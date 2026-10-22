Judiciales

Demandas cruzadas entre una profesora de tango y una alumna: infidelidad, agresiones y un final judicial sin vencedoras ni vencidas

La Cámara de Apelaciones confirmó el fallo que desestimó una demanda y una contrademanda por daños y perjuicios entre dos mujeres vinculadas por una relación académica y personal con un profesor de tango. El conflicto se extendió durante varios años y derivó en varias denuncias penales, pero ninguna de las partes logró probar la responsabilidad de la otra por los hechos que alegaba

tango virtual
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó el rechazo de una demanda por daños y perjuicios contra una profesora de tango. (Foto de archivo: Shutterstock)
Guardar

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora confirmó el rechazo de una demanda por daños y perjuicios iniciada por una mujer contra quien había sido su profesora de tango. La reclamante atribuía a la demandada agresiones físicas, amenazas, hostigamientos telefónicos y virtuales, publicaciones ofensivas y la colocación de carteles con datos personales. Los jueces concluyeron que no se acreditó quién fue responsable de esos hechos.

El pronunciamiento de segunda instancia, firmado por la Sala II del tribunal, mantuvo la sentencia dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 3 de Lomas de Zamora. Ese fallo había rechazado tanto el reclamo principal como la demanda presentada en respuesta por la otra parte, al entender que ninguna logró probar que la contraria hubiera cometido los episodios denunciados.

PUBLICIDAD

El conflicto se originó a partir de una relación personal que la demandante mantuvo con el esposo de la mujer a la que luego demandó. Según surge de la sentencia de primera instancia, ambas se conocieron en 2011, cuando la reclamante asistía a clases y rendía exámenes en una escuela de tango dirigida por el matrimonio ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires.

El conflicto judicial comenzó a partir de la relación personal entre la demandante y el esposo de la mujer demandada. (Foto de archivo: istock)
El conflicto judicial comenzó a partir de la relación personal entre la demandante y el esposo de la mujer demandada. (Foto de archivo: istock)

La demandante afirmó que, después de un tiempo, el hombre le contó que su matrimonio atravesaba una crisis y que la convivencia con su esposa se encontraba deteriorada. Sostuvo que en marzo de 2012 aceptó iniciar una relación más cercana con él, aunque decidió terminarla meses después, tras enterarse de que el hombre había renovado sus votos matrimoniales con su esposa durante un viaje al exterior.

PUBLICIDAD

De acuerdo con su presentación judicial, la situación cambió cuando la esposa tomó conocimiento de ese vínculo. La demandante sostuvo que, desde entonces, comenzó a recibir llamados, mensajes, insultos y amenazas, además de supuestos hostigamientos por redes sociales y en espacios públicos. También aseguró que familiares del hombre le habrían advertido que la mujer estaba alterada y podía buscarla.

La reclamante relató que, en enero de 2013, recibió un llamado del hombre, quien le habría pedido que se mantuviera oculta porque su esposa la buscaba para agredirla. Afirmó que poco después una de las hijas del matrimonio le solicitó que cambiara su número de teléfono, porque su madre intentaba ubicarla de forma insistente.

Primer plano de teléfono inteligente sobre una mesa oscura con notificaciones en pantalla; al fondo, silueta desenfocada de adolescente con la cabeza entre las manos.
La reclamante denunció episodios de agresiones físicas, amenazas telefónicas y publicaciones ofensivas en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su demanda, la mujer describió un supuesto plan de hostigamiento que incluía mensajes de texto y de voz, llamadas a distintas horas, insultos telefónicos y agravios en la vía pública. También atribuyó a la demandada la difusión de carteles y publicaciones en internet que contenían su fotografía, domicilio y teléfono, con referencias a una oferta de servicios sexuales.

La demandante denunció dos agresiones físicas. En la primera, dijo que la otra mujer se le abalanzó y la golpeó. Ese mismo día presentó una denuncia policial y fue examinada por personal de Policía Científica.

El segundo episodio, según su versión, ocurrió el 23 de diciembre de 2014. La reclamante afirmó que la demandada la tomó de los brazos, la golpeó en el cuerpo y la cabeza y le apretó el cuello. Añadió que su madre intervino para separarlas y también sufrió golpes y arañazos. Ambas fueron atendidas en un centro médico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actuaciones penales iniciadas por lesiones y acoso virtual finalizaron archivadas debido a la falta de pruebas sobre la autoría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz de las denuncias, se abrieron investigaciones penales por lesiones, amenazas y acoso virtual. Sin embargo, esos expedientes fueron archivados porque no se reunió prueba suficiente para determinar la autoría de los hechos investigados. El juez de primera instancia aclaró que esas decisiones no impedían examinar el reclamo civil, ya que los archivos no se basaron en la inexistencia de los hechos ni establecieron de manera definitiva que la imputada no hubiera participado.

La demandada negó las acusaciones y presentó una reconvención por daños y perjuicios. Su versión fue distinta: sostuvo que la demandante se había acercado al entorno familiar a partir de las clases de tango, que desarrolló una relación de amistad con ella y sus hijos, y que más tarde le comunicó que mantenía un vínculo con su esposo.

Según su presentación, el hombre reconoció que había tenido un romance breve con la reclamante, pero aseguró que había terminado esa relación. La demandada afirmó que esa situación le provocó un cuadro depresivo y que debió recibir tratamientos e internaciones. También sostuvo que la reclamante conocía su estado de salud y que, pese a ello, continuó con denuncias y otras acciones que agravaron su situación.

La demandada rechazó las acusaciones, impulsó un contrarreclamo por daños y aseguró que fue víctima de ataques físicos. (Foto de archivo: iStock)
La demandada rechazó las acusaciones, impulsó un contrarreclamo por daños y aseguró que fue víctima de ataques físicos. (Foto de archivo: iStock)

La mujer demandada sostuvo que, en marzo de 2013, fue atacada por la reclamante cuando se dirigía a una consulta psicológica. Afirmó que recibió golpes, arañazos y tirones de cabello, y que luego la otra parte invirtió lo ocurrido al denunciarla como agresora. También aseguró que el 23 de diciembre de 2014 fue golpeada por la demandante y por la madre de esta última, por lo que recibió atención médica.

El juez de primera instancia analizó las versiones contrapuestas y concluyó que solo se había podido acreditar la existencia de una relación amorosa entre la demandante y el esposo de la otra mujer, además de que ambas habían compartido el ámbito de las clases de tango. No encontró elementos suficientes para atribuir a una u otra parte la autoría de las amenazas, lesiones, publicaciones, carteles o episodios de acoso.

La sentencia destacó que los testigos declararon sobre situaciones conocidas por comentarios de las partes, pero no porque hubieran presenciado directamente los hechos centrales. El magistrado también consideró insuficiente la ausencia de la demandada en la audiencia para responder posiciones, ya que esa circunstancia debía ser acompañada por otras pruebas que confirmaran los hechos imputados.

El juez de primera instancia determinó que las declaraciones testimoniales aportadas no presenciaron directamente las agresiones denunciadas. (Foto de archivo: istock)
El juez de primera instancia determinó que las declaraciones testimoniales aportadas no presenciaron directamente las agresiones denunciadas. (Foto de archivo: istock)

La demandante apeló esa decisión y cuestionó la valoración de los testimonios, de una carta manuscrita que atribuyó a la demandada y de la inasistencia de esta última a la audiencia de posiciones. La contraparte no presentó una respuesta ante la Cámara. La apelación sostuvo que esos elementos debían alcanzar para demostrar la responsabilidad de la mujer demandada.

Los camaristas revisaron los agravios y coincidieron con el juez de primera instancia. Señalaron que los testimonios podían acreditar circunstancias parciales, pero no demostraban que la demandada hubiera ejecutado las agresiones, amenazas, hostigamientos, publicaciones en internet o colocación de carteles que sustentaban el pedido de indemnización.

Sobre la carta, la Cámara indicó que, aun si se considerara que la falta de una pericia caligráfica permitía atribuirla a la demandada, ese documento no alcanzaba para acreditar el conjunto de hechos denunciados. Los jueces entendieron que se trataba de un elemento aislado, que no probaba por sí mismo los daños ni la relación entre las conductas atribuidas y los perjuicios reclamados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tribunal de segunda instancia mantuvo el rechazo de la demanda principal e impuso el pago de las costas a la apelante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal también sostuvo que la falta de asistencia a la audiencia de posiciones podía constituir una presunción, pero no una prueba definitiva. Para dictar una condena civil, explicó, era necesario que esa circunstancia estuviera respaldada por otros elementos que permitieran establecer quién había cometido los hechos y qué daños habían derivado de ellos.

Con esos fundamentos, la Cámara confirmó el rechazo de la demanda principal y mantuvo la decisión sobre las costas de primera instancia. También impuso las costas de la apelación a la demandante, por haber resultado vencida en esa etapa, y dejó para más adelante la definición sobre los honorarios profesionales.

Temas Relacionados

HostigamientoAgresionesRechazo de demandaReconvención de demandaDaños y perjuiciosAmenazas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras dolores intensos y malos diagnósticos, descubrieron una gasa olvidada durante una cirugía: casi $25 millones de indemnización

Una negligencia quirúrgica ocurrida en 2021 derivó en cinco meses de intensos dolores para una mujer a la que no lograban diagnosticar. Finalmente, descubrieron que durante una cirugía ginecológica le habían dejado una gasa dentro del abdomen. El tribunal hizo lugar a la demanda por mala praxis y condenó solidariamente a los médicos, la clínica y la obra social a pagar una indemnización de $24,8 millones más intereses

Tras dolores intensos y malos diagnósticos, descubrieron una gasa olvidada durante una cirugía: casi $25 millones de indemnización

Pasaba la cuota alimentaria pero estaba ausente: la Justicia ordenó a un padre indemnizar a su hija por abandono afectivo

Un tribunal de La Plata fijó una indemnización de $30,8 millones por los daños psicológicos que la conducta “abandónica” del padre provocó en su hija. Aunque el progenitor cumplía formalmente con el pago de la cuota alimentaria y la obra social, el tribunal remarcó su ausencia durante la infancia y adolescencia de la joven

Pasaba la cuota alimentaria pero estaba ausente: la Justicia ordenó a un padre indemnizar a su hija por abandono afectivo

La Corte confirmó casi una decena de extradiciones por narcotráfico, homicidios y robos

Avaló pedidos de Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Chile, Brasil, Paraguay y Perú, aunque el Poder Ejecutivo conserva la decisión final sobre cada traslado de los requeridos por delitos diversos

La Corte confirmó casi una decena de extradiciones por narcotráfico, homicidios y robos

La Corte Suprema rechazó dos reclamos para obtener el reconocimiento como veteranos de Malvinas

Los demandantes habían prestado servicios militares en Santa Cruz y Tierra del Fuego durante la guerra de 1982. Sus pedidos fueron desestimados en instancias inferiores y ahora el máximo tribunal dejó firmes esas decisiones por incumplimientos formales

La Corte Suprema rechazó dos reclamos para obtener el reconocimiento como veteranos de Malvinas

Los Sauces y Hotesur: el juicio comenzará el viernes y Cristina Kirchner podrá conectarse por zoom

El presidente del tribunal estableció que la vía telemática solo aplicará durante la lectura de la hipótesis del caso

Los Sauces y Hotesur: el juicio comenzará el viernes y Cristina Kirchner podrá conectarse por zoom

DEPORTES

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

Con Ferro como gran protagonista, se definen los ascensos y descensos del fútbol argentino: todo lo que hay que saber

A 20 años del “Last Dance” de Schumacher en Ferrari: la épica carrera en su primer retiro de la Fórmula 1

Steve Nash, con Infobae: el legado de Manu Ginóbili en la NBA y la revancha que le gustaría tener con Lionel Messi

Los desopilantes videos de Franco Colapinto cabalgando que causaron furor en las redes sociales: “El gaucho salvaje”

Atento Estudiantes: Palmeiras eliminó a Fluminense por penales y se convirtió en el primer finalista de la Copa Libertadores

TELESHOW

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

145 fotos de los Martín Fierro de Radio 2026: alfombra roja, emociones y ganadores

Eduardo Feinmann, ganador del Martín Fierro de Radio 2026: “La libertad no la declamamos, la ejercemos”

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio 2026

Aplausos y lágrimas para Oscar “El Negro” González Oro en el Martín Fierro de Radio: “Difícil es hablar de vos en pasado”

El descargo de Andrea Rincón tras las críticas por su nominación a los Martín Fierro de Radio: “Trabajé un montón”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El Gobierno francés evalúa suspender las redes sociales durante las próximas protestas masivas para impedir que se organicen saqueos

El régimen de norcoreano anunció que retomará las emisiones de propaganda hacia Corea del Sur a través de la frontera

Tras la reunión entre Witkoff y Putin en San Petersburgo, Rusia lanzó un nuevo ataque contra Ucrania: al menos 7 muertos y 15 heridos

Trump descartó negociaciones de paz con Irán, pero aseguró que la guerra en Medio Oriente tendrá una resolución “muy pronto”

El ayatollah Mojtaba Khamenei y el presidente del Parlamento iraní analizaron la evolución de la guerra en Medio Oriente