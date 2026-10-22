Juicio de los cuadernos: otra jornada con testigos vinculados a los acusados

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con una nueva ronda de testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 mientras la expectativa está puesta en el inicio mañana de un nuevo debate que la tendrá como acusada, la causa “Los Sauces-Hotesur”.

Por lo pronto y en la misma sala de audiencias donde desde este viernes se juzgará a la expresidenta, junto a su hijo el diputado Máximo Kirchner, sigue el juicio por los cuadernos del remisero Oscar Centeno donde CFK está acusada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Los jueces del TOF7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto al cuarto magistrado suplente Néstor Costabel, escuchan em esta etapa del juicio a los nuevos testigos pedidos por las partes.