.
La aerolínea justificó la suspensión del servicio debido a una medida de fuerza gremial del personal de asistencia en tierra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía indicó que había informado al pasajero sobre la cancelación y que le ofreció dos opciones: reprogramar el pasaje o recibir la devolución de lo abonado. La empresa afirmó que no constaba un pedido de reembolso ni una solicitud de cambio de fecha por parte del demandante. También expresó que, pese a esa falta de requerimiento previo, iniciaría el reintegro del valor del vuelo original al medio de pago utilizado en la compra.

El juzgado señaló que no estaba en discusión que el pasajero había contratado el pasaje ni que el vuelo finalmente fue cancelado. El punto central del expediente consistía en definir si la aerolínea debía responder por los perjuicios que esa situación pudo haber generado y, en particular, por el gasto que el demandante realizó para llegar a Neuquén mediante otra empresa.

La resolución explicó que, en los vuelos nacionales, rige el Código Aeronáutico y que las normas de defensa del consumidor pueden aplicarse de manera complementaria. El magistrado recordó que la legislación aeronáutica establece que las empresas de transporte deben responder por los daños derivados de las demoras, salvo que prueben haber tomado todas las medidas necesarias para evitar el perjuicio o que les haya resultado imposible adoptarlas.

Avión comercial blanco despegando con tren de aterrizaje extendido sobre un aeropuerto moderno con terminal y varias aeronaves en tierra, cielo naranja al atardecer.
El fallo judicial determinó que un conflicto gremial no exime automáticamente a la aerolínea de sus responsabilidades comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, el fallo consideró que la mención de un conflicto gremial no resultaba suficiente para excluir la responsabilidad de la empresa. La sentencia sostuvo que la aerolínea debía acreditar que la medida había sido imprevisible e inevitable y que, pese a ello, había desplegado acciones concretas para reducir las consecuencias para los pasajeros afectados.

El juez advirtió que la compañía no demostró que el conflicto laboral hubiera surgido de manera repentina o que no hubiera podido anticiparse. Tampoco acreditó haber organizado una respuesta para evitar o limitar los efectos de la cancelación, como informar el problema con antelación, modificar su programación de vuelos o procurar alternativas con otras empresas para permitir que los pasajeros continuaran su viaje.

La sentencia destacó que las aerolíneas ofrecen sus servicios con días y horarios determinados, por lo que deben extremar las medidas para respetar esas condiciones. Según el tribunal, la rapidez y el cumplimiento de los itinerarios forman parte de los aspectos esenciales del transporte aéreo, sobre todo cuando los viajeros contratan un vuelo con el objetivo de cumplir compromisos en una fecha y un horario específicos.

Hombre de espaldas con chaqueta negra y jeans, maleta de cuero marrón, ventanal de aeropuerto, pista con aviones y vehículos de servicio, otras personas caminando.
La sentencia ordenó el reembolso completo del boleto sustituto por considerarse un gasto directo derivado de la cancelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo también remarcó que los problemas técnicos, operativos o laborales pueden presentarse en el desarrollo de la actividad aérea, pero que las empresas deben contar con recursos para enfrentar esas situaciones. Solo un hecho que resulte realmente imposible de prever y superar podría liberar a la transportista de responder por los daños que sufran los usuarios.

Al analizar la prueba, el juzgado tuvo por acreditado que el reclamante adquirió un pasaje alternativo el mismo día de la cancelación y que efectivamente viajó en los vuelos correspondientes hasta Neuquén. Por ese motivo, consideró procedente el reintegro de los $185.901,30 que había pagado por el nuevo ticket, al entender que se trató de una erogación necesaria para alcanzar el destino previsto.

Los gastos vinculados con la mediación no fueron incorporados a la indemnización principal. La sentencia dispuso que deberán considerarse dentro de las costas del proceso, que quedaron a cargo de la aerolínea por resultar sustancialmente vencida. El monto reconocido devengará intereses a la tasa activa del Banco Nación desde la fecha de la mediación hasta el pago efectivo.

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Vuelos canceladosDaños y perjuiciosIndemnización judicialConflicto gremialCivil y Comercial Federal

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