Derecho Ambiental: jueces de los máximos tribunales del país y juristas de Europa y América Latina se reúnen en la UBA

La próxima semana se llevará a cabo el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental (Imagen ilustrativa Infobae)

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Sequías prolongadas, inundaciones, incendios forestales y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes dejaron de ser una preocupación exclusiva de la comunidad científica para instalarse en la agenda de gobiernos, empresas y tribunales. Ese desplazamiento tiene un correlato jurídico: cada vez más conflictos ambientales llegan a los estrados judiciales y exigen respuestas nuevas del derecho.

Sobre esos desafíos girará el XI Congreso Argentino de Derecho Ambiental, que se realizará los próximos 22 y 23 de octubre en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La comisión organizadora está integrada por Guillermo Marchesi, Pablo Lorenzetti, Gustavo Rinaldi y Federico Zonis, docentes de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA. A pocos días de su inicio, el encuentro ya suma 450 inscriptos provenientes de todas las regiones del país y de distintos países de América Latina.

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Referentes de distintos ámbitos

Con diez ediciones realizadas desde 2012, más de 4.300 asistentes y más de 120 expositores nacionales e internacionales a lo largo de su historia, el congreso se consolidó como el principal encuentro de la disciplina en el país y como una referencia en la región. Su rasgo distintivo es la amplitud de miradas: reúne en un mismo ámbito a magistrados, académicos, fiscales, abogados que representan a comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y científicos, con el propósito de traducir los principios del derecho ambiental en herramientas concretas.

La edición 2026, íntegramente presencial, combinará conferencias magistrales, paneles temáticos, talleres prácticos y un espacio para la presentación de ponencias. El acto de apertura contará con la participación de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y director de la Carrera de Especialización en Derecho Ambiental de la UBA, junto a las autoridades de la Facultad de Derecho.

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El congreso se realizará en el edificio de la Facultad de Derecho de la UBA

Las conferencias inaugurales estarán a cargo de Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las juristas más influyentes de la Argentina y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y de Eugenio Llamas Pombo, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Les seguirá un panel integrado por profesores de las universidades de Granada (España) y Perugia (Italia) y un reconocido civilista uruguayo, que analizará en clave comparada cómo el paradigma ambiental está reconfigurando el derecho civil y comercial.

Se trata de una discusión en la que la Argentina tiene mucho para aportar, ya que su Código Civil y Comercial vigente desde 2015 incorporó de manera expresa la protección del ambiente entre los límites al ejercicio de los derechos.

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La participación de magistrados

Uno de los aspectos más salientes de esta edición es la participación de la magistratura: el congreso contará con ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los máximos tribunales de siete provincias.

Entre ellos se destacan Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Claudia Sbdar, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; y Emilia María Valle, ministra del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS).

Junto a sus pares de Misiones, Río Negro y Tierra del Fuego y a camaristas federales de Mendoza y Resistencia, abordarán una cuestión decisiva: cómo lograr que la tutela ambiental sea efectiva, es decir, que las sentencias que ordenan prevenir o recomponer un daño se cumplan en los hechos.

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Protección del ambiente e inteligencia artificial

La agenda incorpora, además, uno de los temas que más interrogantes abre en el presente: la relación entre la protección del ambiente y la inteligencia artificial. De ello se ocuparán Mario Adaro, ministro del máximo tribunal mendocino, y Juan Gustavo Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA y una de las voces de referencia en la materia en la región.

La inteligencia artificial y su impacto en el Derecho/Imagen Ilustrativa Infobae

El cambio climático y las catástrofes naturales tendrán un panel propio, con la participación de Néstor Cafferatta, secretario de Causas Ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los principales referentes del derecho ambiental argentino, junto a especialistas en negociaciones agrícolas internacionales, académicos y magistrados federales. En un escenario global en el que los litigios climáticos crecen de manera sostenida, el panel abordará cuestiones como los deberes de prevención y adaptación y la responsabilidad frente a los daños derivados de eventos extremos.

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Otro panel examinará las herramientas jurídicas para el resarcimiento y la sanción de los daños al ambiente, desde la cuantificación y la recomposición del daño colectivo hasta la respuesta penal, mientras que un tercero pondrá el foco en el rol de la abogacía: cómo garantizar una representación adecuada de los afectados, de las organizaciones de la sociedad civil, de las generaciones futuras y también de las empresas, con la participación del departamento de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina.

Uno de los momentos más esperados será la conferencia especial de los científicos del CONICET que integraron la misión “Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata – Talud Continental IV”, cuya transmisión en vivo despertó un interés masivo en todo el país y acercó el fondo del mar argentino a una audiencia multitudinaria. A ello se suma un espacio de ponencias seleccionadas, con trabajos sobre la naturaleza jurídica del carbono en los mercados voluntarios, la protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y la regulación de los vehículos autónomos, entre otros temas de vanguardia.

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El programa se completa con cuatro talleres prácticos dedicados a la investigación penal ambiental, la evaluación de impacto ambiental en proyectos estratégicos, la auditoría y el compliance ambiental y las estrategias procesales y la prueba en litigios complejos. El congreso concluirá el viernes 23 con la conferencia de cierre de Ricardo Lorenzetti.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio www.expoterra.com.ar y las consultas desde el exterior pueden dirigirse al correo info@expoterra.com.ar.