Judiciales

Calculó mal el chofer y el micro quedó incrustado bajo un puente: deberán indemnizar a una madre y su hija

Un ómnibus que se dirigía a San Luis desvió su recorrido habitual y quedó atrapado bajo un puente en 2022. La Justicia civil hizo lugar a la demanda al determinar, a partir de un peritaje, que el conductor ignoró las señales que advertían la altura máxima permitida para acceder al lugar

Calculó mal el chofer y el micro quedó incrustado bajo un puente: deberán indemnizar a una madre y su hija
La Justicia Nacional en lo Civil condenó a una empresa de transporte a pagar una indemnización millonaria a una pasajera y a su hija por un accidente vial. Imagen del informe pericial y perteneciente a un incidente similar ocurrido en el mismo lugar. (Poder Judicial)
Guardar

La Justicia Nacional en lo Civil condenó a una empresa de transporte de larga distancia a pagar $11,94 millones a una pasajera y $9,44 millones a su hija menor de edad por las lesiones y las consecuencias psicológicas que atribuyeron a un accidente ocurrido durante un viaje hacia San Luis. La sentencia, dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil n.° 46, extendió la obligación de pago a la aseguradora dentro de los límites de la cobertura contratada.

La demanda se originó por un episodio ocurrido el 7 de abril de 2022, cerca de las 22. Según el planteo de las reclamantes, ambas viajaban en un micro de larga distancia que circulaba por la Ciudad de Buenos Aires cuando el conductor habría abandonado el recorrido previsto y tomado una ruta distinta.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la presentación judicial, el vehículo transitaba por la localidad bonaerense de Haedo e ingresó por un paso bajo nivel. El micro quedó atascado debajo de un puente, lo que provocó un impacto dentro de la unidad.

Calculó mal el chofer y el micro quedó incrustado bajo un puente: deberán indemnizar a una madre y su hija
El micro de larga distancia quedó atascado debajo de un puente en Haedo tras desviarse de la ruta planificada hacia San Luis. Imagen del informe pericial. (Poder Judicial)

La mujer sostuvo que ella y su hija —en ese momento de 28 y 8 años de edad, respectivamente— golpearon contra los asientos delanteros. También afirmó que la niña quedó atrapada por el cinturón de seguridad y que sufrió lesiones en las rodillas cuando intentaron retirarla de su asiento. La demanda incluyó reclamos por incapacidad física y psicológica, daño moral, tratamiento terapéutico y gastos médicos y de traslado.

PUBLICIDAD

La empresa de transporte reconoció que el accidente ocurrió y señaló que hizo la denuncia correspondiente ante su aseguradora. Afirmó que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a las pasajeras y que no detectó lesiones, tras lo cual ambas continuaron el trayecto en otra unidad dispuesta por la compañía.

La aseguradora, en cambio, cuestionó la versión del hecho y negó los daños invocados. Admitió que existía una póliza para cubrir a la empresa de transporte, con una franquicia a cargo de la asegurada y un límite de cobertura de $75 millones, aunque pidió que se rechazara el reclamo en su contra.

Calculó mal el chofer y el micro quedó incrustado bajo un puente: deberán indemnizar a una madre y su hija
La pericia de ingeniería confirmó que existían carteles de advertencia sobre la altura máxima permitida en el paso bajo nivel. Imagen del informe pericial (Poder Judicial)

El juez consideró acreditada la existencia del accidente a partir del reconocimiento de la empresa, las constancias de la causa penal y la falta de presentación de la denuncia de siniestro requerida durante el expediente. La investigación penal por el episodio había sido archivada el 16 de enero de 2024, una circunstancia que, según la sentencia, no impedía analizar la responsabilidad civil.

El fallo explicó que el transporte de pasajeros genera una obligación de seguridad para la empresa, que debe llevar a sus usuarios sanos y salvos a destino. Bajo ese criterio, la transportista responde por los daños sufridos durante el viaje, salvo que demuestre una causa ajena, como fuerza mayor, culpa de la víctima o intervención de un tercero ajeno a su control.

En este caso, una pericia de ingeniería verificó que había advertencias sobre la altura máxima permitida para ingresar al paso bajo nivel. El magistrado concluyó que la empresa no probó ninguna circunstancia que pudiera liberarla de responsabilidad y remarcó que la aseguradora había sostenido una posición contradictoria con la de su propia asegurada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El magistrado rechazó el reclamo por gastos médicos futuros ante la falta de comprobantes de tratamiento posterior a la asistencia inicial del SAME. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución analizó por separado las lesiones físicas y las secuelas psicológicas. Respecto de los daños corporales, el juez observó que los registros médicos inmediatos del SAME contenían diagnósticos presuntivos y que no se aportó documentación posterior suficiente para acreditar todo el cuadro de lesiones señalado por la perita médica.

Por ese motivo, el tribunal no tomó como probadas todas las consecuencias físicas detalladas en la pericia. Sí tuvo en cuenta que ambas fueron atendidas el día del accidente y que existían constancias de traumatismos. La falta de estudios, controles y diagnósticos posteriores cercanos al hecho incidió en la valoración final de ese aspecto del reclamo.

En cambio, el juez validó la pericia sobre la salud mental. La especialista concluyó que tanto la madre como la hija presentaban un trastorno por estrés postraumático, con un 10% de incapacidad parcial y permanente para cada una. La sentencia indicó que las objeciones de las demandadas no lograron desvirtuar ese informe.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las evaluaciones de salud mental determinaron que las víctimas presentan un diez por ciento de incapacidad permanente por estrés postraumático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para fijar la indemnización, el juzgado ponderó las condiciones personales de ambas reclamantes, la incidencia de las secuelas en su vida cotidiana y sus posibilidades futuras. La sentencia señaló que las fórmulas matemáticas pueden servir como referencia, pero no reemplazan la evaluación concreta de cada caso ni obligan al juez a aplicar un cálculo rígido.

Por incapacidad sobreviniente, que incluyó el daño psicológico reconocido, la mujer recibió $7 millones y la niña, $5 millones. Además, el tribunal otorgó $1,44 millones para cada una destinados a un tratamiento psicológico de 12 meses, con una sesión semanal valuada en $30.000.

El fallo también reconoció $3,5 millones por daño moral para la madre y $3 millones para la hija. El magistrado entendió que el accidente pudo causar angustia, temor y alteraciones que, aunque no se confundieran con el daño psicológico, merecían una reparación económica propia.

Los buses interprovinciales volvieron a liderar como medio de transporte preferido por los vacacionistas.
El tribunal fijó montos diferenciados para reparar el daño moral de la madre y de la menor afectada. (Foto de archivo)

El juzgado rechazó, en cambio, el pedido por gastos de atención médica, farmacia y traslados. Consideró que no se habían probado consultas, tratamientos o controles posteriores que permitieran presumir esos desembolsos. Sobre las sumas reconocidas, dispuso intereses del 8% anual desde la mora hasta la fecha de la sentencia y, desde entonces hasta el pago, la tasa activa del Banco Nación.

Las costas quedaron a cargo de la empresa condenada y de la aseguradora, dentro del alcance de la póliza. La resolución ordenó que el dinero correspondiente a la menor sea depositado en una cuenta judicial del Banco Nación y fijó honorarios para los abogados, peritos y la mediadora que intervinieron en el expediente.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoDaños y perjuiciosIndemnización judicialJusticia Nacional en lo Civil

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le robaron el auto en Nochebuena y el seguro se negó a pagar por una cuota vencida: el detalle por el que le ganó el juicio a la aseguradora

El robo de su Chevrolet Spin, ocurrido durante la noche del 24 de diciembre de 2023, derivó en un conflicto con la compañía de seguros, que rechazó la cobertura porque la cuota había sido abonada después del hecho. La discusión llegó a la Cámara de Apelaciones, que analizó las condiciones de la póliza y las circunstancias en las que se produjo el pago antes de obligar a la aseguradora a responder por el vehículo y elevar a $11,5 millones el monto total de la indemnización

Le robaron el auto en Nochebuena y el seguro se negó a pagar por una cuota vencida: el detalle por el que le ganó el juicio a la aseguradora

Salía de su casa y un poste le cayó encima: la Justicia confirmó la condena a una empresa de teléfonos

En 2017, un jubilado salía de su domicilio cuando un poste de telefonía se desplomó sobre su cuerpo y le provocó graves lesiones. El hombre falleció durante el juicio, que se extendió durante varios años hasta que la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó a la compañía prestataria pagar una indemnización superior a $12 millones, más intereses

Salía de su casa y un poste le cayó encima: la Justicia confirmó la condena a una empresa de teléfonos

Hotesur-Los Sauces: comienza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner

El debate unificado arranca este viernes en Comodoro Py con 32 imputados. La audiencia inaugural se realizará desde las 10. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5

Hotesur-Los Sauces: comienza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal recibió nuevamente la certificación internacional ISO 9001

El tribunal revalidó el certificado de gestión de calidad por eficiencia, celeridad y transparencia en la tramitación de los expedientes

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal recibió nuevamente la certificación internacional ISO 9001

Cuadernos: Casación puso fin al intento de medio centenar de acusados por salir del juicio a cambio de pagos millonarios

Rechazó recursos de empresarios juzgados desde hace casi un año que habían intentado sin éxito “reparar” el daño pagando sumas millonarias para evitar llegar al banquillo

Cuadernos: Casación puso fin al intento de medio centenar de acusados por salir del juicio a cambio de pagos millonarios

DEPORTES

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Viene de una familia con tradición política, tiene el apoyo de Raúl Gámez y sueña con ser uno de los presidentes más jóvenes de Vélez

Su hijo estaba acorralado, subió al ring y agredió al rival en la cabeza con un zapato: “Hizo lo que cualquier madre haría”

La historia detrás del Premio Princesa de Asturias que le entregarán a Lionel Messi en España: quiénes lo ganaron y cuánto dinero recibirá

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ