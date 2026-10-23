Judiciales

Hotesur-Los Sauces: comienza el juicio por lavado de dinero contra Cristina y Máximo Kirchner

El debate unificado arranca este viernes en Comodoro Py con 32 imputados. La audiencia inaugural se realizará desde las 10. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner recibieron autorización judicial para seguir el inicio del debate de manera remota.
Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner recibieron autorización judicial para seguir el inicio del debate de manera remota.
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El juicio unificado por Los Sauces y Hotesur por presunto lavado de dinero comenzará este viernes en la Sala Auditorio de Comodoro Py desde las 10, con 32 imputados que podrán seguir el debate conectados de manera remota.

Se trata del tercer proceso oral contra Cristina Fernández y el primero que deberá enfrentar su hijo Máximo Kirchner, quienes precisamente habían solicitado no asistir a Comodoro Py, con autorización del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5).

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La ex presidenta pidió conectarse desde su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para evitar el operativo de traslado a los tribunales de Retiro. El diputado nacional, a su vez, solicitó esa modalidad para compatibilizar el debate con sus obligaciones parlamentarias.

Por mayoría, los jueces resolvieron que la virtualidad será excepcional y limitada a la apertura, en razón del escaso margen entre la decisión revisora y el comienzo del proceso, que dificultaba garantizar la presencia de todos los acusados, algunos domiciliados fuera de la jurisdicción. En tanto, todos los abogados deberán estar presentes en la sala.

Una vez terminada la lectura de las piezas acusatorias, las audiencias continuarán de forma presencial, salvo autorizaciones particulares.

En las horas previas al inicio del juicio oral, los responsables de seguridad ultimaban los detalles del operativo que se pondrá en marcha para custodiar el ingreso de las partes que concurrirán a Comodoro Py.

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El juicio estará a cargo del TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación será sostenida por los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervendrá como querellante.

El cronograma contempla tres audiencias semanales, los lunes, viernes y sábados. El tribunal también reservó los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria judicial de enero de 2027 —que eventualmente podría extenderse a la segunda— para asegurar la continuidad del debate.

No obstante, la unificación dispuesta por Casación abrió la posibilidad de que el esquema de audiencias sufra modificaciones. En ese sentido, la jueza Palliotti señaló que deberá adecuarse la frecuencia prevista si las partes solicitan el plazo de diez días establecido por el Código Procesal para preparar su intervención.

Las audiencias del juicio serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Imputados e hipótesis fiscal

Según la acusación, Hotesur formó parte de un circuito ligado a la actividad hotelera y a Los Sauces en operaciones de alquileres con firmas asociadas a los grupos Báez e Indalo.

Lázaro Báez, involucrado en Los Sauces y Hotesur
Lázaro Báez, involucrado en Los Sauces y Hotesur

Los 32 imputados que serán juzgados en el debate unificado integran tres grupos: 12 acusados en ambos expedientes, siete vinculados solo con la operatoria hotelera y 13 que serán juzgados únicamente por el caso de alquileres de inmuebles y hoteles.

Entre quienes serán juzgados tanto por Hotesur como por Los Sauces están la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, la exdiputada Romina Mercado y el empresario Osvaldo Sanfelice.

También integran ese grupo el contador Víctor Manzanares, el escribano Ricardo Albornoz, Emilio Martín, Martín Samuel Jacobs y Alberto Oscar Leiva.

Se les atribuyen diferentes roles en la administración de las sociedades, la realización de operaciones patrimoniales, la circulación de fondos y la aprobación de contratos y documentación contable. En el caso de Lázaro Báez, aparece señalado como organizador.

En el expediente centrado en la firma hotelera Hotesur también están imputados Adrián Berni, César Gerardo Andrés, Edith Magdalena Gelves, Patricio Pereyra Arandia, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza y Alejandro Fermín Ruiz.

La acusación los vincula con tareas de dirección, administración, fiscalización, contratos y movimientos financieros relacionados con Hotesur y con Valle Mitre, la empresa que gestionó parte de los establecimientos hoteleros.

El expediente Los Sauces incluye además a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, titulares del Grupo Indalo; Leandro Báez, Luciana Báez y Claudio Bustos; Carlos Alberto Sancho; y los escribanos Norma Beatriz Abuin y Jorge Marcelo Ludueña.

El listado se completa con cinco empleados y funcionarios del Banco Nación de Río Gallegos: Rolando Aníbal D’Avena, Marcelo Gustavo Mazú, Raúl Oscar Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero.

Para la fiscalía, las empresas del Grupo Indalo y de Báez realizaron pagos por alquileres a Los Sauces que formaron parte de una presunta maniobra de lavado.

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