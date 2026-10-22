Judiciales

Juicio de los cuadernos: otra jornada con testigos vinculados a los acusados

El proceso contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con la expectativa puesta en otro debate que se inicia mañana en la misma sala de audiencias, Los Sauces Hotesur

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El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con una nueva ronda de testigos ante el Tribunal Oral Federal 7 mientras la expectativa está puesta en el inicio mañana de un nuevo debate que la tendrá como acusada, la causa “Los Sauces-Hotesur”.

Por lo pronto y en la misma sala de audiencias donde desde este viernes se juzgará a la expresidenta, junto a su hijo el diputado Máximo Kirchner, sigue el juicio por los cuadernos del remisero Oscar Centeno donde CFK está acusada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho.

Los jueces del TOF7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, junto al cuarto magistrado suplente Néstor Costabel, escuchan em esta etapa del juicio a los nuevos testigos pedidos por las partes.

11:23 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: un testigo admitió haber estado en la casa de Julio De Vido en la época en que lo anotó Centeno

Un exfuncionario del Ministerio de Planificación recordó una visita a la casa de Julio De Vido en una época coincidente con lo anotado por el remisero arrepentido y hubo un nuevo pedido de careo

Los cuadernos de Centeno en el juicio
Los cuadernos de Centeno en el juicio

Un testigo ratificó este martes haber ido a la casaquinta del exministro de Planificación Federal Julio De Vido en una fecha coincidente a la que anotó el remisero Oscar Centeno, al declarar en una nueva audiencia del juicio por los “Cuadernos de la corrupción”.

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